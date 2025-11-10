Deportes

El acalorado cruce de Juanfer Quintero con un periodista tras la derrota de River contra Boca: “Jamás le haría una cama a un entrenador”

El colombiano habló con los medios y tuvo un intercambio con un reportero que llamó la atención. Además, Franco Armani y Lucas Martínez Quarta ensayaron fuertes autocríticas

La reacción de Juanfer Quintero tras la derrota de River Plate frente a Boca Juniors en la Bombonera por el Torneo Clausura generó sorpresa. El mediocampista colombiano, que comenzó el Superclásico en el banco de suplentes e ingresó en el entretiempo, fue uno de los pocos futbolistas del plantel que se detuvo a dialogar con la prensa luego del partido y tuvo un acalorado ida y vuelta con un periodista.

Durante el intercambio con los medios, una pregunta generó tensión. Un periodista le preguntó qué argumentos futbolísticos ve para que River pueda salir campeón del Clausura o clasificarse a la próxima Libertadores. Ante este planteo, Quintero respondió de manera directa y sin rodeos: “Tú haces preguntas muy especiales. Yo defiendo a mis compañeros, defiendo un escudo grandísimo. He hecho historia con este club. A nadie se le puede olvidar que estamos viviendo un presente muy difícil. Pero tampoco les damos de comer a cosas que no importan”.

“Si yo le digo a tu jefe cómo trabajas tú, ¿qué dices? Me parece que no eres profesional por esta situación. Cada quien tiene su profesión, se respeta, pero nadie pone en duda su actitud como ser humano. Creo que en esos traumas siempre está el morbo. Disculpa que te lo diga, pero yo voy de frente. Acá nadie pone en duda eso. Te lo digo porque me dolió, pero nunca te falté el respeto. Lo digo de frente. Jamás le haría una ‘cama’ a un entrenador”, declaró el colombiano en referencia a Marcelo Gallardo.

*Armani también habló

Luego, reconoció que River debe mejorar: “En el fútbol se demuestra cada partido. No estamos a la altura, ya lo asumimos. Pero escarbar donde no hay, no tiene nada que ver. Tenemos una oportunidad, ojalá que ganemos y cuando salgamos campeones, no digan nada”

“Es un momento muy difícil, para nadie es un secreto. De parte de nosotros, pedirle disculpas a la gente. Sabemos la situación que estamos pasando. Somos conscientes de eso. De alguna u otra forma, esto nunca nos había pasado. A veces también tenemos que darnos cuenta de dónde estamos y esperamos que lo que pase nos fortalezca. Simplemente saber que nos hacemos cargo, hay que saber la situación que estamos pasando y pedirles disculpas”, expresó Juanfer.

En ese sentido, fue categórico al analizar el presente: “Cada quien tiene su percepción. Yo generalizo más en la situación. En este momento es muy difícil. Creo que nadie quiere perder un clásico. Tocamos fondo. Cada quien la puede tomar como quiera, pero creo que en mi caso, levanto la cabeza. Somos conscientes de la situación. Nos queda otro juego, hay que pensar en positivo. El fútbol nos da otra oportunidad”.

“Yo creo que el fútbol es subjetivo. Nadie tiene la verdad. Es difícil, pero si hubiéramos metido en el segundo tiempo esas dos jugadas claras, por ahí sería diferente. Pero es una seguidilla muy difícil la que llevamos y no estamos a la altura de River. Yo, por lo menos, no la he vivido en este club. Es bueno saber que estas situaciones pasen para ver quien saca la rebeldía, la jerarquía y si somos conscientes de la situación. Como equipo, como grupo con mis compañeros, nos duele vernos así. Pero también nos hacemos cargo de la situación”, concluyó.

Además del colombiano, Franco Armani también hizo autocrítica y reveló cuál debe ser la estrategia para dejar atrás este presente: “Estar unidos, como lo estamos. Es la única manera. El trabajo y el sacrificio del día a día es lo que lleva a salir de esta situación. Unión, compañerismo, estar juntos como lo hacemos siempre. Tirar todos para adelante es la manera de salir de este momento”.

*La cruda autocritica de Lucas Martínez Quarta

“Hay que pelear. Seguir luchando y no bajar los brazos. Seguir para lo que tenemos adelante. Obviamente, nos tenemos que recuperar rápido porque el fin de semana hay otro partido. Y esto sigue. Tenemos que estar preparados para la exigencia que demanda este club”, añadió.

“Sabemos que el fútbol tiene estas rachas de partidos negativos, de no poder conseguir la victoria. Nos duele muchísimo a nosotros como sé que a todos los hinchas también. Pero lo que les puedo decir es que de esto se sale trabajando. Con sacrificio y mucha humildad. De una vez por todas tenemos que salir de esta situación”, sostuvo el arquero del Millonario.

En la misma tónica, Lucas Martínez Quarta analizó el partido: “La lectura que hago es que, sinceramente, fue una mierda. No estuvimos a la altura de este partido. Hay que hacerse cargo, levantar la mano y ser responsables. Lamentablemente estamos metidos en un pozo del que no podemos salir. Estamos acá para dar la cara y pedirle perdón a la gente. Estamos más que en deuda. Somos conscientes de eso. Vamos a dar la cara. El domingo tenemos otro partido con Vélez, hay que ganar y clasificarnos a la próxima Copa Libertadores, que es lo que queremos. Tenemos los playoffs también. Hay que levantarse, dar la cara”.

“Somos conscientes de los errores que tuvimos. Tenemos que trabajar y hay que poner los huevos sobre la mesa y saber que estamos en un club muy exigente como River. Fue un golpe muy duro. Estamos recibiendo uno tras otro, entonces hay que ser fuertes. Estamos en un club como River que te demanda mucho”, sentenció el Chino.

