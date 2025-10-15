Deportes

Francisco Cerúndolo brilló en Hong Kong y se consagró campeón de la Ultimate Tennis Showdown

El argentino consiguió el título en Asia al vencer a Adrián Mannarino, Andrey Rublev y Jenson Brooksby. Se aseguró su participación para la Gran Final de diciembre

Francisco Cerúndolo se consagró campeón
Francisco Cerúndolo se consagró campeón de la Ultimate Tennis Showdown al derrotar en la final al estadounidense Jenson Brooksby (Crédito: UTS)

El argentino Francisco Cerúndolo, número 21 del ranking ATP, se consagró campeón en el Ultimate Tennis Showdown (UTS) disputado en Hong Kong. El tenista optó por competir en esta exhibición de formato rápido, impulsada por Patrick Mouratoglou, en lugar de participar en los torneos oficiales ATP 250 que marcaron el inicio de la gira europea sobre canchas rápidas bajo techo.

Cerúndolo, quien el mes pasado formó parte de la Laver Cup y se consagró campeón con el equipo del Resto del Mundo, volvió a festejar este miércoles al conquistar el título en la UTS. En contraste, su paso por la gira asiática del circuito profesional había pasado desapercibido, con derrotas en su debut en Pekín y en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghai.

El camino de Fran hacia el título comenzó con una ajustada victoria sobre el francés Adrián Mannarino por 9-16, 8-16, 16-13, 16-10 y 2-1. En su segundo compromiso superó al ruso Andrey Rublev por 16-11, 17-16 y 18-15, y en la final se impuso con autoridad ante el estadounidense Jenson Brooksby por 20-5, 10-12, 15-9 y 17-7.

Francisco Cerúndolo sacó sus boletos
Francisco Cerúndolo sacó sus boletos para La Grand Final de UTS que se disputará en Londres del 5 al 7 de diciembre (Crédito: UTS)

Con el trofeo entre sus manos el argentino obtuvo sus boletos para disputar La Grand Final de UTS que se celebrará en Londres del 5 al 7 de diciembre.

El formato del UTS se distingue radicalmente de las reglas que rigen el tenis profesional, buscando un espectáculo más rápido, ruidoso e interactivo. La competencia que se llevó a cabo en la ciudad asiática se estructura en cuatro cuartos de ocho minutos de tiempo real. El primer jugador que logra ganar tres cuartos es declarado vencedor del partido, forzando la dramática instancia de Muerte Súbita si el resultado parcial es de 2-2. En este Sudden Death, la tensión es máxima: el triunfo es para el primero que consigue sumar dos puntos de manera consecutiva.

La aceleración del juego se garantiza con la eliminación del segundo saque, obligando a los jugadores a utilizar un solo servicio por punto y reduciendo el tiempo entre puntos a solo 15 segundos.

Otro elemento clave que añade un condimento diferente a la competencia es la interacción permitida. A diferencia de las canchas ATP, los tenistas están conectados a micrófonos y se autoriza el coaching en tiempo real durante los descansos.

Además, los jugadores tienen la posibilidad de utilizar “cartas de bonificación” (o Bonus Cards), que introducen un componente de gaming y estrategia al permitirles alterar temporalmente las reglas del punto, como la obligación del rival de ganar con tres golpes o menos.

Francisco Cerúndolo regresa al tour
Francisco Cerúndolo regresa al tour a partir del próximo lunes en el ATP 500 de Viena (Crédito: UTS)

El regreso al tour para Cerúndolo será a partir de la siguiente semana en el ATP 500 de Viena en lo que significará su tercera aparición en el certamen austríaco. Su mejor actuación fue en 2022 alcanzando los octavos de final.

Cabe destacar que en el cuadro principal figura Camilo Ugo Carabelli, este miércoles se retiró en el debut del ATP 250 de Estocolmo cuando caía en el tercer set ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic por 4-6, 7-5, 4-0. Los dos primeros cabezas de series serán el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev.

