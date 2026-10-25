Costa Rica: Salió de prisión pese a tener una condena vigente, se buscó durante 12 días y este sábado se entregó en Limón

Kendry Alberto Ferguson Madison se entregó ante los Tribunales de Limón doce días después de su excarcelación indebida. (Imagen de cortesía)

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Kendry Alberto Ferguson Madison, condenado por delitos de drogas, se entregó este sábado 24 de octubre ante los Tribunales de Limón, 12 días después de que el Ministerio de Justicia autorizara su salida de la cárcel pese a que tenía una nueva pena de ocho años y una medida de prisión preventiva.

El hombre acudió durante la mañana a la sede judicial de Limón para ponerse a disposición de las autoridades, según confirmó una fuente vinculada con el caso. Su liberación había generado una investigación interna en el Ministerio de Justicia por las omisiones que permitieron su salida, informó La Nación.

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Ferguson había cumplido el 12 de octubre una condena dictada en noviembre de 2021 por transporte y posesión agravada de drogas en perjuicio de la salud pública. Sin embargo, sobre él pesaba otra sentencia que el Tribunal de Flagrancia del II Circuito Judicial de Limón impuso apenas una semana antes.

El Tribunal había impuesto ocho años de prisión y prisión preventiva hasta abril de 2027

El 5 de octubre, el Tribunal de Flagrancia del II Circuito Judicial de Limón condenó a Ferguson a ocho años de cárcel por posesión de drogas para su distribución dentro de un centro penal, según consta en el expediente 26-000459-1263-PE.

El recluso cumplió el 12 de octubre una condena previa por transporte y posesión agravada de drogas dictada en 2021. (Imagen de cortesía)

Además de la pena, los jueces ordenaron que permaneciera en prisión preventiva hasta abril de 2027, mientras la condena adquiría firmeza. La resolución incluyó una boleta de “tener a la orden”, mediante la cual se dispone que una persona continúe bajo custodia judicial.

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Pese a esas disposiciones, el Ministerio de Justicia autorizó su excarcelación desde la cárcel Carlos Luis Fallas, situada en La Roxana de Pococí.

Un correo electrónico sin revisar derivó en la liberación

La directora de la prisión Carlos Luis Fallas, Giovanna Cleland Colwille, reconoció que la salida se produjo porque el funcionario de la Sección de Derecho encargado de analizar el expediente no revisó un correo electrónico enviado por el tribunal.

El mensaje contenía la notificación de la nueva condena, la medida cautelar y la orden de mantener a Ferguson a disposición de la Justicia. Otro funcionario encontró la comunicación el 13 de octubre, un día después de que el sentenciado abandonara el centro penitenciario, mientras realizaba una búsqueda para otro trámite.

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Un hombre esposado se entrega a dos agentes de la Fuerza Pública frente a una delegación policial de Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La condena de 2021, que Ferguson terminó de cumplir el 12 de octubre, corresponde al expediente 20-000258-0622-PE. La pena posterior, dictada en octubre de 2026, quedó pendiente de ejecución tras el error administrativo.

El Ministerio de Justicia abrió una investigación y anunció denuncias penales

El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, anunció la separación de los cargos de los funcionarios involucrados en el proceso que derivó en la liberación. También informó que presentará denuncias penales mientras avanza la investigación interna.

Con la entrega de Ferguson ante los tribunales, las autoridades judiciales deberán definir su situación procesal y ejecutar las disposiciones dictadas por el Tribunal de Flagrancia.