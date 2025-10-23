Deportes

Placente dio a conocer la lista de la selección argentina para el Mundial Sub 17: las figuras y los tres grandes ausentes

El director técnico argentino definió el plantel que irá por su primer título en esta categoría

Guardar
Diego Placente definió a los
Diego Placente definió a los jugadores para ir en búsqueda del primer título en un Mundial Sub 17 (afa.com.ar)

La selección argentina Sub 17, dirigida por Diego Placente, ultima detalles de cara a la Copa del Mundo Sub 17 de la FIFA, que se celebrará en Qatar del 3 al 27 de noviembre. Tras la gran participación de la selección Sub 20 en el Mundial de Chile, el director técnico dio a conocer a los convocados para ir por la gloria eterna en esta competencia. Vale recordar que la edición de este año presenta importantes novedades en su formato.

De la nómina forman parte varios chicos que ya se hicieron un nombre en la élite o en el mundo de los juveniles. Por ejemplo, el arquero José Castelau, del Real Madrid, o el delantero Can Armando Güner, del Borrusia Monchengladbach. También surgen el defensor de Boca Matías Satas y el delantero de Lanús Thomas De Martis, ambos en la lista de las 60 mejores promesas del mundo, que elaboró The Guardian. Otros futbolistas que cargan con los reflectores son Jerónimo Gómez Mattar, quien ya debutó en Newell’s; Felipe Esquivel, señalado como el “nuevo Diablito Echeverri” en River o Uriel Ojeda, fantasista de San Lorenzo que ya brilló en el Sudamericano y en el Sub 15 y llevaría el dorsal N° 10.

Al mismo tiempo, tres jugadores con trayectoria en Ezeiza se quedaron afuera del último corte: Juan Cruz Meza, jugador de River y hermano de Maximiliano Meza, Tomás Parmo (Independiente), Francisco Baridó (Juventus) y Alex Verón (Vélez). Son decisiones que hablan de la variedad y calidad que tiene la camada, que buscará la gloria en Doha.

La Albiceleste compartirá el Grupo D junto a Bélgica, Túnez y Fiyi, con todos sus encuentros programados en el complejo Aspire Zone de Rayán. El estreno será ante el combinado belga el 3 de noviembre, desde las 11:45, continuando ante Túnez el 6 a las 10.30 y concluyendo la fase de grupos frente a Fiyi el 9 a las 9.30. Las 48 selecciones participantes jugarán en doce grupos, multiplicando la exigencia con el nuevo formato que duplica la cantidad de equipos respecto a ediciones anteriores. Los dos mejores de cada zona y los ocho terceros con mayor puntaje accederán a la fase de eliminación directa, que comenzará en dieciseisavos de final. En caso de empate en cruces directos, la definición será mediante penales. Además, Qatar será la sede fija hasta 2029 y la final se disputará en el Estadio Internacional Khalifa, con capacidad para más de 45.000 espectadores.

La instancia de eliminación directa se dará entre el 14 y 15 de noviembre, el martes 18 se dirimirán los octavos, el viernes 21 se jugarán los cuartos y el lunes 24 se definirán los dos boletos a la final del jueves 27 a las 13 (hora argentina). Los perdedores de las semifinales chocarán ese mismo jueves desde las 9:30 por el último escalón del podio.

El seleccionado argentino certificó su boleto mundialista tras un duro tránsito por el Campeonato Sudamericano disputado en Colombia. El equipo dirigido por Placente ocupó el tercer puesto en el Grupo A, detrás de Colombia y Chile, y selló su clasificación gracias a una victoria sobre Bolivia por 3-0 y una derrota por penales ante Paraguay en los playoffs. El sexto lugar le permitió alcanzar la decimosexta presencia histórica en la categoría tras haber participado en 1985, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2019 y 2023.

Los grupos del Mundial Sub
Los grupos del Mundial Sub 17 de Qatar 2025 (@FIFAWorldCup/X)

La selección argentina, sin títulos en esta división, ostenta como mejor performance el tercer puesto obtenido en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, consiguió la cuarta posición en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.

En relación al grupo, Bélgica accedió tras su paso por el Campeonato Europeo, donde cayó en semifinales ante Francia. Serán los rivales con mayor trayectoria. Fiyi debutará en este certamen como subcampeón oceánico tras caer ante Nueva Zelanda, mientras que Túnez consiguió el pase por avanzar hasta cuartos de final en la Copa Africana de Naciones Sub 17.

Nigeria es el máximo campeón histórico con cinco títulos, aunque no estará presente, y Brasil tendrá la oportunidad de igualar esa marca. Alemania es el defensor del título alcanzado en Indonesia en 2023.

El entrenador Diego Placente y el plantel argentino tienen previsto viajar el 28 de octubre a Qatar para ultimar detalles en la recta final antes del debut. La concentración se desarrolla en el predio Lionel Andrés Messi y tras el doble turno de este miércoles, la actividad continuará este jueves con un entrenamiento por la tarde y con una práctica de fútbol el viernes por la mañana.

LA LISTA COMPLETA

José Castelau — Real Madrid

Fernando Closter — Independiente

Simón Escobar — Vélez Sarsfield

Misael Zalazar — Talleres

Santiago Espíndola — River Plate

Matías Satas — Boca Juniors

Felipe Esquivel — River Plate

Jerónimo Gómez Martínez — Newell’s

Thomas De Martis — Lanús

Uriel Ojeda — San Lorenzo

Ramiro Tulián — Belgrano

Juan Manuel Centurión — Racing Club

Thiago Yáñez — Argentinos Juniors

Santiago Silveira — Argentinos Juniors

Alejandro Tello — Racing Club

Felipe Pujol — Vélez Sarsfield

Mateo Martínez — San Lorenzo

Facundo Jainikoski — Argentinos Juniors

Gastón Bouhier — Argentinos Juniors

Valentín Reigía — Argentinos Juniors

La lista de Argentina
La lista de Argentina

Temas Relacionados

Mundial Sub 17Selección ArgentinaSub 17Selección argentina Sub 17Diego Placentedeportes-argentina

Últimas Noticias

ATP 500 Viena: se completan los octavos de final con Tomás Etcheverry, Fran Cerúndolo y Jannik Sinner

Los argentinos se presentan en el certamen austríaco con la intención de meterse entre los mejores ocho. Orden de juego y cómo ver la jornada completa

ATP 500 Viena: se completan

La lluvia volvió a frenar la actividad del Challenger de Costa do Sauípe y se viene un jueves repleto de partidos

Las precipitaciones afectaron nuevamente y el miércoles tampoco tuvo partidos. Los organizadores consideran que el mal tiempo pasará y siete argentinos saltarán a pista. ¿A qué hora y cómo ver los partidos?

La lluvia volvió a frenar

El tremendo codazo de Marcos Rojo que dejó KO a su compañero Santiago Sosa sobre el final de Flamengo-Racing

Cerca del final del encuentro ante Flamengo, el defensor, en plena disputa del balón, le propinó un duro golpe a su compañero de equipo

El tremendo codazo de Marcos

Prohibieron el ingreso a las canchas a más de 80 hinchas de la Universidad de Chile por los incidentes ante Independiente

La medida se hizo efectiva tras su publicación en el Boletín Oficial y será por plazo indeterminado

Prohibieron el ingreso a las

A 30 años del último enfrentamiento entre Maradona y Ruggeri: un intento de caño y una patada que generó un debate sin tiempo

Los campeones del mundo con Argentina en México 86 se cruzaron en un Boca-San Lorenzo en La Bombonera. Y hubo choque de titanes

A 30 años del último
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fernando de Andreis: “A nivel

Fernando de Andreis: “A nivel nacional va a ganar La Libertad Avanza y en ciudad vamos a ganar bien”

“Yo vi cómo lo empujaron”: habló la novia del joven al que lanzaron por un barranco en un robo

El 12% de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires tiene dos o más empleos

Cómo la formación de Júpiter influyó en el origen de planetas y meteoritos, según los científicos

Buscan a Lourdes Fernández de Bandana: su madre denunció su desaparición

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos y Panamá realizan

Estados Unidos y Panamá realizan ejercicios militares en la selva en medio del despliegue antinarcóticos

Rusia busca declarar “terrorista” al Fondo Anticorrupción de Navalny, en un nuevo golpe contra la disidencia

Starmer y Merz dialogaron sobre Ucrania antes de la reunión de los aliados: “Debe estar en la posición más sólida posible”

Crisis en la coalición de Netanyahu tras la renuncia del partido ultraortodoxo Shas

El regreso del clan Kinahan marca un nuevo capítulo en el narcotráfico internacional en Brasil

TELESHOW
Rod Stewart y su fiesta

Rod Stewart y su fiesta inolvidable en Buenos Aires: un show a la altura de su leyenda y un guiño especial a la Argentina

Romina Gaetani dio detalles de la nueva terapia espiritual que practica: “Es rarísima, pero muy fuerte”

Maxi López confesó cómo es su vínculo con Wanda Nara desde su debut en MasterChef: “Volvimos a tener la misma relación de antes”

A horas de Futttura, Tini Stoessel lanzó “Down”: la canción que canaliza su tristeza y la fuerza de volver a empezar

La venganza a Marcelo Tinelli en vivo: “He cortado muchas polleritas, pero nunca me cortaron un pantalón”