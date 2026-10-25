Panamá

Colombianos y venezolanos lideran permisos de residencia en Panamá durante 2026

El Servicio Nacional de Migración atribuye el repunte a una mayor cantidad de expedientes aprobados en determinadas categorías.

El cambio, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas, no solo impacta en impuestos, sino también en multas, sanciones y tasas administrativas vinculadas a este indicador.
El Servicio Nacional de Migración de Panamá resolvió 18.494 trámites de residencia entre julio y septiembre de 2026, un incremento del 132,9% frente al trimestre anterior. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae
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Panamá registró un incremento del 132,9% en la cantidad de permisos de residencia aprobados y negados durante el tercer trimestre de 2026, según estadísticas del Servicio Nacional de Migración (SNM).

Entre julio y septiembre se resolvieron 18.494 trámites de extranjeros, frente a los 7.942 contabilizados entre abril y junio, un aumento de 10.552 resoluciones.

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De acuerdo con el informe oficial, julio registró 6.225 resoluciones, agosto 6.053 y septiembre 6.216. Del total correspondiente al tercer trimestre, 17.949 permisos fueron aprobados y 545 rechazados. La institución explicó que el incremento estuvo relacionado principalmente con una mayor cantidad de expedientes aprobados en determinadas categorías migratorias.

El SNM atribuye el cambio observado desde julio al comportamiento administrativo de las aprobaciones, especialmente en las categorías de Protección de Seguridad Humanitaria (PPSH), prórrogas vinculadas con ese programa, jubilados, pensionados y dependientes. Las cifras reflejan resoluciones emitidas, no necesariamente nuevas solicitudes presentadas durante el trimestre.

Manos sobre escáner de documentos con luz azul. Pasaportes de diferentes países en una mesa. Pantalla con escudo del Servicio Nacional de Migración de Panamá.
Las autoridades panameñas aprobaron 33.959 permisos de residencia durante los primeros nueve meses de 2026, mientras otras 992 solicitudes fueron rechazadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre enero y septiembre, Migración registró 34.951 resoluciones de residencia, de las cuales 33.959 fueron favorables y 992 negativas. Esto representa una tasa de aprobación del 97,2%, dentro de los expedientes resueltos por la entidad durante los primeros nueve meses del año.

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La mayor cantidad correspondió a 12.268 permisos de residencia temporal, seguidos de 9.236 permanentes, 7.201 prórrogas y 5.254 provisionales. Por categoría específica, la Protección de Seguridad Humanitaria acumuló 12.606 aprobaciones, seguida de dependientes, con 4.323, y regularizados permanentes, con 3.407.

Por nacionalidad, los colombianos encabezaron las aprobaciones con 9.978 permisos, seguidos de venezolanos, con 5.873, y nicaragüenses, con 3.462. También destacaron estadounidenses con 2.923 autorizaciones, ciudadanos chinos con 1.160 y cubanos con 1.035, según los registros oficiales.

El movimiento administrativo también incluyó 2.660 autorizaciones para empleados o ejecutivos de empresas multinacionales, 2.363 correspondientes a países amigos y 2.082 para jubilados o pensionados. Otras 1.294 aprobaciones estuvieron relacionadas con razones de educación, reflejando la diversidad de categorías utilizadas por los extranjeros.

La categoría de Protección de Seguridad Humanitaria concentró 12.606 permisos aprobados entre enero y septiembre de 2026, la mayor cantidad dentro de las clasificaciones registradas por Migración. (Foto archivo. Cortesía Migración Panamá).
La categoría de Protección de Seguridad Humanitaria concentró 12.606 permisos aprobados entre enero y septiembre de 2026, la mayor cantidad dentro de las clasificaciones registradas por Migración. (Foto archivo. Cortesía Migración Panamá).

Permisos de trabajo y movimiento migratorio

En el ámbito laboral, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) registró 19.342 solicitudes de permisos de trabajo para extranjeros entre enero y septiembre. De ese total, 7.598 correspondieron al tercer trimestre, con julio como el mes de mayor actividad, al contabilizar 3.095 trámites.

El informe también registra 17.956 permisos laborales aprobados durante los nueve meses, frente a 1.376 solicitudes negadas. Solo en septiembre se contabilizaron 5.178 aprobaciones, una cifra considerablemente superior a las registradas en los meses anteriores.

La categoría de permisos de trabajo bajo el Decreto 6 concentró 12.999 aprobaciones, mientras las autorizaciones por razón humanitaria sumaron 2.857. También se aprobaron 1.083 permisos para residentes permanentes bajo el Decreto Ejecutivo 21, según las estadísticas preliminares del Mitradel.

Por otra parte, Panamá contabilizó 3.256.537 entradas de viajeros entre enero y septiembre, de las cuales 2.543.058 correspondieron a extranjeros. Estados Unidos encabezó las procedencias con 450.087 entradas, seguido de Colombia con 419.858 y Costa Rica con 171.284. Estas cifras incluyen viajes y no equivalen a personas que solicitan residencia.

Un hombre escribe en un documento sobre un escritorio de madera. Hay una bandera de Panamá, papeles apilados y otras personas en la oficina.
Panamá aprobó 17.956 permisos de trabajo para extranjeros entre enero y septiembre, con un máximo mensual de 5.178 autorizaciones durante septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia de control migratorio, 851 extranjeros fueron detenidos por distintas causales durante los primeros nueve meses del año. Las principales fueron ingreso irregular, con 318 casos; estadía vencida, con 249; y remisión por cumplimiento de pena, con 210, según los registros del SNM.

Las estadísticas muestran un aumento significativo de la actividad administrativa migratoria durante el tercer trimestre, acompañado de miles de trámites laborales. Sin embargo, el incremento de resoluciones no demuestra por sí mismo un crecimiento equivalente de nuevos residentes, debido a que también comprende prórrogas, regularizaciones y expedientes acumulados.

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