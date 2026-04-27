De la ansiedad social a la recesión sexual: Nada es tan simple, el ciclo de charlas entre Pilar Sordo y Luis Novaresio

Charlas entre Pilar Sordo y Luis Novaresio

Llega a Infobae Nada es tan simple, el ciclo de charlas en video que reúne a Pilar Sordo y Luis Novaresio en una serie de encuentros donde las certezas se interrogan y las preguntas ocupan el centro. En un contexto marcado por cambios acelerados en la forma de vincularnos, amar, formar familia y construir identidad, la propuesta desafía la velocidad de la época con una consigna cada vez menos frecuente: detenerse a pensar.

La premisa de Nada es tan simple es tan sencilla como infrecuente: tomarse el tiempo para conversar sobre la realidad que compartimos. Los protagonistas, lejos de ocupar lugares rígidos o complementarios, se mueven entre la reflexión personal, el análisis cultural y la experiencia propia. En cada episodio, Sordo y Novaresio abordan los temas desde una mirada profesional —ella desde la psicología, él desde el periodismo— y se involucran en primera persona, revisan sus historias, exponen dudas y, sobre todo, se permiten dudar.

La conversación se organiza alrededor de grandes ejes que atraviesan la vida contemporánea. Cada encuentro es una invitación a suspender el juicio, a revisar lo que parecía seguro y a poner en común las inquietudes que atraviesan a quienes intentan vivir, amar y construir algo en el presente. Los temas llegan como puertas abiertas a la exploración y el debate.

Nada es tan simple reúne a Pilar Sordo y Luis Novaresio (Gustavo Gavotti)

Soledad, ansiedad social y la dificultad de vincularse

El primer episodio se abre con una pregunta incómoda: si estamos más conectados que nunca, ¿por qué cuesta tanto vincularse? Ese interrogante despliega un repertorio de inquietudes que resuenan en todas las generaciones. La soledad y la ansiedad social marcan el punto de partida, dando pie a fenómenos como la llamada “recesión sexual”, el miedo a la intimidad y la dificultad para sostener vínculos profundos en un contexto donde la libertad parece ir de la mano del aislamiento.

Las charlas no se limitan a describir el estado de las cosas. Indagan en el impacto de la tecnología sobre los vínculos interpersonales, en el modo en que la hiperconectividad digital puede traducirse en un aislamiento emocional cada vez más extendido. ¿Perdimos la capacidad de vincularnos profundamente con un otro? ¿Nos volvimos emocionalmente “vagos”? ¿Estamos viviendo un exceso de individualismo? Las preguntas se suceden sin buscar consuelo fácil.

El ciclo recurre a referencias como John Cacioppo, quien explicó en Loneliness: Human Nature and the Need for Social Connection que el cerebro entra en “modo supervivencia” frente a la ansiedad social, y a Brené Brown, que en Frágil: El Poder de la Vulnerabilidad explora por qué muchas veces nos escondemos para no ser vistos. Las preguntas de Sordo y Novaresio incorporan estas miradas, pero siempre ancladas en la experiencia y la realidad cotidiana.

Las charlas no se limitan a describir el estado de las cosas (Gustavo Gavotti)

La transformación de los vínculos

El amor y la pareja aparecen en el ciclo como territorios atravesados por tensiones y contradicciones. ¿Sigue siendo la monogamia el modelo dominante? ¿O estamos frente a una transformación más profunda? Nada es tan simple no busca validar una única forma de amar, sino explorar las contradicciones que atraviesan a quienes intentan construir relaciones hoy.

¿El amor necesita reglas o las reglas terminan asfixiando al amor? ¿La rutina es la muerte del deseo? ¿Le podemos exigir a una sola persona que cumpla todas nuestras necesidades emocionales y afectivas? Las preguntas no se proponen definir la respuesta correcta, sino abrir el juego a la multiplicidad de experiencias y recorridos. Los protagonistas revisan la posibilidad de construir parejas sin acuerdos de exclusividad, el límite entre fidelidad y exclusividad sexual, y el sentido de las relaciones abiertas: ¿son una evolución o una forma de evitar el compromiso?

Sordo y Novaresio ponen el foco en temas que suelen quedar fuera del debate público: los celos, la posesión, la compatibilidad entre la libertad individual y el compromiso de pareja. ¿Se puede amar a una persona y desear a otra sin que eso implique una ruptura? ¿Se pueden “desaprender” los celos? ¿Cuánto hay de elección y cuánto de necesidad en la pareja? El ciclo invita a pensar el amor desde la duda, evitando respuestas cerradas y reconociendo el valor de la contradicción.

Nada es tan simple amplía el foco para pensar los cambios generacionales y los mandatos que, aunque transformados, siguen presentes (Gustavo Gavotti)

Familia tradicional y nuevas configuraciones

La familia, lejos de quedar afuera, también se redefine en las charlas. Entre el modelo tradicional y las nuevas configuraciones —coparentalidad, familias ensambladas, redes de crianza— surge una inquietud central: ¿qué hace que un vínculo sea verdaderamente familiar? ¿La sangre, la convivencia o el afecto?

El ciclo aborda los desafíos que enfrentan quienes intentan criar hijos en entornos que no se ajustan al modelo tradicional. ¿Es posible criar sanamente sin amor de pareja? ¿Qué necesita realmente un hijo? ¿Cuánta libertad puede tener un adulto sin afectar la estabilidad de un niño? El debate se desplaza hacia el rol de los adultos y las necesidades de los hijos, sin perder de vista el impacto que tiene el modelo familiar en la identidad de quienes crecen en él.

El recorrido no se limita a la descripción de nuevas formas familiares. Interroga el retorno a formas más “tribales” de vivir, la posibilidad de amar hijos ajenos —en familias ensambladas, adopciones— y el modo en que la convivencia puede redefinir el sentido de pertenencia y de familia. El ciclo no ofrece un manual, sino una conversación abierta sobre los desafíos y las posibilidades de la vida familiar actual.

El ciclo aborda los desafíos que enfrentan quienes intentan criar hijos en entornos que no se ajustan al modelo tradicional

Cambios generacionales, mandatos y la ilusión de la libertad individual

Nada es tan simple amplía el foco para pensar los cambios generacionales y los mandatos que, aunque transformados, siguen presentes. Desde los valores asociados a la tradición —“Dios, Patria y Familia”— hasta la promesa de libertad individual, el ciclo pone en cuestión si realmente somos más libres o si simplemente cambiamos de exigencias.

¿Ganamos o perdimos al romper con los valores tradicionales? ¿Antes había más represión pero también más certezas? ¿Hoy hay más libertad pero también más confusión? La presión por “ser felices”, “realizarnos” o “ser alguien” aparece como un nuevo mandato que convive con la sensación extendida de incertidumbre.

Las preguntas se renuevan en el contraste entre boomers, millennials y centennials: ¿qué mandatos cambiaron radicalmente de una generación a otra? ¿Por qué hoy muchos jóvenes vuelven a elegir modelos más tradicionales?

El ciclo explora si la monogamia, la familia y la estabilidad volvieron a ser aspiracionales y si estamos presenciando una “vuelta a valores” o una necesidad de orden frente a la multiplicidad de opciones. La idea de éxito, las formas de autenticidad y el peso de la mirada ajena atraviesan las charlas, que no se proponen dar respuestas definitivas, sino ampliar el horizonte de la pregunta.

El ciclo explora si la monogamia, la familia y la estabilidad volvieron a ser aspiracionales

La defensa de la zona de confort

Uno de los ejes más provocadores del ciclo es la defensa de la zona de confort. En un mundo que empuja constantemente hacia el cambio, Sordo y Novaresio se preguntan si quedarse también puede ser una elección válida, cómo distinguir entre miedo y convicción, y qué significa realmente estar en el lugar correcto.

¿Por qué está tan mal visto “conformarse” sin querer más? ¿Salir de la zona de confort es siempre crecer? ¿El éxito pasa por avanzar o por sostener lo que ya construimos? El ciclo desafía la sobrevaloración del cambio permanente, la idea de que siempre hay algo mejor y la dificultad para valorar lo que se tiene. Se pregunta si el crecimiento constante es evolución o insatisfacción permanente y si quedarse puede ser una decisión consciente y no un fracaso.

A lo largo de los cinco episodios, Nada es tan simple construye un espacio para entender que lo que nos pasa requiere tiempo, escucha y, sobre todo, disposición a revisar lo que creemos seguro

Un espacio para la pregunta, no para la respuesta

A lo largo de los cinco episodios, Nada es tan simple construye un espacio para entender que lo que nos pasa requiere tiempo, escucha y, sobre todo, disposición a revisar lo que creemos seguro. El ciclo no ofrece soluciones mágicas ni fórmulas de felicidad. Invita a detenerse, a dudar, a pensar en compañía sobre las preguntas que atraviesan la vida contemporánea.

La propuesta es clara: en un mundo donde todo apura, pensar con otros es una forma de resistencia. Sordo y Novaresio no esquivan las contradicciones, las ponen en primer plano y las exploran desde la experiencia, el análisis y la vulnerabilidad compartida. Cada charla es una invitación a suspender el juicio, a revisar lo que parecía inamovible y a abrirse a nuevas formas de entender los vínculos, el amor, la familia y la propia identidad.

El ciclo Nada es tan simple consta de cinco episodios en video, disponibles cada lunes en Infobae y sus redes sociales. Cada charla ofrece la posibilidad de participar activamente: dejar preguntas, compartir experiencias o simplemente escuchar a quienes se atreven a pensar en voz alta.