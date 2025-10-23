Deportes

Los videos de los piedrazos al micro de Lanús antes de la semifinal de la Copa Sudamericana ante la U de Chile: “No cambiamos más”

Simpatizantes del club chileno agredieron a la delegación argentina que se dirigía rumbo al estadio

A horas de jugar la semifinal de la Copa Sudamericana ante la U de Chile, una piedra impactó en el vidrio de la unidad que transportaba al plantel granate rumbo al estadio

A horas de comenzar la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana entre Lanús y Universidad de Chile en el Estadio Nacional de Santiago, el micro que transportó a la delegación argentina fue atacado a piedrazos por hinchas locales que se encontraban a la vera del camino.

Eduardo Salvio, uno de los jugadores del Granate que viajaba en el vehículo junto a sus compañeros, tomó imágenes de lo ocurrido y las compartió en las redes sociales. “Así nos recibieron los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. ¡¡Lamentable!! ¿Hasta que no maten a un jugador no van a cambiar?“, reflexionó el Toto, uno de los emblemas del equipo.

La misma foto de la piedra -de tamaño considerable para lastimar- rompió el vidrió del micro de Lanús tras ser lanzada desde la calle fue replicada en la cuenta de Lautaro Acosta, otro de los protagonistas del equipo que conduce Mauricio Pellegrino, quien es el jugador con más presencias en la historia del club, con 427 partidos.

Por su parte, medios partidarios de Lanús que se encontraban en uno de los dos micros que iban al estadio compartieron imágenes desde el interior de las unidades y se escuchaban los gritos y advertencias de agachar la cabeza para prevenir un posible impacto de algún proyectil. "A botellazos y piedrazos fuimos recibidos en las inmediaciones del estadio", publicó el medio Locura Granate.

La violenta escena se registró mientras el micro se trasladaba al estadio por la avenida. Al costado del camino se veía a los seguidores de la U de Chile insultando a los argentinos y lanzando proyectiles. Una de las piedras rompió uno de los vidrios del vehículo. Luego, la policía dispersó a los fanáticos y la unidad pudo llegar a tiempo a la cancha, donde a partir de las 19 jugará el partido.

Lautaro Acosta compartió la imagen de la piedra que rompió el vidrio del micro que transportaba a los jugadores de Lanús al estadio en Santiago de Chile (Instagram)

Cabe recordar que a raíz de los graves incidentes que se registraron el pasado 20 de agosto en el estadio Libertadores de América entre barrabravas de Independiente y Universidad de Chile durante la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, generó la cancelación del partido y una dura sanción de parte de Conmebol para el club de Avellaneda, que quedó eliminado de la competencia. Por su parte, el elenco trasandino avanzó a los cuartos de final (posteriormente venció a Alianza Lima), pero deberá jugar todos los partidos sin su público, por lo que la serie ante Lanús será a puertas cerradas en Santiago.

En cuanto a lo futbolístico, ambos equipos cuentan con exitosos antecedentes en la Sudamericana. Universidad de Chile fue campeón en 2011, mientras que Lanús obtuvo el trofeo en 2013 bajo la dirección técnica de los hermanos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto. En esa edición, ambos se enfrentaron en octavos de final: la U se impuso 1-0 en la revancha, pero fue el conjunto argentino quien avanzó tras su victoria por 4-0 en la ida.

La revancha de esta serie será el jueves 30 de octubre, en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. Por el otro lado del cuadro, Independiente del Valle igualó 1-1 contra Atlético Mineiro en Ecuador.

