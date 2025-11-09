Boca Juniors y River Plate animarán una nueva edición del Superclásico por el Torneo Clausura: hora, TV y todo lo que hay que saber

Hora : 16.30 (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), 15.30 (Bolivia y Venezuela), 14.30 (Colombia, Ecuador, Estados Unidos -Miami- y Perú) y 13.30 (México)

Bienvenidos al Superclásico del fútbol argentino que jugarán Boca Juniors y River Plate en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura .

Este sábado, decenas de fanáticos del Xeneize partieron desde el barrio de La Boca hacia el lugar de concentración para darle aliento al plantel de cara al duelo ante River. Los jugadores bajaron a la puerta y estuvieron junto a la gente.

Últimas noticias

