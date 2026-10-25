Juana Viale habló de la salud de Mirtha Legrand y contó cómo vivió el Día de la Madre: “Está hermosa, fue su primera salida”

La conductora contó que La Chiqui sigue mejorando día a día (Video: La Noche de Mirtha-El Trece)

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Mirtha Legrand protagonizó su primera salida tras 18 días de internación por una neumonía bacteriana, y lo hizo para celebrar el Día de la Madre junto a toda su familia. Su nieta, Juana Viale, compartió los detalles del reencuentro durante la emisión de La Noche de Mirtha por El Trece, donde confirmó la recuperación de la histórica conductora y describió un almuerzo que combinó risas, críticas y una alegría que trascendió en las redes sociales.

La fotografía publicada desde la cuenta oficial de Instagram de la conductora y de La Mesaza mostró a Legrand rodeada de familiares durante la celebración. Fue Marcelo Polino, uno de los invitados a la mesa de Viale, quien dimensionó la repercusión del momento: “La Argentina festejó la foto del Día de la Madre como si fuera un gol del Mundial”, aseguró entre risas. El periodista insistió en que la reacción había sido unánime en las plataformas digitales y la comparó con una fiesta colectiva.

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Viale confirmó el entusiasmo, aunque reveló un dato curioso: había circulado el rumor de que la imagen podía haber sido generada con inteligencia artificial. “Me dijeron había inteligencia artificial, hablando de las redes hoy en día, pero por suerte no”, descartó la conductora con una sonrisa, al confirmar la autenticidad de la postal familiar.

La foto que compartió Mirtha por el Día de la Madre

La conductora había permanecido 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei a causa de una neumonía bacteriana, un cuadro que mantuvo en vilo a buena parte del público. Tras recibir el alta médica, la reunión familiar marcó su regreso a la vida social. Según el relato de su nieta, fue Marcela Tinayre quien la trasladó en auto hasta el lugar del encuentro, que no fue en el domicilio habitual de Legrand. “Fue su primera salida, entonces estaba contenta de salir, de andar en auto con mi madre. Comió un montón, criticó a medio mundo”, detalló Viale, mientras el resto de la mesa festejaba la anécdota. “Entonces todo bien. Está hermosa”, resumió la nieta de la diva.

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El intercambio al aire también dejó un momento de ternura cuando una de las invitadas recordó la contención que Legrand le había brindado en un momento difícil. La actriz**** no dudó en subrayar la importancia de ese vínculo: “Ella te levantó a vos. Le diste el motivo de vivir”, le dijo a su compañera de mesa, en referencia a la relación entre abuela y nieta que atraviesa la historia de la familia.

Polino cerró el segmento con un mensaje directo a la conductora: “Le mandamos un beso grande. Estará viendo, que la amamos”. Viale confirmó que, efectivamente, La Chiqui seguía la emisión desde su casa. “Sí, la está viendo”, respondió, mientras el periodista bromeaba: “Nos va a criticar, seguro”.

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La conductora le envió un saludo a su abuela y habló de su recuperación

Durante la emisión del sábado pasado, Juanita volvió a referirse al estado de salud de su abuela ante la consulta de Marcelo Bonelli, uno de los invitados de la mesaza. “Te quería preguntar, ¿cómo anda Mirtha? ¿Cómo está? Le mandamos un beso”, expresó el periodista. La conductora respondió con un mensaje afectuoso y describió la evolución de la histórica conductora: “Muy bien. Le mandamos un beso enorme. Está cada vez mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene. Está cada día mejor”.

Los presentes en el programa se sumaron al saludo para la diva. Más adelante, la periodista Tatiana Schapiro quiso saber si la conductora seguía la emisión desde su hogar. Viale recordó entonces la costumbre televisiva de su abuela y respondió: “Obvio que nos está mirando”.

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El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, también intervino en la conversación. “Menos mal que le hiciste la pregunta porque mi mamá, María del Carmen, me pregunta cómo está. ¿Dónde vamos a hacer los 100 años?”, comentó. Viale recogió la propuesta y respondió entre risas: “Los hacemos en Córdoba, en el Kempes. La abuela decía, Córdoba, allá vamos”.