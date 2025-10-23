Deportes

ATP 500 Viena: se completan los octavos de final con Tomás Etcheverry, Fran Cerúndolo y Jannik Sinner

Los argentinos se presentan en el certamen austríaco con la intención de meterse entre los mejores ocho. Orden de juego y cómo ver la jornada completa

Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo
Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo se presentan en los octavos de final del ATP 500 de Viena (Crédito: @ErsteBankOpen)

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry se presentan este jueves en los octavos de final del ATP 500 de Viena, que se disputa sobre canchas rápidas indoor, frente a Alexander Bublik y Lorenzo Musetti, respectivamente. También se espera la presencia de Jannik Sinner y Alexander Zverev. La jornada completa se puede ver por la plataforma de streaming de Disney+.

Cerúndolo, la mejor raqueta albiceleste en el puesto 21° del escalafón mundial, regresó al tour tras su consagración en el Ultimate Tennis Showdown (UTS) disputado en Hong Kong. En la primera ronda, superó de manera contundente al estadounidense Alex Michelsen (34°) en sets corridos.

Con el deseo de seguir por la senda de la victoria, el hermano mayor de los Cerúndolo, quien ha sido campeón en el ATP Tour en tres oportunidades -su última conquista fue sobre el polvo de ladrillo de Umag en 2024-, se medirá con el kazajo Alexander Bublik (16°), verdugo del chileno Alejandro Tabilo (74°).

El argentino Francisco Cerúndolo se
El argentino Francisco Cerúndolo se medirá en los octavos de final del ATP 500 de Viena con el kazajo Alexander Bublik (Crédito UTS)

Cabe destacar que, con el triunfo en la primera fase del certamen austríaco, el argentino quedó a solo tres victorias de igualar su mejor marca (39) en 2023. El único antecedente entre ambos fue en la ronda de 128 en el Australian Open de 2025, donde la moneda cayó del lado del porteño. La organización dispuso que el duelo de este jueves se lleve a cabo en la segunda cancha en importancia, no antes de las 11:00 (hora Argentina).

Etcheverry, con la intención de buscar su mejor performance dentro de la cancha, tuvo un buen desempeño la semana pasada en el ATP de Estocolmo, donde perdió en los cuartos de final con el danés Holger Rune (10°). Debutó con victoria en Viena al vencer al noruego Nicolai Budkov Kjaer (137°) en parciales consecutivos.

Por un lugar en los cuartos de final, se verá las caras con el italiano Lorenzo Musetti (8°), cuarto sembrado y finalista este año en los Masters 1000 de Montecarlo y Chengdu. El historial marca que disputaron un solo encuentro en el Masters 1000 de Madrid 2025, donde triunfó el europeo. El match está pautado para el cierre de la cancha central, no antes de las 15:30.

El platense Tomás Etcheverry busca
El platense Tomás Etcheverry busca clasificarse a los cuartos de final del ATP 500 de Viena cuando se mida con el italiano Lorenzo Musetti (Crédito: @ErsteBankOpen)

Con el foco puesto en el Final 8 de Copa Davis, que se disputará del 13 al 18 de noviembre en Bolonia, el capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF, Javier Frana, tendrá un ojo en el alemán Alexander Zverev (3°), rival de los albicelestes en los cuartos de final.

El jugador de Hamburgo derrotó en el debut al británico Jacob Fearnley (81°) en un ajustado encuentro que tuvo su desenlace en el tiebreak del último set. En los octavos de final, aguarda por el italiano Matteo Arnaldi (72°), proveniente de la clasificación.

Si Etcheverry, al igual que Cerúndolo incluido en la nómina para la Davis, avanza y Zverev también gana su partido, se cruzarían en cuartos de final del ATP 500.

El italiano Jannik Sinner (2°) pasó la primera ronda sin sobresaltos al superar al alemán Daniel Altmaier (51°) con un aplastante 6-0 y 6-2 en apenas 59 minutos de competencia. En la siguiente fase, jugará con su compatriota Flavio Cobolli (22°).

