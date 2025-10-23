Lanús visitará a Universidad de Chile por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Universidad de Chile-Lanús, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana

El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos será escenario de un duelo determinante este jueves desde las 19.00, cuando Universidad de Chile reciba a Lanús, en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El partido se disputará a puertas cerradas como parte de la sanción impuesta por Conmebol al club chileno tras los incidentes en el duelo ante Independiente. Por ESPN y DSports, con arbitraje del brasileño Anderson Daronco.

Universidad de Chile ocupa actualmente la cuarta posición en la liga chilena y logró avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana. Aunque el rendimiento deportivo ha sido favorable, la continuidad del entrenador Gustavo Álvarez se encuentra en duda por una disputa con la dirigencia, situación que se agravó en el último mes debido a la interrupción del campeonato local. La pausa en la competencia se produjo tras la eliminación de Alianza Lima en el Estadio Nacional, un partido que también se disputó a puertas cerradas.

La U accedió a esta competencia luego de ser tercero de Estudiantes de La Plata y Botafogo en el Grupo A de la Copa Libertadores. En los 16avos se impuso ante Guaraní y luego se produjo la polémica serie ante Independiente. En cuartos avanzó por un global de 2-1 ante los dirigidos por Pipo Gorosito.

Por su parte, Lanús llega a este compromiso luego de vencer a Godoy Cruz por 2 a 0 en La Fortaleza, con goles de José Canale y Rodrigo Castillo. El conjunto argentino encadenó una racha de ocho partidos sin derrotas, serie que incluye la eliminación de Fluminense que lo llevó nuevamente a disputar las semifinales del torneo continental. La actualidad del equipo lo ubica además entre los conjuntos protagonistas del Torneo Clausura.

El regreso de Carlos Izquierdoz como primer marcador central representa la principal novedad en la formación que presentará el director técnico. El Granate fue líder del Grupo G (compartió zona con Vasco da Gama de Brasil, Melgar de Perú y Academia Puerto Cabello de Venezuela) y luego eliminó por penales a Central Córdoba de Santiago del Estero y a Fluminense en el Maracaná.

Ambos equipos cuentan con antecedentes recientes en la competencia. Universidad de Chile fue campeón en 2011, mientras que Lanús obtuvo el trofeo en 2013 bajo la dirección técnica de los hermanos Barros Schelotto. En esa edición, ambos se enfrentaron en octavos de final: la U se impuso 1-0 en la revancha, pero fue el conjunto argentino quien avanzó tras su victoria por 4-0 en la ida.

La vuelta será el jueves 30 de octubre, en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. Por el otro lado del cuadro, Independiente del Valle igualó 1-1 contra Atlético Mineiro en Ecuador.

Probables formaciones:

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Charles Aránguiz, Israel Poblete; Lucas Assadi, Javier Altamirano; Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago de Chile)

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)

VAR: Rodolpho Toski (Brasil)

AVAR: Pablo Goncalves (Brasil)

Hora:

19.00 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

18.00 Paraguay, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

17.00 Ecuador, Colombia y Perú

16.00 México

Televisación: ESPN y DSports