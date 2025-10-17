Tomás Etcheverry perdió ante Holger Rune y se despidió en los cuartos de final del ATP de Estocolmo

Tomás Etcheverry se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Estocolmo al caer con el danés Holger Rune (Crédito: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Tomás Etcheverry se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Estocolmo, se disputa sobre canchas rápidas bajo techo, al caer ante el danés Holger Rune, por 6-7(4), 6-3 y 6-4, en dos horas y 32 minutos de competencia.

La semana en el certamen sueco dejó buenas sensaciones para Etcheverry (63° del ranking). Después de estar fuera del circuito durante 25 días, producto de un desgarro en el oblicuo izquierdo sufrido en su partido de cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou ante el francés Corentin Moutet (41°), el platense se vio obligado a perderse los torneos de Pekín y Shanghai.

Ya de vuelta y con el inicio de la gira sobre canchas indoor, el albiceleste venció en el debut al estonio Mark Laja (149°) y en los octavos de final superó al serbio Miomir (49°). En busca de las semifinales, este viernes se midió con el danés Holger Rune (11°), primer sembrado y campeón en Estocolmo en 2022.

En el comienzo del partido, ambos tenistas se quebraron el servicio en el tercer y sexto game. El danés no estuvo fino con sus tiros, le costó entrar en ritmo de competencia y acumuló 19 errores no forzados. A pesar de ello, el primer parcial se definió en el tiebreak a favor de Etcheverry por 7-6(4).

El danés Holger Rune se consagró campeón en el ATP de Estocolmo en la temporada 2022 (Crédito: REUTERS/Go Nakamura)

La segunda manga estuvo marcada por los quiebres de servicio. Etcheverry lo cedió en el tercer juego, lo recuperó en el siguiente, pero no logró consolidar la ruptura. Con una nueva pérdida de saque en el noveno game por parte del bonaerense, Rune igualó el marcador con un 6-3.

El jugador nacido en Gentofte hace 22 años acumula, en su corta carrera como profesional, cinco títulos y alcanzó como mejor ranking el puesto número 4°. En esta temporada registra un récord de 34 triunfos y 21 derrotas, se consagró campeón en Barcelona y fue finalista en el Masters 1000 de Indian Wells.

Su paso por las canchas de polvo de ladrillo del Buenos Aires Lawn Tennis Club fue sin pena ni gloria: en sus tres apariciones en el Argentina Open nunca logró superar el debut. Este año fue derrotado por Mariano Navone (84°). “El evento está bien organizado, pero las pistas no son nada buenas. Por lo demás, todo bien. Buen ambiente, clima fantástico, bastante bien”, sentenció el europeo, quien semanas después pidió disculpas por sus comentarios.

El danés Holger Rune disputó esta temporada el Argentina Open en donde se despidió en el debut al caer con Mariano Navone (Crédito REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

En el set decisivo, Rune se adelantó rápidamente 3-0. Ante el marcador desfavorable, el albiceleste no se desmoronó, mantuvo su plan de lucha y le arrebató el servicio a su rival, quien, en el cambio de lado (3-2), pidió asistencia médica por molestias en el muslo izquierdo. Etcheverry no logró capitalizar la situación y no pudo disputar puntos largos, mientras que el europeo buscó acortar los intercambios y ejercer presión con su derecha. En el décimo game, el platense no sostuvo su saque y Rune avanzó a las semifinales por 6-4.

Al cierre del encuentro, el danés, quien se medirá este sábado ante el francés Ugo Humbert (25°), manifestó: “No estoy muy bien, la verdad. Pero estoy muy contento de haber podido terminar el partido. No podría haberlo hecho sin todos ustedes, mis grandes aficionados. Tenía muchas dificultades con la pierna izquierda, pero la energía fue muy especial".

A partir de la siguiente semana Etcheverry se presentará en el ATP 500 de Viena, donde compartirá el cuadro principal con su compatriota Camilo Ugo Carabelli (50°).