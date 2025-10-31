Deportes

Se definen los descensos en las últimas tres fechas: el fixture de los 9 clubes que lucharán por mantenerse en Primera División

Aldosivi, San Martín de San Juan, Godoy Cruz, Talleres de Córdoba, Gimnasia La Plata, Sarmiento de Junín, Newell’s, Banfield y Atlético Tucumán son los implicados en esta puja

Hoy arrancará la Fecha 14 del Torneo Clausura 2025 y empezarán a definirse cuestiones relacionadas con los clasificados a los octavos de final del certamen, los que jugarán copas internacionales el año próximo y, además, la lucha por la permanencia. Hay nueve clubes implicados en la zona baja, que tendrá dos descensos al final del campeonato: uno por tabla de promedios y otro por tabla anual.

El primero en salir a la cancha será Newell’s, que esta noche recibirá en el Coloso Marcelo Bielsa a un encumbrado Unión de Santa Fe. Tras la salida de Cristian Fabbiani y la asunción de Lucas Bernardi como DT, la Lepra busca alejarse definitivamente de la zona roja con una victoria sabiendo que no tiene chances matemáticas de bajar de divisional por promedios.

Mañana será el turno del más complicado: Aldosivi, casi obligado a ganar los tres que le quedan, recibirá a un Independiente Rivadavia que puede llegar a guardar algunas cartas pensando en la final de la Copa Argentina que disputará la próxima semana. Luego del match ante la Lepra mendocina, el Tiburón chocará con dos rivales directos como Banfield y San Martín de San Juan.

El comprometido Talleres de Córdoba también tendrá una dura visita a Vélez en Liniers en la jornada sabatina. Los dirigidos por Carlos Tevez no pueden relajarse ya que, en caso de darse algunos resultados, podrían compartir el último puesto de la tabla con Aldosivi y San Martín de San Juan o Godoy Cruz. Un poco más aliviado saldrá a jugar Atlético Tucumán, que visitará a Independiente en Avellaneda en último turno del sábado sabiendo que si gana se mantendrá entre los ocho clasificados a octavos del Clausura.

El domingo se desarrollará el duelo más importante en este rubro: Godoy Cruz recibirá a San Martín de San Juan en el clásico cuyano. Uno de los dos puede tomar aire vital en la pelea por la permanencia y el otro puede quedar herido de muerte. En juego estará el honor de la región y, fundamentalmente, puntos claves para mantenerse en Primera. A su término, Gimnasia La Plata intentará cortar la sangría que arrastra cuando visite al alicaído River en Núñez.

El lunes seguirá el fútbol con dos elencos más implicados en la lucha de abajo: Sarmiento de Junín visitará a Platense y Banfield afrontará nada menos que el clásico contra Lanús.

Hay que mencionar que, en caso de que el mismo equipo termine último en los promedios y la tabla anual, el otro que descenderá será el 29° de la anual. En tanto, en caso de haber igualdad de promedios o puntos en ambas clasificaciones, se llevará a cabo un desempate. Más: los clubes que desciendan quedarán imposibilitados de disputar octavos de final del Clausura.

Fixture de equipos que pelean
Fixture de equipos que pelean la permanencia

FIXTURE DE EQUIPOS:

  • ALDOSIVI (24 PUNTOS):

Independiente Rivadavia (L)

Banfield (V)

San Martín de San Juan (L)

  • SAN MARTÍN DE SAN JUAN (26 PUNTOS):

Godoy Cruz (V)

Lanús (L)

Aldosivi (V)

  • GODOY CRUZ (27 PUNTOS):

San Martín de San Juan (L)

Atlético Tucumán (V)

Deportivo Riestra (L)

  • TALLERES (27 PUNTOS):

Vélez (V)

Platense (L)

Instituto de Córdoba (V)

  • GIMNASIA LP (29 PUNTOS):

River (V)

Vélez (L)

Platense (V)

  • SARMIENTO (30 PUNTOS):

Platense (V)

Instituto de Córdoba (L)

San Lorenzo (V)

  • NEWELL’S (30 PUNTOS):

Unión (L)

Huracán (V)

Racing (L)

  • BANFIELD (31 PUNTOS):

Lanús (L)

Aldosivi (L)

Central Córdoba (V)

  • ATLÉTICO TUCUMÁN (31 PUNTOS):

Independiente (V)

Godoy Cruz (L)

Lanús (V)

El cronograma de la Fecha 14

Viernes 31 de octubre

19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B)

21.15 Newell’s – Unión (Zona A)

21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B)

Sábado 1° de noviembre

14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

16.00 Barracas Central – Argentinos Juniors (Zona A)

17.00 Vélez – Talleres (Zona B)

20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B)

Domingo 2 de noviembre

16.00 Estudiantes – Boca (Zona A)

18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B)

20.30 River – Gimnasia (Zona B)

Lunes 3 de noviembre

16.45 Platense – Sarmiento (Zona B)

16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A)

19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A)

21.15 Belgrano – Tigre (Zona B)

21.15 Banfield – Lanús (interzonal)

