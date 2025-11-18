Se confirmó el cronograma de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura: días, horarios y todo lo que hay que saber

Racing y River, el plato fuerte de los octavos de final del Torneo Clausura

El cierre de la fase de grupos del Torneo Clausura dejó definidos los cruces de octavos de final, con la expectativa puesta en la posibilidad de un nuevo Superclásico en instancias decisivas. La última jornada, que concluyó este lunes, también determinó los equipos clasificados a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana a través de la Tabla Anual, mientras que el descenso de San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza ya se había confirmado previamente.

Los encuentros de la primera instancia mata-mata se celebrarán desde el sábado 22 de noviembre hasta el miércoles 26/11, día en que se medirá el finalista de Sudamericana Lanús, que este sábado definirá el título internacional contra Atlético Mineiro en Paraguay. Los cruces de octavos, cuartos y semifinales se disputarán en el estadio del equipo mejor ubicado en la fase de grupos. En caso de empate, habrá un tiempo suplementario de 30 minutos y, si persiste la igualdad, la definición será por penales. La final se jugará en un estadio neutral, el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el sábado 13 de diciembre.

La atención se centró en los encuentros iniciales del lunes, donde la Zona B ofrecía una definición ajustada. Belgrano, Defensa y Justicia y Huracán llegaron igualados con 19 puntos, obligados a ganar para avanzar. Belgrano, con mejor diferencia de gol, partía con ventaja, pero su empate sin goles ante Unión de Santa Fe lo dejó fuera de los octavos de final. El Tatengue accedió como segundo de su grupo, superando por diferencia de gol a Racing, que deberá enfrentar a River Plate en la próxima ronda.

El Canalla y el Pincha volverán a cruzarse en octavos del Clausura así como lo hicieron en el Apertura (Fotobaires)

El empate de Huracán frente a Barracas Central lo marginó tanto de los playoffs como de la zona de clasificación a la Sudamericana. Barracas, por su parte, aseguró su presencia en los octavos del Clausura y mantiene una posibilidad de ingresar al torneo continental. Este resultado favoreció a Estudiantes de La Plata, que se clasificó como octavo. En el otro partido del primer turno, Defensa y Justicia cayó 2-0 ante Independiente Rivadavia y quedó eliminado. En la misma jornada, Gimnasia logró una victoria contundente por 3-0 como visitante ante Platense, escalando al séptimo puesto de la Zona B y dejando a Sarmiento fuera de competencia.

El viernes, Lanús se impuso 3-1 sobre Atlético Tucumán, resultado que lo ubicó como escolta de Rosario Central en la Zona B, beneficiado además por el empate entre Deportivo Riestra y Godoy Cruz. Con ese punto, Riestra se posicionó tercero. San Lorenzo, tras igualar con Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro, cerró su campaña con 24 puntos y el quinto lugar de la Zona B, asegurando su participación en la Sudamericana 2026. El sábado, Independiente venció 1-0 a Rosario Central en Avellaneda, quitándole el invicto y manteniendo vivas sus aspiraciones de clasificar a la Sudamericana, aunque depende de otros resultados.

El domingo continuó la acción con dos partidos de la Zona B. En Liniers, Vélez Sarsfield empató sin goles con un River Plate necesitado. El Fortín no logró superar a Riestra en la tabla, mientras que el equipo dirigido por Gallardo, ya clasificado a octavos, tampoco pudo alcanzar el quinto puesto, que quedó en manos de San Lorenzo. Además, River perdió la oportunidad de superar a Argentinos Juniors en la lucha por el repechaje a la Libertadores, ya que el Bicho lo aventajaba por un punto. Argentinos, sin esa presión, venció a Estudiantes en La Plata y amplió la diferencia sobre River.

El retorno de Carlos Tevez a la Bombonera, como DT de Talleres, otro de los atractivos de octavos de final

En el clásico cordobés, Instituto y Talleres igualaron sin goles. La Gloria ya no tenía opciones de avanzar, pero complicó a la T, que de todos modos aseguró su lugar en los octavos de final. La jornada dominical concluyó con cuatro partidos simultáneos: Boca Juniors-Tigre, Estudiantes de La Plata-Argentinos Juniors, Newell’s-Racing y Central Córdoba de Santiago del Estero-Banfield. Estos encuentros definieron las posiciones finales de la Zona A, caracterizada por la paridad en puntos entre los equipos. Boca, tras vencer a Tigre en La Bombonera, se quedó con la cima de la zona con 29 puntos y su lugar asegurado en los playoffs. Simultáneamente, Racing visitó a Newell’s en Rosario y, con su triunfo por 1-0, consolidó su puesto en la zona de clasificación a los playoffs y a la Sudamericana. Central Córdoba y Banfield también buscaban avanzar, pero el empate dejó al Taladro fuera de la siguiente instancia.

En la Tabla Anual, Rosario Central (sesenta y seis puntos) y Boca Juniors (sesenta y dos) aseguraron sus plazas directas a la Copa Libertadores 2026, mientras que Argentinos Juniors (cincuenta y siete) obtuvo el puesto de repechaje. River Plate (cincuenta y tres) quedó relegado al cuarto lugar. Si Central, Argentinos o Boca se consagran campeones del Clausura, se liberará un cupo directo adicional para el máximo certamen continental.

Hasta el momento, los equipos clasificados a la Copa Sudamericana son River, Racing, Riestra, San Lorenzo, Lanús y Tigre, aunque Barracas Central e Independiente aún mantienen posibilidades de sumarse.

CRONOGRAMA DE OCTAVOS DE FINAL

Sábado 22 de noviembre

20:00 Vélez (4A)–Argentinos (5B)

22:00 Central Córdoba (4A)–San Lorenzo (5B)

Domingo 23 de noviembre

17:30 Rosario Central (1B)–Estudiantes (8A)

20:00 Boca (1A)–Talleres (8B)

Lunes 24 de noviembre

17:00 Deportivo Riestra (3B)–Barracas Central (6A)

19:30 Racing (3A)–River (6B)

22:00 Unión (2A)–Gimnasia (7B)

Miércoles 25 de noviembre

21:30 Lanús (2B)–Tigre (7A)