El presente de Aron Anselmino en el Borussia Dortmund tras los elogios del debut y la lesión que lo marginó

Aaron Anselmino se recuperó de su lesión y volvió a sumar minutos con el Borussia Dortmund

(Desde Alemania) Es cierto que la fortuna no acompañó a Aaron Anselmino a nivel físico en sus primeros pasos como profesional, pero nadie puede negar que es uno de los proyectos defensivos más interesantes que dio el país en el último tiempo. Con apenas un puñado de minutos en Boca Juniors, Chelsea decidió comprarlo y ahora el que le dio el respaldo es el poderoso Borussia Dortmund de la Bundesliga.

El defensor de 20 años arribó cedido a territorio alemán hace poco más de un mes y, aunque una lesión le impidió tener continuidad, sorprendió en el BVB, ganándose elogios del entrenador Niko Kovac tras su debut.

“Fueron muy lindos (los elogios). Tuve la suerte de llegar y poder debutar con esta camiseta en el estadio nuestro, que la verdad que es una locura, muy lindo. Sí, (el Signal Iduna Park) tiene similitudes con la Bombonera, son muy pasionales y eso me encanta. Estoy contento por eso, mis compañeros desde que llegué me recibieron muy bien", le dijo a Infobae tras el clásico alemán días atrás.

Anselmino había saltado al campo de juego en una goleada 3-0 contra Union Berlin con una actuación que generó que el DT catalogara su nivel como “excepcional” y apoyara su fichaje en el Dortmund. Una lesión lo alejó de las canchas rápidamente, pero viajó con la delegación del BVB para acompañar al plantel en el derby alemán que terminó con victoria 2-1 del Bayern Múnich.

“Me sorprendió el ambiente. En sí el ritmo de juego de la Bundesliga es intenso, pero creo que en el partido se vivió más todavía. Yo pensaba que ellos no lo vivían tan así porque nosotros venimos de un clásico como Boca-River. Acá se sintió lo mismo en la cancha. Eso estuvo bueno”, confesó ante este medio minutos después de esa presentación en el Allianz Arena.

“Estoy muy bien. Desafortunadamente tuve una lesión en el aductor y estuve un mes parado pero pude volver esta semana con el equipo”, reflejó en ese momento, adelantando lo que finalmente sucedió en las últimas horas: volvió a tener actividad el martes por Champions League en la victoria 4-2 del Dortmund sobre Copenhague al reemplazar a Ramy Bensebaini sobre el final del partido y este sábado fue suplente en el triunfo 1-0 sobre Köln.

El marcador surgido de Boca llegó a sumar unos pocos minutos en Chelsea durante el semestre pasado, y ante eso desde el elenco inglés decidieron darlo a préstamo a la Bundesliga para que sume mayor rodaje. En su nuevo club, y a pesar de que todavía la lesión le impidió desarrollarse, ya generó una buena impresión.

Anselmino tuvo un buen debut en el BVB, pero luego sufrió una lesión y esta semana reapareció como suplente (Foto: Reuters/Thilo Schmuelgen)

“Nuestros ojeadores están haciendo un trabajo realmente bueno. El Dortmund es reconocido”, explicó la leyenda del BVB Karl-Heinz Riedle en una rueda de prensa con medios de habla hispana, destacando el proceso de búsqueda de futuras joyas que realiza la entidad y que le permitió en el pasado sumar a Erling Haaland, Ousmane Dembélé o Pierre-Emerick Aubameyang por mencionar algunos casos.

Y en ese contexto, el ex delantero de 60 años puntualizó sobre la “gran impresión” que generó Anselmino en el debut contra Union Berlin: “Lo hizo muy bien, se puede ver que tiene mucho talento. Por desgracia se lesionó. Tiene mucho talento y creo que el Dortmund está contento con tenerlo en el equipo. Se puede ver su habilidad. Fue un buen fichaje y creo que veremos cosas buenas de él en el futuro”.

Mientras empieza a ganar rodaje lentamente en busca de asentarse en uno de los clubes más poderosos de la Bundesliga, Anselmino reconoció que “cualquier jugador tiene la ilusión” de estar en el radar de la selección argentina, aunque fue realista sobre su proceso: “Tengo la cabeza en sumar minutos acá y adaptarme al nuevo país”.

El marcador central tuvo una irrupción meteórica que lo llevó a estar rápidamente en la primera de Boca, pero su estancia en Argentina fue breve: dio el rápido salto a Europa y hoy es uno de los siete representantes argentinos en la Bundesliga junto con Exequiel Palacios, Alejo Sarco, Claudio Echeverri, Equi Fernández (los cuatro en Bayer Leverkusen), Nicolás Capaldo (Hamburgo) y Julián Malatini (Werder Bremen).

Con el objetivo de dejar atrás esa racha de lesiones que le impidieron hallar la regularidad hasta el momento, el zaguero de 1.88m buscará asentarse esta temporada en el BVB. Precisamente hay un antecedente que podría emparejarse a su historia: Leo Balerdi, hoy líder del Olympique Marsella y habitual citado por Lionel Scaloni, dio un rápido salto desde Boca al club alemán, donde terminó su formación antes de ser comprado por la entidad francesa.