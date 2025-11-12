Sebastián Báez no levanta cabeza: se despidió en su debut en el Challenger de Montevideo

Sebastián Báez cayó en sets corridos frente al 200° del mundo

Sebastián Báez prolongó su mal momento al caer en su debut en el Challenger de Montevideo frente al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza por 7-6 (3) y 6-4.

El segundo tenista argentino mejor ubicado en la clasificación mundial (45°, detrás de Francisco Cerúndolo, que está 21°) no encontró respuestas frente a un rival que lo complicó desde el arranque y le propinó la quinta derrota en forma consecutiva.

Báez lució falto de confianza y sin consistencia desde el saque: más allá de que no es su punto fuerte, sumó apenas el 41% de los puntos ganados con el segundo servicio y su rival dispuso de 19 breaks, de los cuales capitalizó seis.

Guillén Meza, 200° del ranking ATP y que venía de eliminar a Román Burruchaga en el Challenger de Lima, enfrentará al paraguayo Daniel Vallejo, 169° del escalafón mundial de varones.

Báez sigue con récord negativo en lo que va de 2025: sumó 17 victorias y 25 derrotas, un registro muy por debajo de sus expectativas en el inicio de la temporada.

Burruchaga se quedó con el cruce entre argentinos

Hubo duelo de compatriotas este martes, y fue un partidazo: Román Burruchaga (107°) superó a Federico Gómez (121°) por 7-6 (8), 5-7 y 6-4.

Román Burruchaga busca meterse en el Top 100

El desarrollo fue fiel a la paridad que refleja el ranking actual de ambos: intercambiaron aciertos y errores y hubo momentos de dominio a ambos lados de la red.

Burru exhibió una mayor eficacia en los puntos importantes y esa fue su llave al triunfo, que lo deposita en octavos de final y le permite ilusionarse con meterse entre los 100 mejores de la clasificación de la ATP antes de fin de año. En busca de los cuartos, enfrentará a otro representante nacional: Facundo Mena (240°), que en su debut eliminó al colombiano Nicolás Barrientos.

Otro de los encuentros destacados de la jornada fue protagonizado por Alex Barrena (176°), el argentino con mayor crecimiento en la clasificación (trepó cerca de 400 lugares) en el año: venció al estadounidense Tristan Boyer (144°), campeón de la edición anterior, por 6-7 (1), 7-5 y 6-1 y se metió entre los 16 mejores del certamen. Su próximo rival, este miércoles, será el chileno Cristian Garín, 106° del mundo y quinto preclasificado.

Alex Barrena derrotó a Tristan Boyer y sigue trepando en el ranking

Genaro Olivieri (221°), por su parte, cayó frente al local Franco Roncadelli (366°) por 6-2 y 6-4.

El plato fuerte del miércoles tendrá como protagonista a Mariano Navone (72° del ranking y segundo preclasificado), que enfrentará alrededor de las 18 al italiano Marco Cecchinato (233°), verdugo del argentino Facundo Díaz Acosta (225°) en el debut.

Resultados - Ronda de 32

-Álvaro Guillén Meza (ECU) le ganó a Sebastián Báez (ARG) por 7-6 (3) y 6-4.

-Román Andrés Burruchaga (ARG) derrotó a Facundo Gómez (ARG) por 7-6 (6), 5-7 y 6-4.

-Alex Barrena (ARG) superó a Tristan Boyer (USA) por 6-7 (1), 7-5 y 6-1.

-Carlos Taberner (ESP) venció a Gonzalo Bueno (PER) por 6-0 y 6-2.

-Franco Roncadelli (URU) le ganó a Genaro Olivieri (ARG) por 6-2 y 6-4.

-Tomás Barrios Vera (CHI) derrotó a Juan Carlos Prado Ángelo (BOL) por 6-4 y 6-1.

-Zdenek Kolar (CHE) superó a Joaquín Aguilar Cardozo (URU) por 6-1 y 6-1.