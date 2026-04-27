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El truco para tener internet al viajar al extranjero sin pagar roaming costoso ni comprar SIM

Ante el costo y la complejidad del roaming, crecen las alternativas digitales que simplifican la conexión en el exterior. Una de ellas suma beneficios exclusivos para los lectores de la nota

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Joven sonriente caminando por una calle arbolada en otoño, usa audífonos con cable, sostiene un teléfono. Hay personas y luces borrosas al fondo.
Los usuarios pueden elegir entre eSIM globales, regionales o locales, adaptando el plan de datos al perfil y necesidades de cada viaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viajar por el mundo, ya sea por trabajo o por placer, se ha convertido en una de las experiencias más valoradas a nivel global. De acuerdo con ONU Turismo, en 2025 las llegadas de turistas internacionales crecieron un 4%, con resultados positivos en la mayoría de los destinos.

Actualmente, viajar sin acceso a internet resulta inviable para la mayoría de los viajeros. Desde solicitar transporte hasta utilizar mapas digitales o trabajar de forma remota, la conectividad se transformó en una necesidad básica.

En este contexto, soluciones digitales como Airalo están cambiando la forma en que los viajeros se conectan en el exterior. Además de permitir activar datos móviles antes de llegar al destino, la plataforma destaca por ofrecer paquetes de datos ilimitados en países seleccionados, una opción cada vez más demandada por quienes buscan conexión constante sin preocuparse por el consumo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La necesidad de internet en el exterior convierte a la conectividad móvil en un requisito básico para viajeros de negocios y turismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte de su alianza con Infobae, los usuarios pueden acceder a beneficios exclusivos:

- 15% de descuento para nuevos usuarios con el código INFOBAE

- 10% de descuento para todos los usuarios con el código INFOBAE10

Con estas opciones, los viajeros logran mantenerse conectados de forma segura y predecible durante todo el viaje, sin depender de redes Wi-Fi públicas ni asumir los altos costos del roaming internacional.

La alternativa que gana terreno: eSIM

La eSIM surge como una opción digital que facilita el acceso a internet en el exterior. Esta tecnología, integrada en el dispositivo, permite activar planes de datos sin necesidad de usar una tarjeta física, evitando compras en aeropuertos o cambios de línea.

Personas sentadas y de pie dentro de un vagón del Metro de Los Ángeles, usando celulares y leyendo.
Airalo atrae a más de 20 millones de usuarios y recibe una calificación promedio de 4.7 en tiendas de aplicaciones, consolidándose como líder en el servicio de eSIM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Airalo, pionera en este modelo, permite adquirir y activar paquetes de datos directamente desde el celular antes de viajar. Su servicio funciona como un marketplace global con cobertura en más de 200 países y regiones.

¿Cómo funciona y qué opciones ofrece?

Los usuarios pueden elegir entre diferentes tipos de planes según el perfil de su viaje:

  • eSIM globales: permiten conectarse en más de 230 países con la misma eSim
  • eSIM regionales: ideales para recorrer varios destinos dentro de una misma zona
  • eSIM locales: pensadas para viajes a un solo país

A esto se suman los planes con datos ilimitados en destinos seleccionados, que se han convertido en uno de los principales diferenciales de la plataforma.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los planes ilimitados de datos de Airalo ganan preferencia entre nómadas digitales y viajeros que necesitan conectividad permanente y sin sobresaltos de costos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de paquetes permite navegar, trabajar, usar aplicaciones o comunicarse sin restricciones, algo especialmente valorado por viajeros frecuentes, nómadas digitales o quienes dependen de la conectividad durante todo el día.

Ventajas frente al roaming y otras alternativas

El crecimiento de las eSIM responde a problemas concretos que los viajeros enfrentaron durante años:

  • Evitar los altos costos del roaming
  • Activar internet antes de llegar al destino
  • No depender de tiendas físicas o aeropuertos
  • Gestionar el consumo de datos en tiempo real
  • Reducir riesgos frente a redes Wi-Fi públicas

A esto se suma la posibilidad de compartir conexión mediante hotspot y mantener la línea principal activa, lo que mejora la experiencia especialmente en viajes de trabajo o en grupo.

Personas esperando en el andén de la estación Times Sq-42 St junto a un tren del metro de Nueva York.
Las ventajas clave de la eSIM incluyen ahorro frente al roaming, seguridad al evitar redes Wi-Fi públicas y posibilidad de compartir datos mediante hotspot. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva forma de viajar conectado

La popularidad de soluciones como Airalo se refleja en una base de más de 20 millones de usuarios activos y una calificación promedio de 4.7 en las principales tiendas de aplicaciones, según datos de la plataforma.

El crecimiento de las aplicaciones de eSIM responde a la demanda de servicios de conectividad fiables y de costo previsible para quienes viajan. La actualización constante de la oferta, junto con la incorporación de nuevos destinos y paquetes ilimitados, consolida la posición de Airalo como referente en el segmento.

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