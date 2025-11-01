Rosario Central se aseguró jugar la Supercopa Internacional y espera rival: la opción que podría enfrentarlo a Boca o River

Ángel Di María es la principal figura que tiene Rosario Central (Crédito: Fotobaires)

Ángel Di María jugará su primera final en el retorno a Rosario Central en busca de levantar un título con el club de sus amores. El Canalla ganó 3-1 ante Instituto en el Estadio Monumental Juan Domingo Perón de Alta Córdoba, se aseguró la cima de la Tabla Anual y, de esta manera, sacó boleto a la definición de la Supercopa Internacional, que disputará frente al ganador del Trofeo de Campeones a dirimir entre Platense y el campeón del Torneo Clausura.

El equipo de Ariel Holan volvió a demostrar su paso triunfal con una actuación sobresaliente de Ángel Di María (gol y asistencia) y llegó a las últimas tres fechas de la Fase Regular del Clausura como el líder de la tabla acumulada de este año con un total de 65 puntos sobre 87 posibles. Hasta el momento, lleva encadenadas 18 victorias, 11 empates y una sola derrota, registrada el 28 de febrero ante Boca Juniors en La Bombonera por 1-0 con el gol de Milton Giménez en el encuentro de la octava fecha del Apertura, marcada por tratarse de duelos interzonales.

La marcha a paso firme de la Academia rosarina se detuvo en los cruces de eliminación directa porque superó 2-0 a Estudiantes en el Gigante de Arroyito por los octavos, pero cayó en los cuartos ante su público por 1-0 ante Huracán, que posteriormente perdió la final contra el Calamar en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Vale recordar que estos resultados no se suman a la tabla, ya que la misma reúne todas las unidades obtenidas en la primera fase de cada uno de los torneos semestrales.

Todavía no hay un rival confirmado para enfrentar a Rosario Central en la definición y hay una alternativa que ilusiona a Boca Juniors o River Plate para ser su contrincante. Si el elenco del Litoral también es campeón del Torneo Clausura y le gana a Platense en la resolución del Trofeo de Campeones, disputará la Supercopa Internacional como ganador de este último título y le dejará la plaza del segundo finalista al segundo equipo con más puntos de la Tabla Anual.

Este es el reglamento de la Supercopa Internacional

Por el momento, el Xeneize ocupa esa colocación con 53 puntos, mientras que el Millonario está a la expectativa porque ocupa el tercer lugar con 52 y ambos se deben medir en la fecha 15 en un Superclásico que promete ser apasionante, ya que a esta posibilidad se suma que ambos están disputando mano a mano el último boleto directo por esa vía a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. El tercer escalón les da el pase a la Fase 2 del Repechaje.

Cabe remarcar que del 4° al 9° avanzan a la Copa Sudamericana 2026, pero hay dos equipos que podrían liberar sus lugares al 10° y el 11°. Argentinos Juniors obtendrá el pasaje a la Libertadores si obtiene la Copa Argentina este miércoles ante Independiente Rivadavia y Lanús seguiría la misma suerte si levanta la Sudamericana el sábado 22 de noviembre frente al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli. La Lepra mendocina también podría participar en el máximo certamen a nivel de clubes en Sudamérica si le gana al Bicho o pierde y su rival también levanta el Torneo Clausura a fin de año, ya que la plaza de Copa Argentina la heredaría el conjunto de Primera División mejor ubicado.

La Supercopa Internacional se jugará en un estadio “neutral e internacional”, según figura en el reglamento de torneos de la Liga Profesional de Fútbol 2025 en el artículo 30 vinculado al sistema de disputa. La sede todavía permanece a confirmar. Si hay empate en los 90 minutos, está estipulada la realización de un tiempo suplementario de media hora y, de mantenerse la paridad, todo se resolverá en los penales.

Será la cuarta edición de este certamen a partido único que comenzó con la propuesta de exportar el fútbol nacional al extranjero y, de hecho, la primera vez se disputó en 2023 dentro de los Emiratos Árabes Unidos. En aquella oportunidad, Racing le ganó a Boca Juniors en el Estadio Hazza bin Zayed de Al Ain. Luego, Talleres se impuso por penales a River Plate en el Estadio General Pablo Rojas de Asunción y, en julio pasado, Vélez venció a Estudiantes en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda.

Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

*Platense (campeón del Apertura) y Rosario Central (vía Tabla Anual) ya se clasificaron a la Copa Libertadores 2026