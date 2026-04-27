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EEUU impidió el ingreso de 38 buques comerciales con destino a Irán en el marco del bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz

La Casa Blanca busca con esta decisión aumentar la presión sobre Teherán. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, el bloqueo sobre los puertos iraníes afecta al 90% del comercio marítimo de la República Islámica, al reducir sus vías de financiación

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EEUU impidió el ingreso de 38 buques comerciales con destino a Irán en el marco del bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz (EP)
EEUU impidió el ingreso de 38 buques comerciales con destino a Irán en el marco del bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz (EP)

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este lunes que impidió el paso de 38 embarcaciones en el estrecho de Ormuz, en el marco del bloqueo naval ordenado por el presidente Donald Trump, una medida que Washington sostiene pese al alto el fuego vigente con Irán y en medio de la incertidumbre sobre una nueva ronda de negociaciones entre ambos países.

Las fuerzas estadounidenses han dirigido a 38 barcos a dar la vuelta o regresar al puerto”, indicó el CENTCOM en un mensaje publicado en X, en referencia al cierre impuesto por Washington desde el 13 de abril, que restringe el ingreso y la salida de embarcaciones de aguas iraníes.

La Casa Blanca busca con esta decisión aumentar la presión sobre Teherán. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, el bloqueo sobre los puertos iraníes afecta al 90% del comercio marítimo de la República Islámica, al reducir sus vías de financiación.

Trump dispuso el bloqueo total de las costas iraníes después de la primera ronda de negociaciones entre Washington y Teherán, que concluyó sin acuerdo en Islamabad. La decisión también siguió a la interrupción del tránsito por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que en tiempos de paz circula el 20% del crudo mundial.

Islamabad fue sede el 11 de abril del primer contacto directo de alto nivel entre Estados Unidos e Irán en 47 años, con Pakistán como mediador. Las delegaciones mantuvieron conversaciones durante más de 20 horas, aunque sin resultados concretos.

La Casa Blanca busca con esta decisión aumentar la presión sobre Teherán. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, el bloqueo sobre los puertos iraníes afecta al 90% del comercio marítimo de la República Islámica, al reducir sus vías de financiación (REUTERS)
La Casa Blanca busca con esta decisión aumentar la presión sobre Teherán. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, el bloqueo sobre los puertos iraníes afecta al 90% del comercio marítimo de la República Islámica, al reducir sus vías de financiación (REUTERS)

Se esperaba una segunda ronda de negociaciones durante el pasado fin de semana en la capital paquistaní, coincidiendo con la visita del ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, quien aseguró en X que presentó a los mediadores un “marco viable” para poner fin definitivo a la guerra.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el domingo que no tiene urgencia por alcanzar un nuevo acuerdo con Teherán y defendió la estrategia de máxima presión impulsada por su administración. Según sostuvo, esa política “ha diezmado” la capacidad operativa iraní.

En una entrevista concedida a Fox News, el mandatario fue enfático al señalar que no siente “ninguna prisa” por retomar de inmediato las negociaciones con Irán, al considerar que el tiempo juega a favor de Washington.

Trump remarcó que, aunque los canales de comunicación continúan abiertos a través de aliados como Pakistán, no considera necesaria una nueva instancia de diálogo en lo inmediato.

El presidente reiteró además que su objetivo central es impedir que Teherán desarrolle armamento nuclear, al definir esa posibilidad como una amenaza para la estabilidad internacional.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el domingo que no tiene urgencia por alcanzar un nuevo acuerdo con Teherán y defendió la estrategia de máxima presión impulsada por su administración (REUTERS)
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el domingo que no tiene urgencia por alcanzar un nuevo acuerdo con Teherán y defendió la estrategia de máxima presión impulsada por su administración (REUTERS)

No se puede permitir que Irán posea armas nucleares bajo ninguna circunstancia. Usarían esas armas y pondrían en peligro a Israel, a Europa y a los propios Estados Unidos. Estamos haciendo un servicio al mundo al evitarlo”, sentenció.

Desde Teherán, el bloqueo volvió a ser cuestionado por el canciller Araqchi, quien sostuvo que la medida “constituye un acto de guerra y, por lo tanto, una violación del alto el fuego” acordado entre ambos países.

(Con información de EFE y Europa Press)

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