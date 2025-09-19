Deportes

Franco Colapinto inicia su acción en el circuito callejero de Baku en una nueva fecha de la Fórmula 1

El corredor argentino afronta este viernes las dos primeras prácticas libres correspondientes al Gran Premio de Azerbaiyán

Guardar

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN

Viernes 19 de septiembre

Práctica Libre 2: 9.00 (Argentina) / 16.00 (Azerbaiyán)

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3: 5.30 (Argentina) / 12.30 (Azerbaiyán)

Clasificación: 9.00 (Argentina) / 16.00 (Azerbaiyán)

Domingo 21 de septiembre

Carrera principal a 51 vueltas: 8.00 (Argentina) / 15.00 (Azerbaiyán)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)

09:21 hsHoy

Lando Norris continúa liderando la actividad con un tiempo de 1:42.704. Lo siguen Charles Leclerc y Max Verstappen.

09:19 hsHoy

Por ahora los Alpine no encuentran el ritmo en Bakú. Pierre Gasly se ubica 19, mientras que Franco Colapinto 20.

09:15 hsHoy

Primera vuelta rápida para Franco Colapinto, que termina en el último lugar, a 4.051 de Lando Norris.

09:12 hsHoy

EL MOMENTO QUE GENERÓ LA BANDERA ROJA

09:11 hsHoy

Una fila interminable de vehículos salen de los boxes, intentando aprovechar al máximo los pocos minutos que quedan de la primera práctica libre en Bakú

09:10 hsHoy

Quedan solamente 20 minutos de la PF1 tras los arreglos que tuvieron que hacer en la pista

09:09 hsHoy

¡BANDERA VERDE! Tras varios minutos de demora, se reanuda la actividad en Bakú

09:07 hsHoy

El accidente ocurrió justo cuando Franco Colapinto se preparaba para realizar su primera vuelta rápida. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, se ubica en el puesto 16°, a 3.144 de la cima.

09:06 hsHoy

No se logran solucionar los problemas en el piano y la actividad continúa detenida

09:01 hsHoy

Tras más de 15 minutos de demora, la bandera cambia a amarilla.

Temas Relacionados

Franco ColapintoF1F1 hoyFormula 1Gran Premio de AzerbaiyanGP de AzerbaiyanAlpineFlavio BriatorePierre GaslyGP de BakuBaku

Últimas noticias

La reunión de atletas olímpicos y paralímpicos en un mismo evento que significó un hito nunca antes visto en el deporte argentino

Rosario organizó la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), un evento que nucleó a más de 2.500 deportistas de todo el país en 55 disciplinas

La reunión de atletas olímpicos

El matrimonio cordobés que cría vacas, ganó el Rally Dakar y va por el Campeonato Mundial: “Podemos lograrlo”

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini se consagraron en Arabia Saudita en la categoría Challenger y ahora lideran el certamen ecuménico de Rally Raid. Cómo complementan su actividad agropecuaria con el automovilismo

El matrimonio cordobés que cría

AAT Challenger de Villa María: con un argentino asegurado en la final, así se jugarán los cuartos

El certamen ya cuenta con los ochos jugadores que definirán el título, con una rama del cuadro completamente nacional. Los detalles

AAT Challenger de Villa María:

Se confirmó el día del cruce entre River y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina

Las autoridades resolvieron la fecha en que se disputará el clásico por el certamen federal

Se confirmó el día del

El divertido ida y vuelta entre Colapinto y Christine GZ que es furor en redes: “Sería mejor que Schumacher y Verstappen juntos”

El piloto argentino y la periodista se reencontraron en la previa del Gran Premio de Bakú

El divertido ida y vuelta

ÚLTIMAS NOTICIAS

El precio de bitcoin para

El precio de bitcoin para este día

El macabro asesinato de cuatro adolescentes en un local de yogur y las familias que aún piden justicia tras 30 años

Cómo eliminar la grasa abdominal de forma segura y respaldada por la ciencia

El insomnio crónico eleva el riesgo de demencia y enfermedades cardíacas, según un nuevo estudio

Ejercicios sencillos de potencia muscular ayudan a preservar la independencia con la edad

INFOBAE AMÉRICA

El macabro asesinato de cuatro

El macabro asesinato de cuatro adolescentes en un local de yogur y las familias que aún piden justicia tras 30 años

Halle Berry y el secreto de la felicidad en la menopausia: vivir sin buscar aprobación

Compartir experiencias personales puede aliviar el aislamiento en problemas de salud mental

Margot Robbie, la Barbie que casi no fue: el casting secreto y la batalla por el papel más codiciado de Hollywood

Clima en Miami: temperatura y probabilidad de lluvia para este 19 de septiembre

DEPORTES

La reunión de atletas olímpicos

La reunión de atletas olímpicos y paralímpicos en un mismo evento que significó un hito nunca antes visto en el deporte argentino

El matrimonio cordobés que cría vacas, ganó el Rally Dakar y va por el Campeonato Mundial: “Podemos lograrlo”

AAT Challenger de Villa María: con un argentino asegurado en la final, así se jugarán los cuartos

Se confirmó el día del cruce entre River y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina

El divertido ida y vuelta entre Colapinto y Christine GZ que es furor en redes: “Sería mejor que Schumacher y Verstappen juntos”