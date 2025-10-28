Deportes

La nueva joya de River Plate que sigue de cerca uno de los clubes más importantes de Alemania

Según informaron desde Europa, el Borussia Dortmund es uno de los equipos más interesados en Juan Cruz Meza, el talentoso jugador de 17 años

Juan Cruz Meza ya sumó
Juan Cruz Meza ya sumó varios partidos con la primera de River (Fotobaires)

River Plate se transformó en una de las canteras de referencia a nivel mundial y los ojeadores de todo el mundo siguen de cerca cada paso que dan sus joyas de las inferiores. Un nombre que desde hace tiempo viene resonando es el del atacante Juan Cruz Meza, hermano de Maximiliano y un habitual convocado a la selección argentina juvenil, más allá de que quedó afuera de la convocatoria del Mundial Sub 17.

En ese contexto, el Borussia Dortmund tomó nota y desde hace tiempo está siguiendo sus pasos. “El Borussia Dortmund también está siguiendo de cerca a Juan Cruz Meza. El BVB ha realizado varias visitas de observación en directo. El centrocampista ofensivo de 17 años tiene contrato con River Plate hasta diciembre de 2026, y muchos de los principales clubes europeos están interesados en él”, detalló el periodista alemán Florian Plettenberg de la cadena Sky y uno de los habituales informantes de los mercados de pases de la Bundesliga.

El cronista especialista en transferencias, Ekrem Konur, también aseguró en redes sociales que varios clubes del Viejo Continente tienen a la joya del Millonario en su radar: “Juan Cruz Meza está ganando terreno en toda Europa. El jugador de 17 años de River Plate, está siendo seguido por varios ojeadores para un posible fichaje en invierno. Conocido por su control de balón, sus pases verticales y su talento entre líneas, Meza podría ser una buena adquisición para los clubes que buscan un jugador creativo en el último tercio del campo”.

Juan Cruz debutó como profesional en River a mediados de este año en un duelo contra Platense y desde entonces sumó apariciones en ocho duelos en total en el elenco que comanda Marcelo Gallardo. El hermano de Maximiliano Meza había firmado su primer contrato con el club apenas unos días antes del debut: tiene un vínculo que se extiende hasta diciembre de 2026 y, si bien no es oficial, tendría una cláusula de salida que rondaría los 30 millones de euros. Hay que tener en cuenta que el Millonario, tras la venta de Franco Mastantuono al Real Madrid en agosto, decidió ponerle cláusulas de 100 millones de euros a sus futbolistas juveniles en cada renovación.

Meza firmó su primer contrato
Meza firmó su primer contrato a mitad de este año

Nacido el 14 de marzo de 2008 en Caá Catí, Corrientes, los primeros pasos los dio en Cambá Pora, club barrial de su pueblo natal. En 2018, cuando tenía diez años, participó en pruebas de captación que River Plate realizaba en Corrientes: rápidamente fue convocado para continuar las pruebas en Buenos Aires e ingresó al sistema de fútbol infantil del club. En 2022, Meza pasó de Infantiles a Juveniles y se consagró campeón en Novena División, donde fue una de las figuras del equipo. Al año siguiente se consolidó en Octava y sumó sus primeras experiencias internacionales con la selección argentina Sub 15, el primer paso de un ciclo ascendente como representante nacional.

Meza formó parte de todo el proceso de la Sub 17 que comanda Diego Placente como uno de los nombres destacados. Sin embargo, el DT sorprendió en los últimos días al excluirlo de la citación para el torneo que iniciará la próxima semana en Qatar junto con otro de los nombres que genera gran atracción en el fútbol argentino como Tomás Parmo de Independiente. El entrenador optó por el alemán naturalizado Can Armando Güner, del Borrusia Mönchengladbach, y Gastón Bouhier de Argentinos Juniors en ese uesto.

En el último tiempo, la Bundesliga sumó varios juveniles argentinos a sus filas con los casos de Claudio Echeverri, Equi Fernández y Alejo Sarco en Bayer Leverkusen como principal ejemplo, aunque tampoco hay que olvidar los casos de Aaron Anselmino –cedido por el Chelsea al Borussia Dortmund–y de Julián Malatini al Werder Bremen.

