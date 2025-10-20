Copa Davis: Javier Frana confirmó los convocados de Argentina para disputar el Final 8 en Bolonia

Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Andrés Molteni representarán al conjunto nacional en el Final 8 de la Copa Davis (Crédito: Prensa AAT)

Este lunes, Javier Frana, capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF, anunció la lista de convocados para disputar el Final 8 de la Copa Davis que se llevará a cabo en Bolonia del 18 al 23 de noviembre. La nómina está conformada por Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y los doblistas Horacio Zeballos y Andrés Molteni. El conjunto albiceleste debutará en los cuartos de final frente a Alemania el jueves 20 a las 13:00 (hora Argentina).

El entrenador de Los Halcones número 32, Frana, volvió a convocar al mismo equipo que superó a Países Bajos por 3-1 en la segunda ronda de los Qualifiers 2025 disputada en Groningen. En aquella oportunidad, fue el debut oficial del marplatense Francisco Comesaña, quien disputó el cuarto punto.

El capitán de la Selección Argentina de Tenis, Javier Frana, convocó a los mismos jugadores que vencieron a Países Bajos en los Qualifiers 2025 (Crédito: Prensa AAT)

El conjunto nacional, único no europeo clasificado al Final 8, se medirá ante Alemania sobre las canchas rápidas indoor del estadio SuperTennis Arena. El formato de la competencia es de eliminación directa y cada serie se define al mejor de tres puntos: dos partidos de singles (las raquetas número 1 Vs. 1 y las raquetas 2 Vs 2) y uno de dobles. En caso de avanzar a semifinales, Argentina enfrentará el sábado 22 al ganador del cruce entre España y República Checa, que se disputará en el primer turno a las 06:00 hs.

Por su parte, El capitán alemán, Michael Kohlmann, dio a conocer la nómina para enfrentar a Los Halcones. Entre los convocados estará Alexander Zverev, número 3 del ranking ATP, quien vuelve a disputar la competencia tras su última participación en 2023. También fueron citados Jan-Lennard Struff (91°) y Yannick Hanfmann (126°). En tanto, la dupla estará conformada por Kevin Krawietz (10°) y Tim Puetz (11°).

La selección alemana, tercera del ranking mundial (segunda preclasificada por la ausencia de Australia en el Final 8 y semifinalista en la última edición), llegará a Bolonia tras haber vencido con comodidad a Japón como visitante por 4-0, en superficie dura indoor, en el Ariake Coliseum.

El alemán Alexander Zverev regresa al equipo de Copa Davis luego de ausentarse desde el 2023 (Crédito: REUTERS/Cathrin Mueller)

No obstante, el equipo argentino lidera el historial ante Alemania por 7-3. El último enfrentamiento entre ambos fue en el Round Robin del Final 8 de 2019, disputado en la Caja Mágica de Madrid, donde el conjunto alemán se quedó con la victoria por 3-0.

Cómo llega el equipo nacional

Argentina, tras ganar las dos series de los Qualifiers 2025 de visitante ante Noruega, en Oslo, y Países Bajos, en Groningen, busca dar el golpe ante Alemania en el debut del Final 8.

Cerúndolo, la mejor raqueta del país, debutó en 2022 y ostenta un récord de 7 triunfos y 4 derrotas con la camiseta albiceleste. Entre sus resultados más destacados de la temporada figuran la final del Argentina Open, las semifinales del Masters 1000 de Madrid y del ATP 500 de Barcelona, y los cuartos de final en Indian Wells y Miami. ¿Sus mejores triunfos en el año? Alexander Zverev en Madrid y Buenos Aires; Jakub Mensik en Madrid; Tommy Paul y Casper Ruud en Miami; Alex De Miñaur y Botic Van De Zandschulp en Indian Wells y en los Qualifiers de la Copa Davis; y Alexander Bublik en el Abierto de Australia. Además, se consagró campeón de la exhibición Ultimate Tennis Showdown (UTS) disputado en Hong Kong y también levantó el trofeo en la Laver Cup con el equipo Resto del Mundo.

Tomás Etcheverry será la segunda raqueta de la Selección Argentina de Copa Davis para enfrentar a Alemania por los cuartos de final del Final 8

Con un récord de 5-2 en Copa Davis, Etcheverry, busca recuperar su mejor nivel en una temporada irregular que, no obstante, tuvo en las semifinales del ATP 500 de Hamburgo su pico de rendimiento. Tras estar fuera del circuito por 25 días, producto de un desgarro en el oblicuo izquierdo sufrido en su partido de cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou, en su regreso la última semana, alcanzó los cuartos de final en Estocolmo, perdió de forma ajustada ante el danés Holger Rune (11°) por 6-4 en el set final. Entre sus mejores triunfos del 2025, venció al neerlandés Tallon Griekspoor en la segunda ronda del Masters 1000 de Toronto. Andrey Rublev en el césped de Halle, Jiri Lehecka en Hamburgo y Fabio Cobolli en el Australian Open.

El flamante debutante en el equipo argentino de Copa Davis en la serie ante Países Bajos, Comesaña, sigue sumando experiencia en el tour. Su punto más alto de 2025 fueron las semifinales del ATP 500 de Río, donde eliminó a jugadores de la talla de Nicolás Jarry y Alexander Zverev. Además, superó dos rondas en el M1000 de Madrid, donde venció al por entonces número 14° del mundo Arthur Fils; y alcanzó los octavos de final en el Masters 1000 de Cincinnati, su mejor actuación histórica en un torneo de esta categoría.

El marplatense Horacio Zeballos junto a Andrés Molteni serán la dupla de la Selección Argentina de Tenis para disputar los cuartos de final del Final 8 ante Alemania

En cuanto a los doblistas, Zeballos, campeón en esta temporada de los Abiertos de París y Nueva York, el Masters 1000 de Madrid y el ATP de Bucarest, siempre con la compañía del español Marcel Granollers, también alcanzó las semifinales de Wimbledon. Cebolla, número 1° del mundo en 2024, tiene una marca de 13-7 jugando Copa Davis, competencia en la que debutó en 2010.

Por último, Molteni (6-4) continúa compitiendo en el circuito junto a Máximo González, con quien fue semifinalista en Río de Janeiro, Auckland, Washington y Toronto, y finalista en Santiago. También alcanzó la instancia decisiva en Hamburgo, aquella vez en compañía del brasileño Fernando Romboli.

Los otros cruces

Martes 18 de noviembre: Francia vs. Bélgica, a partir de las 12:00hs

Miércoles 19 de noviembre: Italia vs. Austria, a partir de las 12:00hs

Jueves 20 de noviembre: República Checa Vs España, a partir de las 06:00hs