“Terminó haciendo lo que había prometido”: la dura acusación de Izquierdoz contra el árbitro Daronco por el polémico final entre U de Chile y Lanús

El final del partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana protagonizó una fuerte controversia tras el empate 2-2 entre Lanús y la Universidad de Chile en Santiago. En tiempo añadido, el árbitro brasileño Anderson Daronco sancionó un penal contra los argentinos, decisión que intensificó los reclamos de los jugadores y provocó fuertes declaraciones por parte del capitán Carlos Izquierdoz.

Según expresó el Cali en declaraciones a ESPN, el malestar del plantel granate no se limitó a la sanción en sí, sino también a una supuesta advertencia que Daronco le habría hecho durante buena parte del segundo tiempo: “El árbitro no sé qué ve. Tiene tiempo y mil cámaras para corroborar lo que vemos. Fue clarísimo. Con los dos brazos lo apoya encima. Pega en el brazo por la carga del jugador de ellos. Me parece lamentable. Encima, desde que inició el segundo tiempo, me venía diciendo ‘le voy a cobrar penal al 30’. En todas las jugadas me decía lo mismo. Terminó haciendo lo que me había prometido”. El número 30 de Lanús, Agustín Cardozo, fue el futbolista sancionado con la infracción que permitió el empate del equipo chileno en los minutos finales.

La acción del penal ocurrió junto a una jugada previa que los futbolistas visitantes calificaron como “rara” y protestaron por una falta anterior en el salto. El partido había mostrado un desarrollo favorable al Granate que llegó a estar 2-0 arriba, aunque el local descontó en el complemento y, sobre la hora, consiguió igualar las cifras con una pena máxima. “La bronca es esa. Nos habíamos puesto en ventaja, con un 2-0 que era muy bueno. Ellos juegan bien. Planteamos el partido de esa forma, por ahí terminamos más atrás de lo que queríamos. Nos quedamos con la bronca que nos empataron, con la última jugada medio rara”, repasó el defensor.

Durante las entrevistas pospartido el defensor recalcó varias veces la frase que habría escuchado del árbitro. “Me lo dijo 3 o 4 veces. Pregúntenle a él sino”, insistió el ex Boca Juniors al referirse a la advertencia por la que anticipó la sanción del penal.

Incidentes en la previa de U de Chile vs Lanús

El cruce entre Lanús y Universidad de Chile se disputó en un estadio Nacional colmado, con un clima tenso tanto dentro como fuera del campo. El empate, que deja la serie abierta para la revancha en Buenos Aires, no fue el único tema que causó preocupación en el equipo argentino. Los incidentes se registraron incluso antes de que rodara el balón: el ómnibus que transportaba a la delegación recibió piedrazos a pocos metros de su llegada al estadio. Uno de ellos rompió un vidrio del micro y la situación puso en riesgo la integridad de los futbolistas, según lo denunciado por el propio club más tarde.

Al respecto, Izquierdoz relató: “Hoy vivimos una situación similar entrando al estadio. Nos reventaron un vidrio de un piedrazo, que pasó a centímetros de Gonzalo Pérez. No entiende la gente esta que hay que comportarse bien, lo único que hacen es perjudicar a su equipo”. Vale recordar que la U cuenta con una dura sanción producto de los incidentes durante su llave ante Independiente en Avellaneda.

A horas de jugar la semifinal de la Copa Sudamericana ante la U de Chile, una piedra impactó en el vidrio de la unidad que transportaba al plantel granate rumbo al estadio

El plantel de Lanús buscará encarar la revancha con optimismo y concentración. “En casa hay que proponer, ser protagonistas. Ellos son un rival muy bueno, pero en casa tenemos que jugar el partido que queremos nosotros”, afirmó el zaguero.

En la rueda de prensa también se le consultó si sospechaban alguna preferencia arbitral dada la antecedentes de Daronco con la Universidad de Chile en otras fases de la copa. Izquierdoz negó sospechas previas: “Sabíamos que había dirigido a ellos en esta Copa, pero nosotros no sospechamos. Vinimos a jugar al fútbol y punto”.

Carlos Izquierdoz apuntó contra Daroco (AP Photo/Esteban Felix)

Mauricio Pellegrino, director técnico de Lanús, también se mostró en una línea similar a la de Izquierdoz a la hora de hablar del juez del encuentro: “La imagen es elocuente. Las jugadas, si las vas pasando despacio es una jugada muy clara, elocuente. Por eso nos queda un poco de bronca”.

La revancha será el próximo jueves, desde las 19, en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. Por el otro lado del cuadro, Independiente del Valle igualó 1-1 contra Atlético Mineiro en Ecuador y el martes se definirá todo en Belo Horizonte.