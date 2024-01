El juvenil que generó una polémica en la selección argentina debutó en Alemania y anotó un golazo al minuto

El apellido de Julián Malatini quedó asociado a una controversia durante las últimas semanas a raíz del accionar que tuvo en su traspaso desde Defensa y Justicia hacia Werder Bremen de Alemania. El defensor de 22 años, surgido de Talleres de Córdoba, fue uno de los 23 apellidos convocados por Javier Mascherano para disputar el Preolímpico en Venezuela, pero días antes de la competencia firmó con el elenco de la Bundesliga, que le exigió que se incorpore inmediatamente a la plantilla.

Mientras sus compañeros en la Albiceleste se preparan para afrontar el tercer partido del certamen que clasifica dos países a los Juegos Olímpicos de París 2024 (el martes contra Chile), Malatini tuvo un increíble estreno en el torneo alemán: anotó un gol al minuto de haber tenido su debut con la camiseta del tradicional combinado europeo.

Tras haber visto desde el banco el triunfo 1-0 como visitante ante el poderoso Bayern Múnich, Malatini otra vez inició como suplente este encuentro ante el Friburgo correspondiente a la 19ª fecha de la Bundesliga. El entrenador Ole Werner decidió darle la oportunidad de sumar acción por primera vez cuando el reloj ya había superado los 90 minutos reglamentarios y empezaba a consumir los últimos segundos del primero de los tres minutos adicionados.

Ocupó el lugar del alemán Felix Agu y, poco más de 60 segundos más tarde, estaba gritando su primer gol en el fútbol europeo. El arquero Michael Zetterer realizó un envío largo para evadir el peligro en su área, ya que faltaba un minuto para el final y el marcador favorecía a su equipo por 2-1 en el Weserstadion. La pelota cayó por el sector derecho de la defensa del Friburgo y Malatini observó las dudas de Attila Szalai a la hora de controlarla.

Presionó, generó un mal pase al arquero por parte del defensor húngaro y quedó con el balón en su posesión para amagar para un lado, dejar tirado al portero Noah Atubolu y empujarla de zurda ante un arco vacío. Una definición magnífica para firmar su debut con gol incluido en su nuevo club.

“¡QUÉ DEBUT! ¡Genial para el Werder! Malatini regatea solo en el área penal Atubolu y empuja para poner el 3-1″, celebró la cuenta oficial del Bremen, que le dedicó varios posteos al argentino: “¡Y vaya debut de Julián Malatini: sustitución, 2 contactos de balón y gol!”. “¡Malatini anota inmediatamente! ¡Este es un debut hecho a medida! El pase atrás de Szalai a Atubolu se queda corto. Malatini, que acababa de entrar como suplente, se interpuso entre los dos, superó hábilmente al portero del Friburgo y metió su primer gol a puerta vacía!”, describieron en el sitio oficial del club que siguió en vivo el triunfo 3-1.

“Hola fans. Quería agradecerles por el apoyo de hoy. Esperemos que sea siempre así, les mando un abrazo muy grande y vamos Bremen”, declaró el cordobés en la cuenta oficial en español.

Malatini anotó un verdadero golazo apenas debutó (Foto: Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images)

Tras militar durante 2021 y 2022 en Talleres de Córdoba, donde anotó ante Unión el único gol oficial que tenía en su carrera, Malatini emigró al Halcón de Varela. Javier Mascherano lo consideró como uno de los mejores Sub 23 en su puesto y lo incluyó entre los 23 convocados para disputar el Preolímpico con la selección argentina. Sin embargo, tras la presentación de la lista, el defensor anunció que había firmado con el Werder Bremen y que no lo prestarían al torneo, generando que Argentina no pudiera colocar un reemplazante en su lugar y deba ir al certamen con 22 jugadores.

“Tanto el futbolista Julián Malatini (integrante de la lista de convocados para el torneo preolímpico 2024), como su agente y su Club Defensa y Justicia, han decidido de manera unilateral negociar la transferencia del deportista a un club alemán sin, además, haberlo puesto en conocimiento de la asociación”, informó la propia AFA cuando el hecho se estaba desarrollando. Allí aclararon: “La lista de Argentina lamentablemente deberá contar únicamente con 22 futbolistas en virtud que no existe la posibilidad reglamentaria de reemplazarlo”.

Días más tarde, fue el propio Mascherano el que expuso su enojo con el cordobés: “Lo de Julián nos sorprendió porque no sabíamos nada. Cuando hablamos le dije que no tenía opción de cambiarlo, que habíamos sido claros. Él mantuvo su postura de que era una gran oportunidad y que había decidido irse. Esa es un poco la situación. Nosotros no tenemos ninguna manera de quedarnos con el jugador. Le dimos todas las posibilidades. Queda feo tomar una represalia, cada uno tiene el derecho a tomar la decisión que quiera. Yo no comparto y se lo hice saber. Entendía que era una oportunidad para él, pero contábamos con él desde septiembre”.

Werder Bremen confirmó oficialmente el fichaje del futbolista de 1.91m de altura el 16 de enero pasado, al mismo tiempo que le firmó un contrato por cuatro temporadas. El equipo al que arribó está ubicado en la novena colocación de la Bundesliga con 23 puntos, a cinco de la zona de copas y a once de los puestos de Champions League.