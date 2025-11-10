El video de la agresión de Maxi Salas a un hincha de Boca que entró al campo de juego y se burló del plantel de River

*La secuencia de la agresión de Salas tras el Superclásico

River Plate recibió un duro golpe al caer por 2-0 contra Boca Juniors en La Bombonera. La caída en el Superclásico profundizó la crisis del Millonario y los protagonistas fueron contundentes con declaraciones elevadas de temperaturas: varios futbolistas lanzaron fuertes frases en la rueda de prensa y Marcelo Gallardo suspendió la conferencia. No obstante, en un contexto completamente adverso, se vivió un tenso momento cuando Maximiliano Salas agredió a un hincha del Xeneize minutos después de que finalizara el encuentro por la fecha 15 del Torneo Clausura.

Luego de que el árbitro principal Nicolás Ramírez diera por finalizado el Superclásico, donde Boca se quedó con la victoria gracias a los goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, comenzó una fiesta en el estadio con los jugadores celebrando la victoria. Dentro de los festejos, el campo de juego quedó invadido por personal del club y de seguridad. En el momento en el que el plantel de River se estaba retirando del campo de juego, un aficionado del cuadro local comenzó a grabar a los jugadores que se retiraban cabizbajos.

Maxi Salas reaccionó a lo que tomó como una burla y le lanzó un golpe al celular por la espalda. El hincha del Xeneize se marchó rápidamente y la tensión se bajó inmediatamente, con los jugadores de River retirándose del campo de juego. En las redes sociales comenzó a circular el video filmado por Uriel Hamra, la persona implicada en la acción, quien estaba grabándose sacando la lengua con los futbolistas cabizbajos.

Según informaron medios partidarios del conjunto local, se trata de un hincha particular que se metió al terreno de juego sin autorización. El joven no tiene nada que ver con la institución y no es un colaborador. Las cámaras de ESPN captaron el momento en el que la seguridad de La Bombonera lo retira de la cancha e ingresa a una de las plateas.

El video del hincha que fue agredido por Salas tras el Superclásico

Pese a que no se registraron incidentes o problemas con el partido finalizado, el malestar de River quedó reflejado posteriormente. Más allá de que Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa y no brindó declaraciones, los referentes del plantel dialogaron con los medios.

Uno de los que se enfrentó a los micrófonos fue Juan Fernando Quintero. Cuando el colombiano estaba brindando su punto de vista sobre el preocupante presente del Millonario, el cual afirmó que “tocamos fondo”, tuvo un acalorado cruce con un periodista que puso en duda la actitud de los jugadores. “Tú haces preguntas muy especiales. Yo defiendo a mis compañeros, defiendo un escudo grandísimo. He hecho historia con este club. A nadie se le puede olvidar que estamos viviendo un presente muy difícil. Pero tampoco les damos de comer a cosas que no importan”, comentó.

En esta misma línea, agregó: “Si yo le digo a tu jefe cómo trabajas tú, ¿qué dices? Me parece que no eres profesional por esta situación. Cada quien tiene su profesión, se respeta, pero nadie pone en duda su actitud como ser humano. Creo que en esos traumas siempre está el morbo. Disculpa que te lo diga, pero yo voy de frente. Acá nadie pone en duda eso. Te lo digo porque me dolió, pero nunca te falté el respeto. Lo digo de frente. Jamás le haría una ‘cama’ a un entrenador”.

En la misma tónica, Lucas Martínez Quarta lanzó un fuerte análisis del partido: “La lectura que hago es que, sinceramente, fue una mierda. No estuvimos a la altura de este partido. Hay que hacerse cargo, levantar la mano y ser responsables. Lamentablemente estamos metidos en un pozo del que no podemos salir. Estamos acá para dar la cara y pedirle perdón a la gente. Estamos más que en deuda. Somos conscientes de eso. Vamos a dar la cara. El domingo tenemos otro partido con Vélez, hay que ganar y clasificarnos a la próxima Copa Libertadores, que es lo que queremos. Tenemos los playoffs también. Hay que levantarse, dar la cara”.

Otro de los que habló fue Franco Armani, capitán de River. “Estar unidos, como lo estamos. Es la única manera. El trabajo y el sacrificio del día a día es lo que lleva a salir de esta situación. Unión, compañerismo, estar juntos como lo hacemos siempre. Tirar todos para adelante es la manera de salir de este momento”, comentó.

A esto, sumó: “Sabemos que el fútbol tiene estas rachas de partidos negativos, de no poder conseguir la victoria. Nos duele muchísimo a nosotros como sé que a todos los hinchas también. Pero lo que les puedo decir es que de esto se sale trabajando. Con sacrificio y mucha humildad. De una vez por todas tenemos que salir de esta situación”.

River cerrará la fase regular del Torneo Clausura visitando a Vélez Sársfield en Liniers, en un duelo en el que estará obligado a ganar para asegurar su presencia en Copa Libertadores. Vale recordar que, en caso de que Argentinos Juniors y Deportivo Riestra ganen sus partidos correspondientes en la presente jornada, el Millonario quedará afuera de los puestos de clasificación al certamen internacional.