Los elogios del director deportivo del Bayer Leverkusen a Equi Fernández: “Tiene un futuro brillante”

Equi Fernández firmó contrato hasta 2030 con Bayer Leverkusen (Foto: Frederic Scheidemann)

(Desde Alemania) Bayer Leverkusen ha decidido apostar nuevamente por un mediocampista box to box argentino tras la buena experiencia que viven con Exequiel Palacios, quien acaba de renovar contrato hasta 2030 mientras se recupera de su lesión. En los últimos minutos del mercado de pases, el equipo que se convirtió en protagonista habitual del fútbol alemán desembolsó unos 35 millones de euros para traer a Ezequiel Fernández desde el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita y le hizo contrato por cinco años.

En un inicio de temporada tumultuoso, que incluyó la salida de Erik Ten Hag y el arribo de Kasper Hjulmand, el mediocampista argentino de 23 años logró hacerse un hueco para sumar minutos importantes. En ese contexto, el ex centrocampista alemán y actual director general deportivo del Leverkusen, Simon Rolfes, elogió las condiciones de Equi.

“Estoy muy contento de que esté aquí. Tiene una gran personalidad. Me gusta mucho su forma de actuar en el equipo, con los compañeros y asumiendo responsabilidades en el juego”, expuso en una rueda de prensa con medios de habla hispana entre los que estuvo Infobae.

El dirigente, que habló tras la victoria 2-0 sobre Union Berlin en la Bundesliga, puntualizó en el nivel de ex Boca Juniors: “Tiene una gran potencial por su capacidad para jugar con la izquierda y con la derecha. Su calidad en los pases y su agresividad. Ante Union (Berlin) tuvo un partido realmente bueno. Tiene un futuro brillante aquí. Estoy seguro. Y también en el fútbol europeo, porque es este tipo de jugador que no es un 'holding six’ (NdR: Mediocampista defensivo), sino que domina el juego con sus pases y su visión de juego. Nos hace muy felices de que esté aquí“.

Equi Fernández se convirtió en un habitual titular del Bayer Leverkusen en este inicio de temporada (Foto: Reuters/Thilo Schmuelgen)

El futbolista surgido de Boca Juniors, que tuvo una cesión a préstamo en Tigre y viene de jugar una temporada en Arabia Saudita, tuvo un comienzo errático cuando ingresó en el segundo tiempo de la victoria 3-1 sobre Eintracht Frankfurt: sumó dos amarillas en un cuarto de hora y fue expulsado.

Sin embargo, el DT danés no le quitó el respaldo y lo utilizó como titular en cinco de los siguiente seis partidos y en el restante lo hizo ingresar desde el banco de suplentes. Equi completó 90 minutos en el 4-3 sobre Mainz 05 por la Bundesliga y en el 1-1 ante PSV Eindhoven de Países Bajos por Champions League, mientras que fue reemplazado en el complemento en el 2-0 sobre Union Berlin, en el 2-2 con Copenhague de Dinamarca y en la dolorosa goleada 7-2 sufrida esta semana contra PSG de Francia por la tercera jornada de la Champions League.

Simon Rolfes cuando presentaron a Kasper Hjulmand como nuevo DT (Foto: Reuters/Thilo Schmuelgen)

Fernández es, junto con Exe Palacios, Alejo Sarco y Claudio Echeverri, uno de los cuatro argentinos en el Bayer Leverkusen. En total, la Bundesliga contabiliza siete representantes albicelestes en el torneo con el arribo de Aaron Anselmino a Borussia Dortmund proveniente desde Chelsea, más las presencias de Nicolás Capaldo (Hamburgo) y Julián Malatini (Werder Bremen).

Rolfes también se refirió al presente del Diablito en el equipo, que está cedido desde el Manchester City y sumó algunos minutos desde su arribo: “Es increíble en sus regates y remates. Pero esto lo hemos podido ver muchas veces cuando los jugadores sudamericanos vienen a Europa para adaptarse un poco al estilo del fútbol europeo, y a lo que también llamamos la ‘fase dos’ y el juego en el centro del campo, que es un poco diferente al fútbol sudamericano. Para llegar a eso debe alcanzar una estabilidad en su juego para jugar con facilidad. Para adaptarse a esto se necesita un poco de tiempo y físico. Creo que nuestro equipo está jugando de forma más dominante y teniendo más el balón, por lo que jugaremos cada vez más en el último tercio. Y ahí es donde él tiene cualidades realmente especiales y puede marcar la diferencia".

Actualmente, el Bayer Leverkusen afronta un proceso de reconstrucción luego del exitoso ciclo de Xabi Alonso. Con dos empates y una derrota, figura actualmente afuera de la clasificación a la siguiente instancia de la Champions League, mientras que aparece en el quinto puesto de la Bundesliga con 15 unidades pero apenas dos menos que el escolta Leipzig. En ese marco, el Diablito fue habitualmente suplente aunque estuvo desde el inicio por primera vez en la goleada contra PSG y, a pesar del resultado y de que se fue reemplazado en el complemento, generó un penal.

Rolfes explicó que en la etapa de cambios hay una “buena conexión” entre el club y los jugadores hispanohablantes, tanto de España como de Sudamérica. Estos deportistas “encajan” con el estilo que ha desarrollado el Leverkusen y su estilo “gusta mucho” puertas adentro. Al mismo tiempo, destacó que en la estructura varias personas hablan español y eso facilita el proceso de adaptación. “Yo cuando llegué acá estaba Lucas Alario y él me ayudó. Me aconsejó lo que era la ciudad, después dónde podía hacer el día a día para comprar en la casa. De mi humilde y poca experiencia, que ya llevo cinco años acá, en lo que los pueda ayudar, ya se los dije, pueden contar conmigo en lo que sea del día a día. De hecho, el otro día nos juntamos en casa, que fue mi cumpleaños, los invité. A mí me gusta compartir momentos con mi familia y que ellos también puedan venir. Saben que de mi lado, en lo que los pueda ayudar en el día a día, después en lo que es acá en el club, van a estar bien”, había explicado este mismo proceso Exe Palacios ante este medio.

El Diablito está a préstamo en Bayer Leverkusen (Foto: Reuters/Thilo Schmuelgen)