La emocionante presentación de Di María en su vuelta a Rosario Central: el sueño de ser campeón y el mensaje especial de Messi

*La emoción de Di María en su presentación en Rosario Central

Finalmente, el día que todos los hinchas de Rosario Central anhelaban desde su partida en 2007, llegó: Ángel Di María retornó al club que lo vio nacer y fue presentado de forma oficial en una emocionante conferencia de prensa en el Salón Centenario del Gigante de Arroyito. Tras despedirse del Benfica, Fideo ya se hizo presente en el predio Arroyo Seco para entrenarse bajo las órdenes del entrenador Ariel Holan y ponerse a punto para lo que será su reencuentro con los hinchas del Canalla: el campeón del mundo dirá presente en la primera jornada del Torneo Clausura contra Godoy Cruz el próximo sábado desde las 16:00 horas.

“Estas cosas no me gustan. Es mejor una pelota, es mucho más fácil. Muchas gracias por estar acá”, comenzó un emocionado Di María, que no pudo contener las lágrimas ni bien se sentó frente al micrófono. “Es algo muy lindo, algo que soñaba hace bastante. Lamentablemente, quise antes y no se pudo. Eso ya pasó y hoy estoy acá. Estoy feliz con mi familia, es lo que deseaba. Jugar otra vez en Central... estar en el Gigante”, aseguró.

Inmediatamente, destacó: “Recién tuve la oportunidad de conocer a todos mis compañeros, de poder entrenar y volver a ponerme la camiseta. De poder sentirme parte de este club. Estoy orgulloso de todo lo que hice, pero volver a casa después de tanto tiempo, de tantos años, es algo muy especial. Poder volver a vivir en Rosario con mi familia. Poder vestir la camiseta de Central y que la gente esté contenta es todo”.

“Ser campeón con Central es lo único que me falta. Creo que el sueño de volver estaba, lo cumplí. El siguiente es salir campeón con Central”, resaltó sobre su regreso al Canalla, algo que elevó la ilusión de todos sus hinchas. A esto, agregó: “El ponerme la camiseta de vuelta, volver a entrenar, ser parte de Central nuevamente. Fue y es algo que soñaba, pero fue mucho más que eso. Estaba entrenando y miraba para los costados que estaba ahí. Que cumplí el sueño de estar otra vez. Parecía que era la primera vez, sentí esa sensación, esa adrenalina. Lo que pasaba por mi cuerpo fue algo muy lindo”.

Tal es la expectativa de los aficionados rosarinos por la vuelta de Di María que la institución tuvo que pedir mediante un comunicado oficial que no se acerquen a las inmediaciones del predio durante los entrenamientos, al punto de que este “se mantendrá cerrado hasta las 14hs mientras se desarrolle el entrenamiento del plantel profesional y también los días de concentración previa a los partidos oficiales”. Cabe resaltar que la conferencia de prensa y las fotos que se tomó dentro del recinto fueron únicamente con la prensa como espectadores.

Di María junto a su esposa Jorgelina y sus dos hijas (Leo Galletto)

LAS MEJORES FRASES DE DI MARÍA DURANTE SU PRESENTACIÓN

La decisión de volver a Rosario Central: “El volver siempre estuvo en mi cabeza desde el día que me fui, hasta hoy. Siempre estuvo ese sueño de volver a vestir esta camiseta. Siempre dije que quería retirarme en Central. Hoy no pienso en el retiro, sino en jugar, disfrutar y seguir en el nivel que vengo haciendo. Más adelante veré, hoy quiero jugar y ser felíz como lo hice durante mi carrera”.

La importancia de la familia: “Mi mujer es la que siempre está a mi lado. La que me banca, me apoya y está ahí. Cuando nos mataban, cuando todo... Era la que ponía el pecho por mí siempre. Hoy estoy acá gracias a mi familia y por lo que siento por Central”.

Sobre su debut en Central: “Hay que preguntarle a Ariel si voy a estar o no. Hoy ya entrené, me siento bien y la verdad que estoy contento de volver a entrenar después de los días de vacaciones. El sábado va a ser algo muy lindo. Veremos si toca jugar o no, eso es decisión de Ariel. Pero la ilusión y la ansiedad de que llegue el sábado está. Lo dije siempre: ‘No va a ser más de lo que es, porque cada fin de semana es una locura acá’”.

La determinación de volver ahora: “El momento era el año pasado que no se pudo. Eso quedó atrás y, a partir de que pasó eso, era seguir. Lo hablé con mi mujer de seguir un año más en Europa, pero con la ilusión de que estos años se pueda dar. Seguí con las mismas ganas. Cuando volví a hablar con Gonzalo otra vez, hicimos las cosas para volver a Central”.

Qué es lo que siente al ver a sus hijas en Central: “Ustedes lo único que quieren es que llore, ¿no? Mis hijas desde que nacieron saben lo que es Central. En mi casa se vive Central, se ve Central y es pasión por Central. Ellas lo saben. Estoy feliz de estar acá y que ellas puedan vivirlo. Es mi sueño entrar a la cancha con ellas y que me pueda ver mi mujer”.

Sobre su retiro: “Retirarme acá es seguro. Después veremos cuándo. Por ahora me siento bien, a pleno. Lo demostré en el Mundial de Clubes y está claro que estoy bien. En algunos momentos se me cruzó el que capaz que no se iba a dar, pero la pasión y las ganas que uno tiene. Mi vida fue eso, chocar y seguir. La traba ya pasó y ahora es todo lindo”.

Ángel con la número 11 de Rosario Central en su vuelta al club (Leo Galletto)

Qué se espera en el fútbol argentino: “Boca ya me lo hizo sentir. Empecé a ver lo que era el fútbol argentino ahí. Después depende de lo que yo haga dentro de la cancha y cómo me mueva. Creo que eso es lo importante. Sé que es mucho más duro, hay más golpes y se corta mucho el partido, pero después dependerá de mí en que yo pueda sacar mis armas para poder ayudar al equipo”.

Cómo espera que lo reciban los argentinos en condición de visitante: “Vivo mirando fútbol, y más el argentino. Sé lo que es y lo que se vive, cómo es juega y cómo es todo. El cómo me reciban estará en cada uno, ellos tendrán su manera de recibirme. Si me putean o me aplauden, esto es fútbol. Hoy estoy en Central y, obvio, es difícil para el hincha del otro lado ovacionar a alguien que tiene otra camiseta”.

El aporte que hará en el plantel del Canalla: “Intentaré hacer lo que hago siempre en los clubes. Lo mejor que puedo y hacer todas las cosas que fui aprendiendo durante mi carrera. Intentar aportar lo que fui haciendo en cada club. Cada entrenamiento y partido me fue enseñando más cosas, que me hicieron crecer como jugador y persona. Dependerá de lo que Ariel necesite de mí, intentaré aportar lo máximo para que el equipo se sienta cómodo. Central viene de varios años bien, para arriba. Intentaré hacer lo mejor, las cosas venían muy bien”.

Las dudas que se generaron sobre su vuelta frustrada: “Cuando pasó lo del año pasado seguí pensando de la misma manera. Mi vida desde chico siempre fue así. Chocando y siguiendo. Siempre tuve obstáculos para poder lograr las cosas que quise conseguir, y este no iba a ser la excepción. Tenía a mi familia al lado que me empujaba a conseguir este sueño. Primero, porque era mi sueño el volver a Central. Segundo, era un sueño familiar el volver a Rosario y, tercer, mi mujer es hincha de Central y quería que vuelva sí o sí. Estoy feliz de que se pudo dar”.

Sobre el presente institucional del club: “No es que volví porque el club está bien y porque está haciendo cosas. Yo siempre quise volver, estando quien esté. Desde que está Gonza tengo una relación desde hace años, y eso me tiró para querer volver. Central tiene la suerte de que el club está creciendo cada vez más. La gente está contenta y para uno eso es importante”.

La charla que mantuvo con Lionel Messi: “Hablé con él y con muchos de los chicos. Tengo una relación muy linda con todos y ellos estuvieron muy contentos. Siempre estuvieron muy presentes, son más que amigos. Son como hermanos míos. Leo me escribió hace poco. Me felicitó y me deseó lo mejor. Me dijo que estaba feliz de que pude cumplir el sueño”.

El objetivo del semestre: “Hablamos con Ariel desde hace un mes. Tenemos una buena relación y eso es importante. Mi ilusión es ser campeón como la de todos los chicos y el cuerpo técnico. Central siempre requiere lo máximo e intentaremos poder lograr el objetivo. Hoy en día está el campeonato e iremos a full para poder lograrlo”.