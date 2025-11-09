Deportes

Boca Juniors y River Plate animarán una nueva edición del Superclásico por el Torneo Clausura: hora, TV y todo lo que hay que saber

El equipo de Claudio Úbeda recibirá al de Gallardo en La Bombonera en un duelo clave por la clasificación a la Copa Libertadores y la definición del certamen. Transmiten TNT Sports y ESPN Premium a las 16.30

Hora: 16.30 (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), 15.30 (Bolivia y Venezuela), 14.30 (Colombia, Ecuador, Estados Unidos -Miami- y Perú) y 13.30 (México)

TV: TNT Sports y ESPN Premium (para Argentina)

12:17 hsHoy

Una caravana de hinchas de Boca al hotel:

Este sábado, decenas de fanáticos del Xeneize partieron desde el barrio de La Boca hacia el lugar de concentración para darle aliento al plantel de cara al duelo ante River. Los jugadores bajaron a la puerta y estuvieron junto a la gente.

12:00 hsHoy

Posibles formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Rivero, Marcos Acuña; Juan Portillo, Enzo Pérez; Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero, Cristian Jaime; y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

11:52 hsHoy

Bienvenidos al Superclásico del fútbol argentino que jugarán Boca Juniors y River Plate en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura.

Suplerclásico entre Boca y River
Suplerclásico entre Boca y River

