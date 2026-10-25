El Salvador registra la cuarta muerte por dengue en 2026 y suma 64 casos confirmados

El Ministerio de Salud de El Salvador confirmó la cuarta muerte por dengue en el país durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Salud (Minsal) de El Salvador informó la cuarta muerte por dengue registrada en el país durante 2026, según los datos del Boletín Epidemiológico número 41, que comprende la semana del 11 al 17 de octubre.

La actualización oficial elevó a 64 los casos confirmados de dengue por laboratorio en lo que va del año. Además, el sistema de salud contabilizó 56 egresos hospitalarios vinculados con la enfermedad y mantuvo bajo vigilancia la circulación del serotipo DEN3.

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El boletín del Minsal consignó que durante la semana 41 se atendieron 347 casos sospechosos de dengue. Esa cifra corresponde al registro semanal y no al acumulado anual. En el total de 2026, hasta ese corte, el país había sumado 6,182 consultas por sospecha clínica de la enfermedad.

Durante la semana anterior, la número 40, el sistema sanitario había registrado 350 consultas sospechosas, una cifra cercana a la de la última actualización.

El país acumuló 6,182 consultas por sospecha clínica de dengue hasta la semana epidemiológica 41. (REUTERS/José Cabezas)

Entre los casos bajo sospecha notificados en 2026, el grupo de entre 10 y 19 años concentró 2,181 consultas, la mayor cantidad por rango etario. Le siguieron los niños de cinco a nueve años, con 1,613 atenciones. En menores de uno a cuatro años se notificaron 731 consultas y en lactantes menores de un año, 229.

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El Minsal notificó además un caso de dengue grave durante la semana epidemiológica 41.

Cuáles son los signos de alarma del dengue y cuándo acudir a un centro de salud

El dengue puede evolucionar con signos de alarma, entre ellos dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de mucosas, somnolencia o irritabilidad. Ante estos síntomas, las autoridades sanitarias recomiendan acudir a un establecimiento de salud y evitar la automedicación.

La enfermedad se transmite a través de la picadura de un zancudo hembra infectado. De acuerdo con las piezas informativas difundidas por el Ministerio de Salud, el insecto suele picar durante el día, con mayor frecuencia después del amanecer y antes del atardecer. Los síntomas pueden aparecer entre cinco y siete días después de la infección.

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El grupo de entre 10 y 19 años concentró la mayor cantidad de consultas médicas por sospecha de dengue. (REUTERS/José Cabezas)

Las medidas recomendadas para reducir los criaderos del mosquito

La prevención se concentra en eliminar los recipientes que pueden acumular agua y servir como criaderos del mosquito transmisor. La cartera sanitaria recomienda voltear botellas, cubetas, neumáticos y cualquier objeto en desuso que pueda retener agua.

También plantea tapar barriles, pilas y otros depósitos destinados al almacenamiento de agua. Los recipientes deben mantenerse cubiertos para impedir que el mosquito deposite huevos en ellos.

Las autoridades aconsejan lavar las pilas una vez por semana, así como los barriles y otros contenedores de agua. Los floreros requieren limpieza frecuente y cambio de agua para evitar la proliferación de larvas.

Las autoridades aconsejan tapar recipientes y voltear objetos en desuso para eliminar criaderos del insecto. (REUTERS/José Cabezas)

Como medidas de protección personal, el Minsal sugiere utilizar repelente, colocar mosquiteros y vestir camisas de manga larga y pantalones, en especial en lugares donde exista presencia de mosquitos.

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Los datos del Boletín Epidemiológico número 41 son provisionales y pueden modificarse en las siguientes actualizaciones de la vigilancia sanitaria. El informe permite seguir la evolución semanal de los casos, las hospitalizaciones y las muertes asociadas al dengue en el país.