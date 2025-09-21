Deportes

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la F1: la agenda tras el Gran Premio de Azerbaiyán

Tras su actuación en el circuito callejero de Bakú, el argentino volverá a ver acción en Singapur dentro de un par de semanas

Franco Colapinto volvió a recorrer
Franco Colapinto volvió a recorrer las calles de Bakú (REUTERS/Anton Vaganov)

Cuando parecía que Franco Colapinto iba a tener un mejor fin de semana tras una buena largada en la que llegó a estar en el puesto 13, un toque de Alex Albon tras su ingreso a los boxes (vuelta 17) complicó al argentino, que padeció el resto de la prueba y finalizó en el 19° lugar, justo detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly.

Esta fue la 11° participación del oriundo de Pilar desde su desembarco como titular en la escudería francesa, reemplazando a Jack Doohan. Logró su mejor resultado (puesto 11) en el Gran Premio de los Países Bajos y antes de correr en Bakú, terminó en el 17° lugar y terminó en el mismo lugar de la grilla en el GP de Italia en Monza.

Antes del parate de las vacaciones, padeció los problemas del A525 y, tras partir en el puesto 14, llegó en el 18° lugar en Hungría. Antes de eso, en el mítico circuito de Spa-Francorchamps y, tras culminar en el 19° lugar de la carrera sprint, salió a pista en la prueba principal con la ventaja de haber adelantado dos lugares en la grilla por las sanciones a Lewis Hamilton y Carlos Sainz. Después de partir en el puesto 15 de la parrilla, el argentino también terminó 19º: volvió a sufrir la falta de ritmo de su monoplaza y la estrategia de la escudería con las paradas.

Antes de correr en Bélgica, Colapinto tuvo una complicada carrera en Austria en la que finalizó en el puesto 15 luego de recibir un toque de Tsunoda y sufrir una penalización de 10 segundos por obstruir a Piastri. Antes del parate de dos semanas, no pudo largar el GP de Gran Bretaña en Silverstone por problemas mecánicos.

La reinserción del argentino en la F1 se había dado con un puesto 16 en su debut con el equipo francés en Imola, en el marco del Gran Premio de Emilia Romaña, luego fue el turno de ver al oriundo de Pilar corriendo por las calles de Mónaco. Tras un viernes y sábado complicados, Colapinto largó desde el 18° lugar de la grilla y completó una buena tarea: avanzó cinco lugares para ocupar el puesto 13 a la bandera de cuadros.

Antes de su experiencia en Canadá, donde finalizó en el 13° lugar, el bonaerense venía de recorrer el circuito de Barcelona y terminar en el puesto 15 tras los problemas que sufrió su A525 durante la clasificación y que lo obligaron a partir del fondo de la grilla. En el final logró avanzar y escalar algunas posiciones, pero tuvo complicaciones con el ritmo de carrera.

La actividad del argentino y de la categoría tendrá un parate de dos semanas y, tras la recorrida por las calles de Bakú, el calendario continuará con otro circuito callejero: el Gran Premio de Singapur se realizará del 3 al 5 de octubre.

Colapinto por las calles de
Colapinto por las calles de Bakú (AFP)

LA AGENDA DE LAS CARRERAS DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00

Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00

GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00

GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00

Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00

GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina

