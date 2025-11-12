Deportes

Sebastián Báez no levanta cabeza: se despidió en su debut en el Challenger de Montevideo

Cayó frente al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza, 200° del mundo, por 7-6 (3) y 6-4 y sumó la quinta derrota consecutiva. En el cruce destacado de este miércoles, Mariano Navone enfrentará al italiano Marco Cecchinato


Sebastián Báez cayó en sets
Sebastián Báez cayó en sets corridos frente al 200° del mundo

Sebastián Báez prolongó su mal momento al caer en su debut en el Challenger de Montevideo frente al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza por 7-6 (3) y 6-4.

El segundo tenista argentino mejor ubicado en la clasificación mundial (45°, detrás de Francisco Cerúndolo, que está 21°) no encontró respuestas frente a un rival que lo complicó desde el arranque y le propinó la quinta derrota en forma consecutiva.

Báez lució falto de confianza y sin consistencia desde el saque: más allá de que no es su punto fuerte, sumó apenas el 41% de los puntos ganados con el segundo servicio y su rival dispuso de 19 breaks, de los cuales capitalizó seis.

Guillén Meza, 200° del ranking ATP y que venía de eliminar a Román Burruchaga en el Challenger de Lima, enfrentará al paraguayo Daniel Vallejo, 169° del escalafón mundial de varones.

Báez sigue con récord negativo en lo que va de 2025: sumó 17 victorias y 25 derrotas, un registro muy por debajo de sus expectativas en el inicio de la temporada.

Burruchaga se quedó con el cruce entre argentinos

Hubo duelo de compatriotas este martes, y fue un partidazo: Román Burruchaga (107°) superó a Federico Gómez (121°) por 7-6 (8), 5-7 y 6-4.

Román Burruchaga busca meterse en
Román Burruchaga busca meterse en el Top 100

El desarrollo fue fiel a la paridad que refleja el ranking actual de ambos: intercambiaron aciertos y errores y hubo momentos de dominio a ambos lados de la red.

Burru exhibió una mayor eficacia en los puntos importantes y esa fue su llave al triunfo, que lo deposita en octavos de final y le permite ilusionarse con meterse entre los 100 mejores de la clasificación de la ATP antes de fin de año. En busca de los cuartos, enfrentará a otro representante nacional: Facundo Mena (240°), que en su debut eliminó al colombiano Nicolás Barrientos.

Otro de los encuentros destacados de la jornada fue protagonizado por Alex Barrena (176°), el argentino con mayor crecimiento en la clasificación (trepó cerca de 400 lugares) en el año: venció al estadounidense Tristan Boyer (144°), campeón de la edición anterior, por 6-7 (1), 7-5 y 6-1 y se metió entre los 16 mejores del certamen. Su próximo rival, este miércoles, será el chileno Cristian Garín, 106° del mundo y quinto preclasificado.

Alex Barrena derrotó a Tristan
Alex Barrena derrotó a Tristan Boyer y sigue trepando en el ranking

Genaro Olivieri (221°), por su parte, cayó frente al local Franco Roncadelli (366°) por 6-2 y 6-4.

El plato fuerte del miércoles tendrá como protagonista a Mariano Navone (72° del ranking y segundo preclasificado), que enfrentará alrededor de las 18 al italiano Marco Cecchinato (233°), verdugo del argentino Facundo Díaz Acosta (225°) en el debut.

Resultados - Ronda de 32

-Álvaro Guillén Meza (ECU) le ganó a Sebastián Báez (ARG) por 7-6 (3) y 6-4.

-Román Andrés Burruchaga (ARG) derrotó a Facundo Gómez (ARG) por 7-6 (6), 5-7 y 6-4.

-Alex Barrena (ARG) superó a Tristan Boyer (USA) por 6-7 (1), 7-5 y 6-1.

-Carlos Taberner (ESP) venció a Gonzalo Bueno (PER) por 6-0 y 6-2.

-Franco Roncadelli (URU) le ganó a Genaro Olivieri (ARG) por 6-2 y 6-4.

-Tomás Barrios Vera (CHI) derrotó a Juan Carlos Prado Ángelo (BOL) por 6-4 y 6-1.

-Zdenek Kolar (CHE) superó a Joaquín Aguilar Cardozo (URU) por 6-1 y 6-1.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoChallengerMontevideoSebastián BáezMariano NavoneRomán BurruchagaAlex Barrenadeportes-argentina

