Plumas perdidas, miradas cruzadas y bloopers: todo lo que no se vio de los Martín Fierro de la Moda 2026

La influencer se llevó la estatuilla por los looks que creo durante su participación en MasterChef Celebrity (Video: Telefe)

Mientras en pantalla de Telefe los Martín Fierro de la Moda 2026 desfilaban entre premios, discursos y glamour, fuera de foco se armaba otra historia. Una más descontracturada, atravesada por el clima, los encuentros inesperados y esos detalles que nunca llegan al aire.

El frío fue, sin dudas, uno de los grandes protagonistas invisibles de la noche. Desde la alfombra roja, el descenso de temperatura se sintió en cada rincón: las figuras entraban al estudio frotándose las manos, buscando refugio en el interior y comentando lo mismo en voz baja. Ya lejos de los flashes, el comentario se repetía entre mesas altas y copas: había que aguantar.

Ese paso al interior encontró su punto de encuentro en el cóctel, donde el ritmo cambió por completo. Sin una estructura fija, el espacio se llenó de charlas cruzadas, saludos al pasar y circulación constante. El bandejeo acompañaba esa dinámica: pequeñas piezas que se comían casi sin detenerse, entre conversación y conversación. La propuesta del chef Joaquín Pantuso se movía en esa misma lógica estética de la noche: dulces delicados sin gluten ni azúcar, con frutas como maracuyá, frambuesa, mango o pera, y un brownie francés que se convirtió en uno de los más repetidos. Del lado salado, los fingers de salmón con miel, las combinaciones con palta y los mini croissants marcaban el pulso de una previa que funcionaba más como tránsito que como pausa.

La interacción entre Pampita y Benjamín Vicuña captó la atención por sus gestos a distancia durante la entrega de premios en los Martín Fierro de la Moda 2026

Ya en el estudio, la cercanía entre Pampita y Benjamín Vicuña generó uno de los momentos más comentados de la noche, aunque sin una sola palabra. Sentados a un asiento de distancia, todo se jugó en gestos. Primero, el aplauso de él cuando ella pasó a recibir su premio. Después, el cambio de clima cuando fue el turno de él: Pampita evitó mirarlo y Vicuña giró inmediatamente hacia su pareja, Anita Espasandín, para besarla. Una escena breve, silenciosa y lo suficientemente cercana como para que nadie la pasara por alto.

Las plumas del vestido de Stephanie Demner comenzaron a desprenderse y quedaban en el camino, marcando su recorrido (Maximiliano Luna)

El impacto visual también tuvo su lado impredecible. El vestido de Stephanie Demner no solo llamó la atención por su tamaño, sino por su construcción: una silueta sirena completamente drapeada, de escote strapless con mangas largas incorporadas y una falda estructurada cubierta de plumas que se extendía en una cola imponente. A medida que avanzaba, el diseño parecía transformarse en tiempo real: las plumas comenzaban a desprenderse y quedaban en el camino, marcando su recorrido. El detalle lo completó su marido, el extenista Guido Pella, que llegó con varias en el bolsillo del traje, a modo de matching outfits, aunque con el correr de la noche, también las fue perdiendo.

La diva de los teléfonos se llevó una estatuilla especial por sus décadas marcando tendencia en la pantalla chica (Video: Telefe)

En el escenario, la espontaneidad tuvo nombre propio. Susana Giménez convirtió su discurso en una secuencia de momentos inesperados: al subir a recibir su Martín Fierro a la Trayectoria, se golpeó la boca con el micrófono. Luego, confundió el nombre del dueño de Telefe al agradecer. “Gracias a Gustavo, el nuevo dueño del canal. Roggiano, Poggiano. Me estoy equivocando con todo”, dijo entre risas, en referencia a Gustavo Scaglione. La diva también aprovechó y le hizo un reclamo en vivo a Luis Ventura: “¿Dónde están el oro y los brillantes?”, consultó, mirando la estatuilla. Hasta rebautizó a Iván de Pineda como “Rosco”, ya que es el juego estrella del programa que conduce el animador de Pasapalabra. Todo en cuestión de minutos, mezclando emoción, humor y desprolijidad encantadora.

No fue el único momento fuera de libreto. Valeria Mazza protagonizó un leve tropiezo al mostrar su segundo look junto al conductor, que resolvió con elegancia. Por su parte, Sofía “La Reini” Gonet vivió un momento más complicado. Al escuchar su nombre como ganador, celebró y el escote de su vestido quedó al límite al subir a recibir su premio.

Valeria Mazza y Sofía 'La Reini' Gonet protagonizaron perlitas y bloopers en la pasarela y al recibir sus premios, sumando momentos fuera de libreto

La disposición del público también marcó una narrativa paralela. Las figuras de OLGA y Luzu TV quedaron ubicadas en tribunas enfrentadas, generando una división silenciosa dentro del estudio. No hubo cruces entre Nacho Elizalde y sus excompañeros, Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña, Santi Talledo y Momi Giardina.

Sin embargo, no todo fue distancia. Durante los cortes, se vio un clima relajado entre Iván de Pineda, Vero Lozano y Evelyn Botto, que intercambiaban comentarios y risas lejos del protocolo.

Así, entre el frío que atravesó la noche, los bocados que circularon sin pausa, los gestos que dijeron más que las palabras y los pequeños imprevistos que escaparon al guion, los Martín Fierro de la Moda 2026 dejaron en evidencia que, muchas veces, lo más interesante ocurre justamente donde las cámaras no están mirando.