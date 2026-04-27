Mundo

El canciller de Irán llegó a Rusia para reunirse con Putin para hablar sobre el desarrollo de la guerra con Estados Unidos

Tras aterrizar, Abbas Araghchi declaró a medios iraníes que viajaba a San Petersburgo “con el objetivo de continuar las estrechas consultas entre Teherán y Moscú sobre cuestiones regionales e internacionales”. También afirmó “será una buena oportunidad para repasar la situación actual” con Washington

Guardar
El canciller de Irán llegó a Rusia para reunirse con Putin para hablar sobre el desarrollo de la guerra con Estados Unidos (REUTERS)
El canciller de Irán llegó a Rusia para reunirse con Putin para hablar sobre el desarrollo de la guerra con Estados Unidos (REUTERS)

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, llegó este lunes a San Petersburgo, donde tiene previsto mantener conversaciones con altos funcionarios rusos, incluido el presidente Vladimir Putin, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para sostener las conversaciones de paz entre Teherán y Washington tras la cancelación de contactos previstos en Pakistán.

La llegada del canciller iraní fue informada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán a través de Telegram. Según el comunicado, Araghchi llegó a la ciudad rusa después de visitar Omán entre viajes a Islamabad, en el marco de gestiones diplomáticas destinadas a mantener abierto el canal de diálogo entre Irán y Estados Unidos.

A su llegada, Araghchi declaró a medios iraníes que viajaba a Rusia “con el objetivo de continuar las estrechas consultas entre Teherán y Moscú sobre cuestiones regionales e internacionales”. También afirmó que su encuentro con Putin previsto para más tarde “será una buena oportunidad para discutir los acontecimientos de la guerra y repasar la situación actual”.

“Confío en que estas consultas y la coordinación entre los dos países a este respecto revisten una importancia particular”, añadió.

El ministro iraní también se refirió a sus recientes visitas a Pakistán y Omán. Según la agencia estatal IRNA, Araghchi sostuvo que su viaje a Islamabad fue “muy productivo” e incluyó “buenas consultas”.

A su llegada, Araghchi declaró a medios iraníes que viajaba a Rusia “con el objetivo de continuar las estrechas consultas entre Teherán y Moscú sobre cuestiones regionales e internacionales” (EP)
A su llegada, Araghchi declaró a medios iraníes que viajaba a Rusia “con el objetivo de continuar las estrechas consultas entre Teherán y Moscú sobre cuestiones regionales e internacionales” (EP)

En esas reuniones, precisó, los funcionarios “revisaron los acontecimientos pasados y las condiciones específicas bajo las cuales podrían continuar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos”.

Durante su visita a Omán, el canciller indicó que ambas partes mantuvieron conversaciones sobre el estrecho de Ormuz.

Según sus declaraciones, “Irán y Omán son los dos estados ribereños del estrecho de Ormuz, lo que hace necesarias las consultas mutuas, especialmente ahora que el paso seguro a través del estrecho se ha convertido en un importante problema mundial”.

“Es natural que, como naciones ribereñas de este estrecho, debamos entablar un diálogo para garantizar que se satisfagan nuestros intereses comunes y para mantenernos coordinados en cualquier acción que emprendamos, ya que los intereses tanto de Irán como de Omán están directamente involucrados”, afirmó.

Araghchi añadió que existía un “alto grado de consenso” entre Irán y Omán y que ambas partes acordaron que “las consultas deberían continuar a nivel de expertos”.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se reúne con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq Al Said, en el Palacio de Al Baraka, en Mascate (Omán), el 26 de abril de 2026 (REUTERS)
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se reúne con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq Al Said, en el Palacio de Al Baraka, en Mascate (Omán), el 26 de abril de 2026 (REUTERS)

Por su parte, la administración de Donald Trump decidió convertir el factor tiempo en su principal herramienta de presión geopolítica frente a Irán. En una entrevista concedida el domingo por la noche a Fox News, el mandatario estadounidense fue taxativo al asegurar que no siente “ninguna prisa” por alcanzar un nuevo acuerdo con Teherán.

Trump sostuvo que el tiempo juega a favor de Washington y destacó que, aunque los canales de comunicación permanecen abiertos a través de aliados como Pakistán, no existe urgencia para avanzar de inmediato hacia una mesa de negociación. “Pueden venir a nosotros, o pueden llamarnos”, afirmó.

El presidente reiteró que su objetivo central sigue siendo impedir que Teherán desarrolle armamento nuclear, al considerar esa posibilidad una amenaza existencial para la estabilidad internacional.

No se puede permitir que Irán posea armas nucleares bajo ninguna circunstancia. Usarían esas armas y pondrían en peligro a Israel, a Europa y a los propios Estados Unidos. Estamos haciendo un servicio al mundo al evitarlo”, sentenció.

El alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán se mantiene por el momento, aunque sus consecuencias económicas continúan repercutiendo a escala global.

La administración de Donald Trump decidió convertir el factor tiempo en su principal herramienta de presión geopolítica frente a Irán (EP)
La administración de Donald Trump decidió convertir el factor tiempo en su principal herramienta de presión geopolítica frente a Irán (EP)

En paralelo, Israel y Hezbollah intercambiaron acusaciones por presuntas violaciones del frágil alto el fuego en Líbano.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró en la reunión semanal del gabinete que las acciones de Hezbollah estaban “desmantelando el alto el fuego”, mientras la organización sostuvo que responderá a las violaciones israelíes y a la “ocupación continuada”.

El Ministerio de Salud libanés informó que ataques israelíes en el sur del país causaron 14 muertos, entre ellos dos mujeres y dos niños, además de 37 heridos.

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteMedio OrienteIránEstados UnidosRusiaVladimir PutinDonald TrumpAbbas AraghchiÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Por qué, según el FMI, el costo económico de las guerras es más grande y persistente que el de las crisis financieras

En un reciente informe el organismo explica cómo los conflictos armados afectan la economía más allá del corto plazo. Cambian prioridades fiscales y presionan presupuestos públicos en todo el mundo. La dinámica de la escalada de los gastos de defensa

Por qué, según el FMI, el costo económico de las guerras es más grande y persistente que el de las crisis financieras

EEUU impidió el ingreso de 38 buques comerciales con destino a Irán en el marco del bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz

La Casa Blanca busca con esta decisión aumentar la presión sobre Teherán. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, el bloqueo sobre los puertos iraníes afecta al 90% del comercio marítimo de la República Islámica, al reducir sus vías de financiación

EEUU impidió el ingreso de 38 buques comerciales con destino a Irán en el marco del bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz

Trump dijo que no tiene prisa en negociar con Irán y aseguró que la estrategia de máxima presión ha debilitado al régimen

El presidente estadounidense recalcó que las sanciones seguirán vigentes mientras el régimen no renuncie al desarrollo nuclear y criticó la falta de respaldo de los aliados europeos

Trump dijo que no tiene prisa en negociar con Irán y aseguró que la estrategia de máxima presión ha debilitado al régimen

Israel confirmó la muerte de uno de sus soldados en el sur de Líbano tras un ataque con drones lanzado por Hezbollah

El sargento Idan Fooks, de 19 años, murió en Taybeh cuando el artefacto impactó el tanque en el que se encontraba

Israel confirmó la muerte de uno de sus soldados en el sur de Líbano tras un ataque con drones lanzado por Hezbollah

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió el norte de Japón en medio de las advertencias por un posible megaterremoto

El movimiento telúrico se registró a unos 80 kilómetros de profundidad en Hokkaido y no generó alerta de tsunami

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió el norte de Japón en medio de las advertencias por un posible megaterremoto
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
ONPE supera el 96%: Roberto Sánchez amplía ventaja y supera por 918 mil votos a Rafael López Aliaga

ONPE supera el 96%: Roberto Sánchez amplía ventaja y supera por 918 mil votos a Rafael López Aliaga

Economía autorizó otra emisión de deuda provincial mientras el Banco Central busca fortalecer las reservas

Granos de oro: los motivos detrás del salto de la participación argentina del 1 al 30% en el mercado más exigente del mundo

Un hombre asesinó de una puñalada a su vecino en Chaco

Willy Bárcenas desvela en ‘Cuarto milenio’ los fenómenos paranormales en casa de sus padres: “Mi padre ha llegado a irse a dormir a un hotel”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué, según el FMI, el costo económico de las guerras es más grande y persistente que el de las crisis financieras

Por qué, según el FMI, el costo económico de las guerras es más grande y persistente que el de las crisis financieras

Científicos prueban un método con IA para tratar superbacterias resistentes a antibióticos

EEUU impidió el ingreso de 38 buques comerciales con destino a Irán en el marco del bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz

Estados Unidos atacó a otra lancha narco en el Pacífico Oriental: 3 traficantes fueron abatidos

Una ruta turística te lleva directo al aroma del café salvadoreño

ENTRETENIMIENTO

El ‘spin-off’ de ‘The Big Bang Theory’ se estrenará en julio: se centrará en Stuart y en cómo en cada capítulo fallará a la hora de salvar el universo

El ‘spin-off’ de ‘The Big Bang Theory’ se estrenará en julio: se centrará en Stuart y en cómo en cada capítulo fallará a la hora de salvar el universo

Megan Thee Stallion anuncia el fin de su relación con Klay Thompson tras una supuesta infidelidad por parte de él

Jimmy Jam recuerda la competencia entre Michael y Janet Jackson durante la grabación del video musical de “Scream”

Los productores del biopic de Michael Jackson reciben USD 25 millones extra tras eliminar las escenas sobre la demanda por abuso sexual

David y Victoria Beckham pierden las esperanzas de reconciliación con su hijo Brooklyn