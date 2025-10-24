Deportes

“Atajá vos, no me faltés el respeto”: el tenso cruce entre el arquero Losada y el árbitro Daronco en el final de la U de Chile-Lanús

El guardameta del Granate afirmó que fue agredido verbalmente antes del penal convertido por Aránguiz. Definición caliente en la ida de la semifinal de la Sudamericana

El cruce de Losada con el árbitro

Final caliente se vio en el partido entre la Universidad de Chile y Lanús por el partido de ida por la semifinal de la Copa Sudamericana en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Santiago. Fue en medio del penal que le permitió al equipo local conseguir la igualdad en el quinto minuto de adición.

El árbitro Anderson Daronco dio 5 minutos de tiempo adicional y en el último de ellos sancionó una mano dentro del área tras un tiro de esquina que Felipe Salomoni cabeceó y provocó que Agustín Cardozo tocara el balón con el brazo en una posición antinatural. Los jugadores de Lanús reclamaron falta acusando que su compañero fue apoyado por el futbolista de la U. El juez brasileño Daronco no recibió el llamado del VAR para analizar la jugada y estuvo firme en su decisión.

En tanto que el arquero visitante, Nahuel Losada, le recriminó que detrás suyo unas personas le faltaron el respeto. “Andá y atajá vos”, le dijo el guardameta del Granate, que fue amonestado. Su reclamo al referí continuó y le dijo al colegiado “no me faltés el respeto” y le recordó que “estamos jugando a puertas cerrada. Usted (al árbitro) me faltó el respeto y ellos me faltaron el respeto”, en referencia a alguna persona que le dijo algo que le molestó. Charles Aránguiz tomó la pelota, pero entre los reclamos de los jugadores de Lanús y la queja de Losada la ejecución se demoró cinco minutos. Finalmente, el volante chileno pateó el penal y decretó el empate que decoró el resultado.

El enojo de Losada con Leandro Fernández

Acto seguido, se vio tensión en los bancos de suplentes y en la transmisión de DSports informaron que hubo incidentes entre integrantes de los equipos, pero cuando las cámaras enfocaron no se llegó a advertir más que algunos gritos entre representantes de los dos planteles.

Por el mencionado retraso, Daronco dio otros cinco minutos de tiempo extra y una vez que finalizó el encuentro Losada lo buscó a Leandro Fernández, con quien tuvo un cruce. El ex delantero de Independiente y Vélez no se quedó atrás. El golero fue por más y cuando quedó cara a cara con el punta, fue separado por sus compañeros. “Ya está Nahuel”, se escuchó.

El partido tuvo a un Lanús que se puso 2-0 en el primer tiempo con dos tantos de Rodrigo Castillo, el primero de emboquillada, y el segundo luego de definir abajo del arco tras una gran jugada de Eduardo Salvio. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino tuvo menos posesión, pero supo capitalizar sus chances.

En el complemento, se vio trámite chato hasta que reaccionó la U con el descuento conseguido por Lucas Di Yorio. Este tanto fue un envión anímico para los locales que buscaron el empate frente a un Lanús que intentaba liquidarlo. Esto generó un cierre dramático que tuvo la mencionada polémica por el penal en contra del conjunto visitante.

El encuentro se disputó en un clima caliente que incluyó piedrazos que recibió el micro de Lanús antes de llegar al estadio. El cotejo se disputó sin público por la sanción que recibió el club trasandino por los incidentes en Avellaneda en la vuelta de los octavos de final ante Independiente.

La revancha será en una semana en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.

