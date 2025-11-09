Así quedaron las tablas del Torneo Clausura tras la victoria de Boca Juniors sobre River Plate: la pelea por la Copa Libertadores

Boca le ganó el Superclásico a River y, además de meterse a la fase final del Torneo Clausura, selló su clasificación a la próxima Copa Libertadores (AP Photo/Gustavo Garello)

La fase regular del Torneo Clausura 2025 de Primera División ingresó en la recta final. Es por eso que empiezan a quedar definidos los cruces de octavos de final del certamen, que comenzarán la semana siguiente a la decimosexta jornada, y también quedarán sellados los dos descensos a la Primera Nacional y los clasificados a las copas internacionales.

El duelo que acaparó todos los flashes de la fecha 15 se llevó a cabo en La Bombonera: Boca Juniors se hizo fuerte de local y le ganó 2-0 a River Plate. De esta manera, el Xeneize aseguró su presencia en la próxima Copa Libertadores al quedar segundo en la tabla anual con 66 unidades.

Por su parte, el pasaje del Millonario corre peligro: marcha tercero con 52 puntos y podría ser superado por Argentinos Juniors y Deportivo Riestra, en caso de que triunfen en sus respectivos partidos. Ambos jugarán el lunes por la fecha 15: el Bicho recibirá a Belgrano de Córdoba y el Malevo será anfitrión de Independiente.

Cabe recordar que los dos mejores ubicados en la Tabla Anual tendrán un pasaje directo -que ya les pertenece a Central y Boca- a la Libertadores, mientras que el tercero deberá disputar dos tandas de repechaje en el certamen. Precisamente, el Xeneize viene de padecer esa instancia: afrontó la Fase II y quedó eliminado a comienzos de este año ante Alianza Lima. Si hubiese avanzado, todavía debía ganar la llave de la Fase III para alcanzar la zona de grupos.

Al mismo tiempo, el equipo de Claudio Úbeda también abrochó su clasificación a la fase final del Torneo Clausura. Además, quedó como único puntero de la zona A con 26 unidades. El elenco de Marcelo Gallardo, en este ítem, también parece estar cómodo, aunque está en mitad de tabla: ostenta 21 puntos, pero aventaja por cinco unidades a Sarmiento y Gimnasia (ambos con 16), los dos que hoy están por fuera de los ocho que clasificarán.

Boca se quedó con el Superclásico gracias a los goles de Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos (AP Photo/Gustavo Garello)

La fecha 15 del certamen arrancó en el Gigante de Arroyito. El líder de la Zona B y la Tabla Anual, Rosario Central igualó 0-0 con un San Lorenzo que logró la clasificación a los octavos de final del Clausura y quedó muy cerca de entrar en la Copa Sudamericana 2026. El Canalla no pudo asegurar el primer puesto de la Zona B, pero sigue invicto y ya se confirmó que disputará la Supercopa Internacional por haber sido primero en la Anual.

El sábado comenzó la batalla por la permanencia con varios implicados. En Parque Patricios, Newell’s venció 2-0 a Huracán y quedó a un paso de la salvación, a la espera de otros resultados. En estos momentos, los dos equipos que bajarían de categoría son Aldosivi y San Martín de San Juan, que llegan en alza al epílogo y se enfrentarán la próxima semana en Mar del Plata. Además, los otros que están sumergidos en esta pelea son Godoy Cruz, Newell’s, Talleres de Córdoba, Atlético Tucumán y Sarmiento de Junín.

Por su parte, Racing volvió a meterse en zona de playoffs al derrotar 1-0 a Defensa y Justicia en Avellaneda y consolidó su posición en puestos de Copa Sudamericana 2026, aún con chances de pelear por un lugar en la Libertadores. Además, Talleres dio un gran paso a la salvación luego de derrotar en Córdoba 1-0 a Platense y se metió de lleno en puestos de playoffs.

En el cierre del sábado, San Martín de San Juan rescató un empate sobre la hora ante Lanús que le da vida en la lucha por la permanencia y Unión igualó 0-0 ante Barracas Central y quedó como líder transitorio de la Zona A.

Los ya clasificados a la Libertadores son Rosario Central (primero en Tabla Anual), Platense (campeón del Apertura) e Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina). Hoy se sumarían Boca (segundo en la Anual), River (tercero en la Anual, jugaría Fase 2) y el campeón del Clausura. En tanto, a la Sudamericana 2026 están entrando Argentinos Juniors, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Racing, Barracas Central y Tigre.

Esta jornada 15 se extenderá hasta el lunes por la noche, a la espera del cronograma definitorio del próximo fin de semana, donde seguramente se disputen varios partidos al unísono por la definición de arriba y abajo.

CRONOGRAMA FECHA 15 - TORNEO CLAUSURA 2025

Viernes 7 de noviembre

Rosario Central 0-0 San Lorenzo

Sábado 8 de noviembre

Huracán 0-2 Newell’s

Racing 1-0 Defensa y Justicia

Talleres 1-0 Platense

San Martín de San Juan 1-1 Lanús

Unión 0-0 Barracas Central

Domingo 9 de noviembre

Boca Juniors 2-0 River Plate

19:20 Sarmiento-Instituto

19:20 Banfield-Aldosivi

21:30 Atlético Tucumán-Godoy Cruz

21:30 Tigre-Estudiantes de La Plata

Lunes 10 de noviembre

17:00 Gimnasia-Vélez

19:00 Deportivo Riestra-Independiente

21:15 Independiente Rivadavia-Central Córdoba

21:15 Argentinos Juniors-Belgrano

FECHA 16 - TORNEO CLAUSURA 2025

Vélez Sársfield - River Plate

Platense - Gimnasia de La Plata

San Lorenzo - Sarmiento de Junín

Aldosivi - San Martín de San Juan

Instituto - Talleres

Independiente - Rosario Central

Godoy Cruz - Deportivo Riestra

Lanús - Atlético Tucumán

Boca Juniors - Tigre

Belgrano - Unión

Barracas Central - Huracán

Estudiantes de La Plata - Argentinos Juniors

Newell’s - Racing

Defensa y Justicia - Independiente Rivadavia

Central Córdoba - Banfield

*AFA confirmará la fecha y el horario de los partidos una vez finalice la fecha 15