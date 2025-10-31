Las tablas de posiciones del Torneo Clausura, la clasificación a las copas y la lucha por la permanencia

Hoy comienza la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 que empezarán a definir posiciones en todas las tablas. Solamente ocho equipos de cada zona se clasificarán a los octavos de final del certamen, mientras que hay varios que aspiran a meterse en la Libertadores 2026 y otros a la Sudamericana del año próximo. En tanto, también comenzarán a resolverse cuáles son los dos equipos que descenderán a la Primera Nacional.

Esta tarde noche, en el Nuevo Gasómetro San Lorenzo buscará mantenerse en zona de playoffs cuando reciba a uno de los líderes del Grupo B, Deportivo Riestra. En caso de ganar, el Malevo se situará segundo en la Tabla Anual, por lo que quedará en línea de ingreso a la Libertadores 2026. A su término, Newell’s irá por tres puntos que lo alivien en la lucha por la permanencia contra un Unión que quedará como puntero del Grupo A si gana. Al unísono, Instituto chocará con Rosario Central en Córdoba: la Gloria se meterá entre los ocho si se impone frente al Canalla, que puede asegurarse hoy mismo el primer puesto de la Anual.

El domingo, Boca visitará a Estudiantes en La Plata con la mirada puesta en la clasificación a la Libertadores 2026, algo que se le niega hace dos años. En tanto, River actuará en el Monumental ante Gimnasia La Plata en último turno. Vale mencionar que el Superclásico válido por la fecha 15 ya tiene día y horario: será el domingo 9 de noviembre, a partir de las 16:30, en la Bombonera.

El cronograma de la Fecha 14

Viernes 31 de octubre

19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B)

21.15 Newell’s – Unión (Zona A)

21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B)

Sábado 1° de noviembre

14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

16.00 Barracas Central – Argentinos Juniors (Zona A)

17.00 Vélez – Talleres (Zona B)

20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B)

Domingo 2 de noviembre

16.00 Estudiantes – Boca (Zona A)

18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B)

20.30 River – Gimnasia (Zona B)

Lunes 3 de noviembre

16.45 Platense – Sarmiento (Zona B)

16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A)

19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A)

21.15 Belgrano – Tigre (Zona B)

21.15 Banfield – Lanús (interzonal)

El cronograma de la fecha 15

Viernes 7 de noviembre

21.00 Rosario Central – San Lorenzo (Zona B)

Sábado 8 de noviembre

17.00 Racing – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Huracán – Newell’s (Zona A)

19.15 Talleres – Platense (Zona B)

21.30 Unión – Barracas Central (Zona A)

21.30 San Martín (SJ) – Lanús (Zona B)

Domingo 9 de noviembre

16.30 Boca – River (interzonal)

19.20 Sarmiento – Instituto (Zona B)

19.20 Banfield – Aldosivi (Zona A)

21.30 Tigre – Estudiantes (Zona A)

21.30 Atlético Tucumán – Godoy Cruz (Zona B)

Lunes 10 de noviembre

17.00 Gimnasia – Vélez (Zona B)

19.00 Deportivo Riestra – Independiente (Zona B)

21.15 Argentinos – Belgrano (Zona A)

21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Central Córdoba (Zona A)

Los partidos de la fecha 16

Vélez-River

Platense-Gimnasia

San Lorenzo-Sarmiento

Aldosivi-San Martín de San Juan

Instituto-Talleres

Independiente-Rosario Central

Godoy Cruz-Deportivo Riestra

Lanús-Atlético Tucumán

Boca-Tigre

Belgrano-Unión

Barracas Central-Huracán

Estudiantes-Argentinos Juniors

Newell’s-Racing

Defensa y Justicia-Independiente Rivadavia

Central Córdoba SE-Banfield

*Fechas y horarios a definir