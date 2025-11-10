“Sacale una foto”: la intimidad de los festejos de Boca Juniors y las burlas a River Plate tras ganar el Superclásico

El Changuito Zeballos en el posteo de la cuenta oficial de Boca

La victoria de Boca Juniors sobre River Plate por 2-0 en la Bombonera, con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, no solo aseguró el acceso a la próxima Copa Libertadores para el conjunto de la Ribera, sino que también desató una serie de celebraciones y publicaciones en redes sociales. Después del pitazo final, la cuenta oficial de Boca desplegó varias publicaciones con tono festivo e irónico, dirigidas tanto a su afición como al clásico rival.

Uno de los primeros posteos lució el título “Sacale una foto” e incluyó dos selfies en el campo de juego. La primera imagen tenía como protagonista a Zeballos y la segunda a Merentiel, quienes posaron con la hinchada xeneize como fondo. Detrás, entre los asistentes, se reconocía la presencia de varios simpatizantes vestidos de fantasmas. Este atuendo ha sido adoptado por parte de la afición boquense como una forma de aludir al descenso de River Plate a la B Nacional en 2011, un episodio que forma parte central de la rivalidad entre ambos clubes.

El posteo de Boca Juniors tras la victoria en el Superclásico (Instagram)

Otro de los posteos destacados evocó a un referente de la historia reciente de Boca. La cuenta oficial subió un video de archivo de Miguel Ángel Russo, ex entrenador del club, festejando una victoria con el ya célebre grito: “Vamos Boca carajo”. El material audiovisual buscó reforzar el espíritu competitivo de Boca Juniors en este tipo de enfrentamientos definitorios y recordar momentos exitosos bajo la conducción de Russo, quien hasta hace algunas semanas era el estratega del conjunto de La Ribera.

"Un cementerio de gallinas", el hito de los jugadores de Boca

El clima festivo inicial fue acompañado por una catarata de videos de los jugadores, tanto en el campo como en el vestuario. Uno de los clips más replicados mostraba al equipo reunido en el círculo central después del partido, rodeados por los hinchas que permanecían en las tribunas. En ese momento, los titulares y suplentes formaron una ronda y entonaron a viva voz uno de los cánticos más tradicionales de la hinchada xeneize dirigido a su eterno contrincante: “Los vamos a matar, los vamos a matar, no va a quedar ni una gallina viva. En La Boca va a haber, en La Boca va a haber, un cementerio de gallinas”.

La Libertadores, la obseción de Boca Juniors

La celebración continuó puertas adentro. Otro video publicado por las cuentas oficiales captó el momento en que el entrenador alterno Claudio Úbeda tomó la palabra en medio del vestuario. El técnico felicitó al plantel y enfatizó: “No nos olvidemos que ya cumplimos el primer objetivo importante, que era entrar en la Copa”. Antes de terminar la frase, fue interrumpido por los propios futbolistas que le respondieron con un cántico: “Yo te quiero Boca Juniors, yo te quiero de verdad, quiero la Libertadores…”, reflejando el deseo del grupo de ir más allá de la clasificación y aspirar al máximo trofeo continental.

Las publicaciones también incluyeron una mirada sarcástica sobre la situación deportiva de River Plate. Desde la cuenta oficial azul y oro se subió una foto grupal del plantel celebrando en el césped de La Bombonera. El epígrafe elegida fue: “Ah, y también estamos punteros”. Este mensaje, interpretado como una alusión irónica al presente desigual de ambos equipos en el torneo, ya que el Millonario acumula seis derrotas en sus últimas siete presentaciones en el torneo local.

Zeballos, en modo Brasil

Por otra parte, la figura de Exequiel Zeballos se llevó un espacio propio en la conmemoración digital. Tras marcar uno de los goles del encuentro, el Changuito celebró emulando el típico baile de Neymar, estrella del fútbol brasileño. En alusión a esa celebración, Boca Juniors publicó un video editado bajo el título “Zeballinho Jr. - Parado No Bailão (Skills & Goals)”, en el que mezclaba imágenes del atacante santiagueño con música brasileña y su gol a los de Núñez.