Deportes

El presente de Aron Anselmino en el Borussia Dortmund tras los elogios del debut y la lesión que lo marginó

El defensor surgido de Boca Juniors reapareció esta semana luego de tener un estreno destacado que se vio interrumpido por un problema físico

Roi Tamagni

Por Roi Tamagni

Guardar
Aaron Anselmino se recuperó de
Aaron Anselmino se recuperó de su lesión y volvió a sumar minutos con el Borussia Dortmund

(Desde Alemania) Es cierto que la fortuna no acompañó a Aaron Anselmino a nivel físico en sus primeros pasos como profesional, pero nadie puede negar que es uno de los proyectos defensivos más interesantes que dio el país en el último tiempo. Con apenas un puñado de minutos en Boca Juniors, Chelsea decidió comprarlo y ahora el que le dio el respaldo es el poderoso Borussia Dortmund de la Bundesliga.

El defensor de 20 años arribó cedido a territorio alemán hace poco más de un mes y, aunque una lesión le impidió tener continuidad, sorprendió en el BVB, ganándose elogios del entrenador Niko Kovac tras su debut.

“Fueron muy lindos (los elogios). Tuve la suerte de llegar y poder debutar con esta camiseta en el estadio nuestro, que la verdad que es una locura, muy lindo. Sí, (el Signal Iduna Park) tiene similitudes con la Bombonera, son muy pasionales y eso me encanta. Estoy contento por eso, mis compañeros desde que llegué me recibieron muy bien", le dijo a Infobae tras el clásico alemán días atrás.

Anselmino había saltado al campo de juego en una goleada 3-0 contra Union Berlin con una actuación que generó que el DT catalogara su nivel como “excepcional” y apoyara su fichaje en el Dortmund. Una lesión lo alejó de las canchas rápidamente, pero viajó con la delegación del BVB para acompañar al plantel en el derby alemán que terminó con victoria 2-1 del Bayern Múnich.

Me sorprendió el ambiente. En sí el ritmo de juego de la Bundesliga es intenso, pero creo que en el partido se vivió más todavía. Yo pensaba que ellos no lo vivían tan así porque nosotros venimos de un clásico como Boca-River. Acá se sintió lo mismo en la cancha. Eso estuvo bueno”, confesó ante este medio minutos después de esa presentación en el Allianz Arena.

“Estoy muy bien. Desafortunadamente tuve una lesión en el aductor y estuve un mes parado pero pude volver esta semana con el equipo”, reflejó en ese momento, adelantando lo que finalmente sucedió en las últimas horas: volvió a tener actividad el martes por Champions League en la victoria 4-2 del Dortmund sobre Copenhague al reemplazar a Ramy Bensebaini sobre el final del partido y este sábado fue suplente en el triunfo 1-0 sobre Köln.

El marcador surgido de Boca llegó a sumar unos pocos minutos en Chelsea durante el semestre pasado, y ante eso desde el elenco inglés decidieron darlo a préstamo a la Bundesliga para que sume mayor rodaje. En su nuevo club, y a pesar de que todavía la lesión le impidió desarrollarse, ya generó una buena impresión.

Anselmino tuvo un buen debut
Anselmino tuvo un buen debut en el BVB, pero luego sufrió una lesión y esta semana reapareció como suplente (Foto: Reuters/Thilo Schmuelgen)

“Nuestros ojeadores están haciendo un trabajo realmente bueno. El Dortmund es reconocido”, explicó la leyenda del BVB Karl-Heinz Riedle en una rueda de prensa con medios de habla hispana, destacando el proceso de búsqueda de futuras joyas que realiza la entidad y que le permitió en el pasado sumar a Erling Haaland, Ousmane Dembélé o Pierre-Emerick Aubameyang por mencionar algunos casos.

Y en ese contexto, el ex delantero de 60 años puntualizó sobre la “gran impresión” que generó Anselmino en el debut contra Union Berlin: “Lo hizo muy bien, se puede ver que tiene mucho talento. Por desgracia se lesionó. Tiene mucho talento y creo que el Dortmund está contento con tenerlo en el equipo. Se puede ver su habilidad. Fue un buen fichaje y creo que veremos cosas buenas de él en el futuro”.

Mientras empieza a ganar rodaje lentamente en busca de asentarse en uno de los clubes más poderosos de la Bundesliga, Anselmino reconoció que “cualquier jugador tiene la ilusión” de estar en el radar de la selección argentina, aunque fue realista sobre su proceso: “Tengo la cabeza en sumar minutos acá y adaptarme al nuevo país”.

El marcador central tuvo una irrupción meteórica que lo llevó a estar rápidamente en la primera de Boca, pero su estancia en Argentina fue breve: dio el rápido salto a Europa y hoy es uno de los siete representantes argentinos en la Bundesliga junto con Exequiel Palacios, Alejo Sarco, Claudio Echeverri, Equi Fernández (los cuatro en Bayer Leverkusen), Nicolás Capaldo (Hamburgo) y Julián Malatini (Werder Bremen).

Con el objetivo de dejar atrás esa racha de lesiones que le impidieron hallar la regularidad hasta el momento, el zaguero de 1.88m buscará asentarse esta temporada en el BVB. Precisamente hay un antecedente que podría emparejarse a su historia: Leo Balerdi, hoy líder del Olympique Marsella y habitual citado por Lionel Scaloni, dio un rápido salto desde Boca al club alemán, donde terminó su formación antes de ser comprado por la entidad francesa.

Temas Relacionados

Aaron AnselminoBorussia DortmundBundesliga

Últimas Noticias

Dramático triunfo de una figura de la UFC: sufrió una escalofriante lesión en pleno combate y festejó con el tobillo quebrado

El eslovaco Ludovit Klein se impuso ante el polaco Mateusz Rebecki en decisión mayoritaria en el Etihad Arena

Dramático triunfo de una figura

Lewis Hamilton contó el lugar de Argentina que planea visitar y habló sobre la dolorosa pérdida que sufrió: “Nunca extrañé tanto a alguien”

El piloto de Ferrari brindó un reportaje donde recordó a su perro Roscoe. También contó que piensa vacacionar en la Patagonia

Lewis Hamilton contó el lugar

Antes de la clasificación, Franco Colapinto sufrió el mal rendimiento del Alpine en la última práctica del GP de México de Fórmula 1

El argentino quedó 19° apenas a una décima y media de su compañero Pierre Gasly, que se ubicó 18°. La qualy será a partir de las 18

Antes de la clasificación, Franco

Lautaro Martínez estalló en pleno partido y tuvo otro feroz cruce con su ex entrenador Antonio Conte

El delantero argentino protagonizó un fuerte entredicho con el estratega italiano que fue captado por las cámaras

Lautaro Martínez estalló en pleno

La decisión que tomó Claudio Úbeda en Boca Juniors antes del trascendental partido ante Barracas Central

El entrenador xeneize hará concentrar al plantel durante dos días hasta el encuentro

La decisión que tomó Claudio
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo llega el consumo a

Cómo llega el consumo a las elecciones y cuál es la expectativa para lo que queda del año

Qué dice sobre la ayuda de EEUU a la Argentina el think tank norteamericano que premió a Milei

Elecciones 2025: las listas completas de Tucumán de candidatos a diputados nacionales

Elecciones 2025: las listas completas de Salta de candidatos a diputados y senadores nacionales

Tristeza en un club de Junín que perdió el techo a causa del fuerte temporal: “Es una angustia”

INFOBAE AMÉRICA
Trump condicionó un encuentro con

Trump condicionó un encuentro con Putin a que haya señales claras de paz en Ucrania: “No voy a estar perdiendo mi tiempo”

Crean células que logran revertir el envejecimiento cerebral y la pérdida de memoria en ratones

Israel abatió a un terrorista de la Yihad Islámica en el centro de Gaza

El Centro Pompidou se despide con un gran festival previo a una transformación histórica

Qué es la piel de mariposa y cómo buscan identificar tratamientos más efectivos

TELESHOW
Tini Stoessel anunció que hará

Tini Stoessel anunció que hará el show: a qué hora abren las puertas

El romántico posteo de Luck Ra por el cumpleaños de La Joaqui: “No sólo te amo, te elijo”

Claudio Villarruel, de la tele al teatro con una obra autobiográfica donde revela secretos familiares: “Escribir es perdonar”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone anunciaron el nacimiento de su hijo Faustino: las primeras fotos

La insólita anécdota de Germán Tripel con una fan de Mambrú que descolocó a Pampita: “¡Es un asco!”