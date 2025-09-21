El toque de Alex Albon a Colapinto que complicó al argentino en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Franco Colapinto se mantenía en el puesto 13 del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 tras una buena largada y manteniendo el ritmo de su Alpine. Justamente, el equipo lo llamó para entrar a cambiar a lo boxes en la vuelta 17 y fue en la salida cuando sufrió un toque que lo complicó para el resto de la competencia en el circuito callejero de Bakú.

En la misma curva que Oscar Piastri se golpeó contra el muro de contención, Alex Albon hizo una maniobra peligrosa y tocó el neumático trasero izquierdo del argentino, que salió despedido en un trompo, pero sin complicaciones en el monoplaza A525 de la escudería francesa. Rápidamente, el oriundo de Pilar se repuso del error de su ex compañero el año pasado en Williams y volvió a pista en el último puesto (19°), aunque más retrasado.

Los comisarios deportivos dieron cuenta de la colisión del tailandés contra el argentino y, tras una breve deliberación, decidieron penalizar a Albon con 10 segundos por su toque contra el Alpine número 43. Finalmente, Colapinto terminó en el puesto 19, mientras que su compañero de equipo en 2024 vio la bandera de cuadros en el 13° lugar.

Hay que recordar que el piloto del equipo británico quedó fuera de la Q1 en la clasificación a pocos minutos de haber empezado la tanda tras golpear la goma izquierda de su Williams contra la contención de la curva 1 del trazado callejero de Bakú. Una vez que se bajó de su auto luego de quedar en el último lugar de la grilla de partida, el tailandés remarcó que fue su error y mencionó que tenía la expectativa de llegar a la Q3. En contraposición a lo que le sucedió al experimentado piloto, Carlos Sainz sorprendió a todos en Azerbaiyán y logró un meritorio segundo puesto.

Colapinto durante el GP de Bakú (REUTERS/Leonhard Foeger)

Colapinto también sufrió por una colisión durante la tanda clasificatoria. Cuando intentaba mejorar su tiempo para avanzar a la Q2, perdió el control de la parte trasera del Alpine en la curva 4 y golpeó con fuerza contra las defensas. El incidente, que generó la tercera bandera roja de la clasificación, se produjo segundos después de que Pierre Gasly también siguiera de largo en la misma zona. Sin embargo, el francés logró tomar la vía de escape y evitar el contacto con el muro.

“Estoy bien, no me pasó nada”, dijo con el enojo lógico el argentino. Cuando le preguntaron si se había distraído por la bandera amarilla de su compañero, Colapinto reconoció: “Sí, no sabía era bandera amarilla o blanca. Cuando él se va, yo frené un pelín de más y de golpe el auto se me giró. No sé bien, no sé qué pasó. No entiendo por qué. Pero sí, obviamente me desconcentró un poco. Pensé que él iba a dar marcha atrás o algo y estaba un poco pendiente de eso”.

“Después, apenas giré en la curva, se giró de atrás y no sé si hubo viento, o algo. Muy raro todo. Mucha bronca porque venía haciendo buena vuelta. Venía bajando tres décimas esa vuelta. Más esas dos décimas cuando toqué la pared en la última parte hubiera hecho un buen tiempo. Un poco triste porque sí que teníamos buen ritmo. Obviamente no para Q3, pero hubiésemos pasado a Q2 seguro”, reflexionó el pilarense antes de la jornada del domingo.