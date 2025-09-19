Franco Colapinto inicia su acción en el circuito callejero de Baku en una nueva fecha de la Fórmula 1

Televisación : Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)

No se logran solucionar los problemas en el piano y la actividad continúa detenida

El accidente ocurrió justo cuando Franco Colapinto se preparaba para realizar su primera vuelta rápida. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, se ubica en el puesto 16°, a 3.144 de la cima.

Quedan solamente 20 minutos de la PF1 tras los arreglos que tuvieron que hacer en la pista

Una fila interminable de vehículos salen de los boxes, intentando aprovechar al máximo los pocos minutos que quedan de la primera práctica libre en Bakú

Primera vuelta rápida para Franco Colapinto, que termina en el último lugar, a 4.051 de Lando Norris.

Por ahora los Alpine no encuentran el ritmo en Bakú. Pierre Gasly se ubica 19, mientras que Franco Colapinto 20.

Lando Norris continúa liderando la actividad con un tiempo de 1:42.704. Lo siguen Charles Leclerc y Max Verstappen.

