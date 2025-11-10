Los coletazos de la caída de River en el Superclásico ante Boca: el éxodo que se avecina

River Plate tuvo una floja actuación y cayó 2-0 ante Boca Juniors (Foto: FOTOBAIRES)

A una fecha del final de la fase regular del Torneo Clausura, River Plate comienza a definir el rumbo de varios integrantes del plantel profesional. La derrota ante Boca Juniors en la Bombonera no solo evidenció un golpe en lo deportivo, sino que también pareciera acelerar un proceso de recambio que se percibe inevitable. Al igual que como sucedió una vez finalizado el Mundial de Clubes, Marcelo Gallardo tendría en mente reducir el número de futbolistas profesionales dentro del plantel de cara a la próxima temporada.

Varios de los jugadores a los que se les finalizan los contratos no seguirían, sumado a que otros podrían emigrar en caso de que aparezcan ofertas que convenzan a ambas partes.

Los jugadores a los que se le vencen sus contratos, en la mira:

Federico Gattoni

El grupo de futbolistas cuyo vínculo expira con River Plate el último día de 2025 está encabezado por Federico Gattoni. El ex defensor de San Lorenzo quedó fuera de consideración tras una temporada irregular y decidió permanecer para cumplir el préstamo acordado hasta diciembre. Debería regresar a Sevilla, aunque difícilmente tenga lugar en el conjunto andaluz. Su último partido con la camiseta de River Plate fue el 19 de marzo, en la victoria ante Ciudad Bolívar por la primera ronda de la Copa Argentina. Además, no es convocado desde el Mundial de Clubes.

Otro caso relevante es el del delantero Miguel Ángel Borja, quien supo ser goleador y figura, aunque perdió terreno de manera abrupta luego de una prolongada sequía frente al arco rival. El colombiano ya había manifestado inquietud respecto a su futuro durante el último mercado de pases. Ahora, detrás de nombres como Driussi, Salas y Colidio, enfrenta una sensación de ciclo cumplido, más allá de que entró en La Bombonera. Salvo un giro inesperado, su futuro sería lejos de Núñez.

Enzo Pérez

En la misma situación contractual se encuentran cuatro integrantes históricos del equipo campeón en Madrid: Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez y Milton Casco. Ninguno de los cuatro sumó minutos en el clásico ante Boca Juniors, un hecho que pareciera ser un indicio claro del lugar que el entrenador reserva para ellos en la etapa final de la temporada. Mientras se espera el cierre oficial de la competencia, la continuidad de estos referentes aparece en duda. Pérez, por ejemplo, pasó de referente de la mitad de la cancha a no jugar en ninguno de los últimos tres partidos (Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca Juniors).

Futbolistas relegados que podrían emigrar ante una oferta:

Fabricio Bustos

Además de quienes finalizarán contrato, existen situaciones contractuales que dependen de lo que suceda durante la ventana de transferencias. Uno de los casos más sensibles es el de Fabricio Bustos, quien arribó a River Plate como refuerzo estelar en agosto de 2024. Proveniente del Sport Club Internacional de Porto Alegre, buscó consolidarse como lateral derecho titular. Sin embargo, la vuelta de Gonzalo Montiel al club modificó el panorama. La suma de minutos comenzó a reducirse considerablemente y, ante una oferta atractiva, desde el entorno del ex Independiente no descartan un cambio de destino para recuperar su protagonismo.

Una situación comparable atraviesa Paulo Díaz, central chileno que afrontó varias temporadas en el club. Después del duelo de ida ante el Sociedade Esportiva Palmeiras, perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico y hoy pareciera correr desde atrás para ser uno de los zagueros titulares tras la explosión de Lautaro Rivero y la solidez de Lucas Martínez Quarta. En el Superclásico, además, no rindió. Una oferta que convenza a ambas partes podría ser la solución al problema.

El caso Boselli:

Sebastián Boselli

Otro de los casos de estudio será la situación del polifuncional defensor Sebastián Boselli (el zaguero uruguayo tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026). Tras una cesión con saldo positivo en Estudiantes de La Plata, River decidió reincorporarlo, aunque su desempeño posterior dejó dudas. Su rendimiento, especialmente en la serie de Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay, impactó en la decisión del cuerpo técnico de ubicarlo detrás de Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero dentro de la consideración. Además, el regreso de Germán Pezzella para la próxima temporada le quitará aún más posibilidades de competir por un lugar.

Tras la derrota contra Boca Juniors, River Plate figura en la sexta posición de la Zona B con 21 unidades, a diez del líder Rosario Central. Los dirigidos por Marcelo Gallardo cerrarán su participación en el Torneo Clausura el próximo fin de semana visitando a Vélez. Además, el tropiezo puso en riesgo su puesto en zona de Pre Libertadores al cosechar 52 puntos (a sólo uno se encuentran Deportivo Riestra y Argentinos Juniors).