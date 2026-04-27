El canciller de Irán llegó a Rusia para reunirse con Putin para hablar sobre el desarrollo de la guerra con Estados Unidos (REUTERS)

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, llegó este lunes a San Petersburgo, donde tiene previsto mantener conversaciones con altos funcionarios rusos, incluido el presidente Vladimir Putin, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para sostener las conversaciones de paz entre Teherán y Washington tras la cancelación de contactos previstos en Pakistán.

La llegada del canciller iraní fue informada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán a través de Telegram. Según el comunicado, Araghchi llegó a la ciudad rusa después de visitar Omán entre viajes a Islamabad, en el marco de gestiones diplomáticas destinadas a mantener abierto el canal de diálogo entre Irán y Estados Unidos.

A su llegada, Araghchi declaró a medios iraníes que viajaba a Rusia “con el objetivo de continuar las estrechas consultas entre Teherán y Moscú sobre cuestiones regionales e internacionales”. También afirmó que su encuentro con Putin previsto para más tarde “será una buena oportunidad para discutir los acontecimientos de la guerra y repasar la situación actual”.

“Confío en que estas consultas y la coordinación entre los dos países a este respecto revisten una importancia particular”, añadió.

El ministro iraní también se refirió a sus recientes visitas a Pakistán y Omán. Según la agencia estatal IRNA, Araghchi sostuvo que su viaje a Islamabad fue “muy productivo” e incluyó “buenas consultas”.

A su llegada, Araghchi declaró a medios iraníes que viajaba a Rusia “con el objetivo de continuar las estrechas consultas entre Teherán y Moscú sobre cuestiones regionales e internacionales” (EP)

En esas reuniones, precisó, los funcionarios “revisaron los acontecimientos pasados y las condiciones específicas bajo las cuales podrían continuar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos”.

Durante su visita a Omán, el canciller indicó que ambas partes mantuvieron conversaciones sobre el estrecho de Ormuz.

Según sus declaraciones, “Irán y Omán son los dos estados ribereños del estrecho de Ormuz, lo que hace necesarias las consultas mutuas, especialmente ahora que el paso seguro a través del estrecho se ha convertido en un importante problema mundial”.

“Es natural que, como naciones ribereñas de este estrecho, debamos entablar un diálogo para garantizar que se satisfagan nuestros intereses comunes y para mantenernos coordinados en cualquier acción que emprendamos, ya que los intereses tanto de Irán como de Omán están directamente involucrados”, afirmó.

Araghchi añadió que existía un “alto grado de consenso” entre Irán y Omán y que ambas partes acordaron que “las consultas deberían continuar a nivel de expertos”.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se reúne con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq Al Said, en el Palacio de Al Baraka, en Mascate (Omán), el 26 de abril de 2026 (REUTERS)

Por su parte, la administración de Donald Trump decidió convertir el factor tiempo en su principal herramienta de presión geopolítica frente a Irán. En una entrevista concedida el domingo por la noche a Fox News, el mandatario estadounidense fue taxativo al asegurar que no siente “ninguna prisa” por alcanzar un nuevo acuerdo con Teherán.

Trump sostuvo que el tiempo juega a favor de Washington y destacó que, aunque los canales de comunicación permanecen abiertos a través de aliados como Pakistán, no existe urgencia para avanzar de inmediato hacia una mesa de negociación. “Pueden venir a nosotros, o pueden llamarnos”, afirmó.

El presidente reiteró que su objetivo central sigue siendo impedir que Teherán desarrolle armamento nuclear, al considerar esa posibilidad una amenaza existencial para la estabilidad internacional.

“No se puede permitir que Irán posea armas nucleares bajo ninguna circunstancia. Usarían esas armas y pondrían en peligro a Israel, a Europa y a los propios Estados Unidos. Estamos haciendo un servicio al mundo al evitarlo”, sentenció.

El alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán se mantiene por el momento, aunque sus consecuencias económicas continúan repercutiendo a escala global.

La administración de Donald Trump decidió convertir el factor tiempo en su principal herramienta de presión geopolítica frente a Irán (EP)

En paralelo, Israel y Hezbollah intercambiaron acusaciones por presuntas violaciones del frágil alto el fuego en Líbano.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró en la reunión semanal del gabinete que las acciones de Hezbollah estaban “desmantelando el alto el fuego”, mientras la organización sostuvo que responderá a las violaciones israelíes y a la “ocupación continuada”.

El Ministerio de Salud libanés informó que ataques israelíes en el sur del país causaron 14 muertos, entre ellos dos mujeres y dos niños, además de 37 heridos.