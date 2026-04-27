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El golazo desde 35 metros de la selección argentina femenina Sub 17, que empató ante Colombia por el Sudamericano

El equipo dirigido por Christian Meloni igualó 1-1 ante las Cafeteras y se mantiene en la cima del Grupo A: Macarena Torre fue la autora de una obra de arte

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El seleccionado Albiceleste igualó en la segunda fecha del Sudamericano Sub 17 femenino

La selección argentina femenina sumó un punto clave tras igualar 1-1 ante Colombia en la segunda fecha del Sudamericano Sub 17, en el estadio CARFEM de Ypané. El empate dejó a la Albiceleste en la cima de su grupo, afianzando sus aspiraciones de avanzar en un certamen que reparte cuatro plazas para la próxima Copa del Mundo de la categoría.

En este grupo, la paridad quedó confirmada durante un duelo que fue intenso de principio a fin. Argentina se adelantó en el marcador a los 16 minutos, gracias a un potente remate de Macarena Torre desde la mitad del campo rival. El disparo sorprendió a la arquera Sofía Prieto, quien no pudo evitar el tanto. La jugada fue celebrada por todo el banco argentino, que reconoció la precisión y potencia de la acción.

El empate 1-1 de Argentina ante Colombia
La selección argentina empató 1-1 ante Colombia (X: @Argentina)

El conjunto dirigido por Christian Meloni optó por un planteo defensivo sólido en los minutos posteriores a la apertura del marcador. El bloque defensivo argentino logró interrumpir los intentos de conexión del mediocampo colombiano, cortando jugadas y anticipando los pases filtrados. Sin embargo, Colombia no tardó en reaccionar: a los 32 minutos, Eidy Ruiz capitalizó un pase filtrado fuera del área, aprovechó la salida de la arquera Bianca Virga y logró el empate con un tiro elevado.

El equipo albiceleste adelantó sus líneas, presionó la salida colombiana y generó nuevas oportunidades antes del descanso. Aunque no logró concretar una ventaja antes de la pausa, la actitud ofensiva dejó mensajes positivos de cara a las próximas fechas del torneo. Durante la segunda mitad, la intensidad y la búsqueda del gol no disminuyeron. Colombia generó las ocasiones más claras. La figura de la arquera argentina emergió en este tramo del partido, con intervenciones decisivas que evitaron la caída de su valla en al menos dos situaciones comprometidas.

El empate 1-1 de Argentina ante Colombia
Macarena Torre convirtió el único tanto para la Albiceleste (X: @Argentina)

El resultado dejó a Argentina en la cima de la tabla con cuatro puntos, mientras que Chile y Paraguay suman tres, Colombia uno y Bolivia aún no ha logrado unidades. La importancia del torneo es clara: los cuatro mejores equipos obtendrán el pase directo a la Copa del Mundo Sub 17 que se celebrará en Marruecos entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre.

El conjunto argentino inició su recorrido en el Sudamericano con una victoria por 2-0 ante Paraguay. En ese debut, Julieta Aguilar se destacó con un gol de media distancia que sorprendió al equipo rival y fue celebrado efusivamente por sus compañeras. Los resultados obtenidos hasta ahora permiten al seleccionado nacional mirar con optimismo el futuro inmediato.

El empate 1-1 de Argentina ante Colombia
Argentina lidera la tabla del Grupo A con 4 puntos (X: @Argentina)

El grupo A está conformado por Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Bolivia. Mientras tanto, en el Grupo B se encuentran Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela y Uruguay, todos en la lucha por un lugar en la siguiente ronda. Cada partido en la fase de grupos será decisivo, ya que solo los tres mejores de cada zona podrán continuar en carrera y acercarse al objetivo de la clasificación mundialista. El siguiente desafío para Argentina será ante Bolivia el martes 28 a las 20:00, y cerrará la fase inicial frente a Chile el 3 de mayo.

Más allá de la clasificación, el Sudamericano Sub 17 representa una oportunidad para consolidar procesos formativos y proyectar a las jóvenes futbolistas al plano internacional. La competición en Ypané sirve como escenario para medir el desarrollo de las futuras figuras y fortalecer la identidad de la selección argentina en la región.

La Albiceleste buscará mantener el nivel mostrado en las primeras jornadas, apostando a la solidez defensiva y la capacidad de sorprender en ataque. El resultado ante Colombia confirma que el camino hacia Marruecos está abierto, pero exigirá máxima concentración y rendimiento en cada encuentro restante.

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