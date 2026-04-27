Estados Unidos atacó a otra lancha narco en el Pacífico Oriental: 3 traficantes fueron abatidos

Tres traficantes hombres fueron abatidos el domingo cuando el ejército de Estados Unidos atacó una embarcación “implicada en operaciones de narco-tráfico” en el Pacífico oriental, según confirmó el Comando Sur estadounidense. Con este nuevo ataque, la cifra total de fallecidos en la campaña militar de Washington llegó al menos a 185 desde septiembre, de acuerdo al recuento realizado por AFP.

La operación “Lanza del Sur”, impulsada por el Comando Sur (SOUTHCOM) y lanzada en septiembre de 2025, marcó un giro en la estrategia regional de Estados Unidos. Desde su inicio, esta campaña ha extensido su área de acción a Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, bajo la directiva del general Francis Donovan.

Washington ha sostenido que su objetivo es consolidar presión sobre redes de narcotráfico que, según sus denuncias, mantienen lazos con el régimen venezolano y han sido designadas oficialmente como “organizaciones terroristas”.

La acusación de “narcoterrorismo” contra estas redes adyacentes a actores estatales sudamericanos profundizó el debate sobre la legitimidad de los ataques, especialmente tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro el 3 de enero de 2025.

Durante ese periodo, y pese a la detención del líder venezolano, las operaciones mantuvieron su crecimiento geográfico, desbordando el mar Caribe y alcanzando aguas del océano Pacífico oriental, en un patrón de expansión sostenida desde el otoño pasado.

La operación “Lanza del Sur”, impulsada por el Comando Sur (SOUTHCOM) y lanzada en septiembre de 2025, marcó un giro en la estrategia regional de Estados Unidos (AP)

Estados Unidos creó una fuerza autónoma con inteligencia artificial para América Latina

El administración de Trump puso en marcha la creación de una fuerza autónoma de guerra basada en inteligencia artificial, destinada a operar en América Central, Sudamérica y el Caribe con el objetivo de desmantelar redes narcoterroristas y responder a crisis derivadas de desastres naturales de gran magnitud.

La decisión, impulsada por el SOUTHCOM representa un avance tecnológico importante en la estrategia de defensa y presencia estadounidense en la región, según comunicó el propio SOUTHCOM.

La nueva unidad funcionará como un comando especializado en sistemas autónomos y semiautónomos, adoptando un enfoque multidominio. Esta iniciativa responde tanto a los desafíos tradicionales del crimen organizado transnacional como al impacto creciente de fenómenos naturales, cuya frecuencia y gravedad han aumentado en las últimas décadas, según el Centro de Monitoreo de Desastres de la ONU.

Francis L. Donovan indicó que la misión principal será “desarticular y debilitar las redes narcoterroristas y de cárteles, y responder a crisis que ponen en peligro la vida causadas por desastres naturales a gran escala”, subrayando el carácter dual de la nueva fuerza.

La nueva unidad funcionará como un comando especializado en sistemas autónomos y semiautónomos, adoptando un enfoque multidominio (REUTERS)

SOUTHCOM detalló que la innovación de este modelo radica en la capacidad de los sistemas autónomos para operar en entornos hostiles, recolectar información en tiempo real y ejecutar acciones coordinadas sin necesidad de intervención directa de operadores humanos.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos presentó recientemente el Grupo de Guerra Autónoma de Defensa (DAWG, por su sigla en inglés), una unidad creada para integrar inteligencia artificial y capacidades autónomas en la planificación y ejecución de operaciones militares, diseñada específicamente para el área de responsabilidad del SOUTHCOM. Este modelo pionero de integración tecnológica podría ser replicado en otros comandos estadounidenses si demuestra eficacia operativa.

(Con información de AFP)