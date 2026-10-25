América Latina

Flávio Bolsonaro aventaja por un estrecho margen a Lula da Silva en las principales encuestas antes del balotaje en Brasil

Cinco encuestas publicadas en la víspera de la segunda vuelta presidencial muestran una disputa reñida, con diferencias de hasta dos puntos entre ambos candidatos

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentarán cara a cara en el balotaje en Brasil
Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentarán cara a cara en el balotaje en Brasil
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Flávio Bolsonaro llega con una ventaja numérica de uno a dos puntos sobre Luiz Inácio Lula da Silva en los últimos sondeos antes de la segunda vuelta presidencial de Brasil, aunque todos los estudios difundidos el sábado por la noche sitúan la disputa dentro de sus respectivos márgenes de error.

El senador y candidato del Partido Liberal (PL) obtiene el 51% de los votos válidos frente al 49% del presidente y aspirante del Partido de los Trabajadores (PT), de acuerdo con las proyecciones de Datafolha. El resultado configura un empate técnico, dado que la encuesta tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

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Los datos de Datafolha, que incluyen votos blancos, nulos y abstenciones, asignan 48% de las intenciones de voto a Flávio Bolsonaro y 47% a Luiz Inácio Lula da Silva. Un 3% de los consultados indicó que votará nulo y otro 2% aún no definió su elección.

La firma entrevistó en persona a 4.050 electores entre el viernes y el sábado, último día de campaña. En su medición anterior, divulgada el jueves, ambos aspirantes reunían 50% de los votos válidos.

El estudio de Quaest también muestra al hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro por delante, con 46% de las preferencias frente al 45% de Lula. La diferencia se mantiene respecto del sondeo que esa firma divulgó el miércoles, dentro de un margen de error de dos puntos.

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Los datos de Datafolha, que incluyen votos blancos, nulos y abstenciones, asignan 48% de las intenciones de voto a Flávio Bolsonaro y 47% a Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS)
Los datos de Datafolha, que incluyen votos blancos, nulos y abstenciones, asignan 48% de las intenciones de voto a Flávio Bolsonaro y 47% a Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS)

Quaest consultó a 3.702 personas durante el mismo período. Su estimación de 46% para Bolsonaro y 45% para Lula sostiene la brecha de un punto que ya registraba el miércoles.

La encuesta de CNT/MDA, elaborada a partir de 2.032 entrevistas entre el 21 y el 23 de octubre, otorga al senador 46,3% y al mandatario 45%. Su margen de error es de 2,2 puntos porcentuales.

Por su parte, AtlasIntel/Bloomberg proyecta 49,9% para Bolsonaro y 48,4% para Lula. El relevamiento incluyó a 4.990 personas entre el 18 y el 23 de octubre y tiene un margen de error de un punto porcentual.

El sondeo de BTG/Nexus, con 2.000 entrevistados entre el 23 y el 24 de octubre, sitúa al candidato del PL con 47% y al presidente con 46%. El margen de error informado es de 2,2 puntos.

La segunda vuelta tiene lugar después de que Bolsonaro encabezara la primera ronda del 4 de octubre con 47% de los sufragios. Lula obtuvo 45%, una distancia de dos puntos porcentuales entre los dos candidatos más votados.

En números absolutos, la diferencia fue de 2,2 millones de votos sobre un padrón de 158,7 millones de electores. El resultado abrió una contienda cerrada para definir la Presidencia de Brasil.

Lula da Silva encabezó un masivo acto en Río a un día del balotaje en Brasil (REUTERS)
Lula da Silva encabezó un masivo acto en Río a un día del balotaje en Brasil (REUTERS)

Desde el fin de la dictadura militar, entre 1964 y 1985, el país celebró nueve elecciones presidenciales. En ninguna de ellas un candidato que terminó segundo en la primera vuelta revirtió el resultado en el balotaje.

Lula busca un cuarto mandato presidencial no consecutivo. El dirigente del PT modificó su estrategia después de la primera vuelta, con una mayor presencia en redes sociales y actos callejeros. La campaña del presidente también puso el foco en las sospechas de corrupción y en los supuestos vínculos con el crimen organizado que pesan sobre Bolsonaro.

El senador, en cambio, presentó una imagen de campaña más moderada y usó conceptos como “futuro”, “prosperidad” y “cambio” en su discurso. También asumió el compromiso de excluir a las “familias más necesitadas” de su plan de ajuste fiscal.

(Con información de REUTERS y AFP)

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