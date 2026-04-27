Economía

Economía autorizó otra emisión de deuda provincial mientras el Banco Central busca fortalecer las reservas

Según la entidad, restan USD 3.200 millones de ONs de empresas que no se giraron y USD 650 millones de Chubut. Además, Neuquén sale a colocar en Wall Street

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El Banco Central sumó más de USD 6.700 millones en compras de divisas en el primer cuatrimestre del año
El Banco Central sumó más de USD 6.700 millones en compras de divisas en el primer cuatrimestre del año

Luego de un parate en febrero y marzo, y a pesar de las tensiones internacionales, el financiamiento externo dio signos de recuperación en abril, lo que marca un horizonte para que continúen las compras de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que en lo que va del año ya superaron el 67% de la meta anual (USD 10.000 millones). A este escenario se suman posibles nuevas emisiones por parte de una provincia que ya recibió la autorización del Ministerio de Economía para salir a colocar deuda en Wall Street.

La consultora Invecq señaló que el financiamiento externo registró signos de reactivación en abril, tanto en el segmento corporativo como en el de deuda sub-soberana, pese a la persistencia de tasas elevadas y a un riesgo país que se mantuvo en torno a los 500 puntos básicos (pb).

Entre las operaciones recientes, la provincia de Chubut concretó la semana pasada una colocación internacional por USD 650 millones bajo legislación extranjera, con una tasa anual del 9,45 por ciento.

Según el análisis de Invecq, la operación mostró gran interés inversor: la demanda se acercó a USD 2.000 millones, triplicando el monto adjudicado y respaldada por la garantía adicional de regalías hidrocarburíferas, que refuerza la capacidad de pago. Del total colocado, cerca de 42% (USD 270 millones) se destinó a la cancelación anticipada de vencimientos del bono Bocade, lo que alivió el perfil financiero de corto plazo. El resto, USD 380 millones, irá a obra pública con foco en infraestructura, para fortalecer el sector energético y atraer inversiones. Lo que se traduce en una fuente de oferta de dólares para que el BCRA pueda comprar reservas en los próximos meses.

Luis Caputo - Ignacio Nacho Torres
Chubut colocó USD 650 millones con un bono a 10 años y tres de gracia.

Este regreso a los mercados se suma a emisiones de otras jurisdicciones: Córdoba (USD 725 millones al 9,75% a siete años), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (USD 600 millones al 8,13% a ocho años), Santa Fe (USD 800 millones al 8,10% a nueve años) y Entre Ríos (USD 300 millones al 9,55% a siete años). El conjunto de emisiones provinciales alcanzó USD 3.875 millones en la actual gestión.

Aporte patagónico

Los dólares de Chubut se sumarán a los que en el BCRA esperan que giren las empresas. En la presentación ante inversores en Washington, el número dos de la entidad, Vladimir Werning, expuso que desde octubre de 2025 hasta abril de 2026, las compañías emitieron obligaciones negociables por USD 9.900 millones, pero solo liquidaron USD 6.800 millones en el mercado. Quedan pendientes de liquidación USD 3.200 millones, lo que representa una oferta potencial de divisas para los próximos meses.

infografia

“En abril, en tanto, se observa un repunte en las colocaciones, explicado en gran medida por la emisión de Chubut -que por sí sola representa cerca del 50% del total del mes- y, en segundo lugar, por operaciones corporativas relevantes como la de Edenor, que representó el 37% de lo emitido hasta lo que va del mes de abril”, destacaron en el informe de Invecq.

Para la consultora, la continuidad de este proceso dependerá de la evolución del riesgo país y del contexto internacional. La reciente suba del riesgo país, junto con el conflicto geopolítico mundial, moderaron el ritmo de emisiones, aunque una eventual compresión podría reactivar las colocaciones en carpeta, como la de provincia de Neuquén y Mendoza.

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales de Neuquén, la provincia ya tuvo la autorización del Ministerio de Economía para colocar deuda en Wall Street. Ante la consulta al Palacio de Hacienda sobre ese visto bueno, no hubo respuesta al cierre de esta nota, como tampoco en el caso de Mendoza.

Si Neuquén y Mendoza salen a colocar deuda en el mercado internacional, se trataría de más dólares que el BCRA podría eventualmente comprar, además de los USD 3.200 millones que restan de las obligaciones negociables por parte de empresas que no se giraron y los USD 650 millones. Son razones para que Economía apruebe esas operaciones, aunque en su momento Caputo criticó la dependencia de las provincias de Wall Street.

“Cuando se abre una ventanita, ya van todas las provincias, las empresas, todo es Wall Street”, afirmó Caputo con tono crítico durante una entrevista en el streaming La Casa. Pero ahora parece que la postura oficial respecto de la dependencia de las provincias cambió. Por cierto, le resulta más conveniente para la compra de reservas del BCRA.

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