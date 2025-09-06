Tras la inesperada crítica, Flavio Briatore respaldó a Franco Colapinto y le dejó un guiño para continuar como titular en Alpine en 2026

El respaldo de Briatore para Franco Colapinto (@briatoreflavio)

Alpine empezó a iluminar algunos aspectos de su proyecto rumbo al 2026, donde tiene depositadas todas sus fichas. Sin desarrollo en el actual A525, el elenco de Enstone pelea en el fondo de la tabla y piensa dar la sorpresa la próxima temporada. En ese marco, anunciaron en las últimas horas la renovación del contrato de Pierre Gasly por tres años y todavía está latente la confirmación sobre la segunda butaca que hoy pertenece a Franco Colapinto.

El argentino acordó un vínculo multianual con la escudería con sede en Enstone ante su salida desde Williams, pero todavía no fue ratificado como titular para el 2026. Antes del inicio del Gran Premio de Países Bajos de la semana pasada, el jefe Flavio Briatore puso al corredor de 22 años en el centro de las miradas con una inesperada crítica sobre su nivel. Sin embargo, el panorama parece haber cambiado tras su mejor rendimiento en Zandvoort.

Consultado por la cadena Sky Sports, Briatore reconoció que “todavía” no tienen decidido al segundo piloto para el año que viene aunque le dejó un guiño cómplice a Colapinto: “Por el momento, creo que Franco está haciendo un buen trabajo”.

“Al principio pagó un poco su inexperiencia, como muchos novatos y pilotos jóvenes. Ahora, en las últimas tres o cuatro carreras, ha sido mucho más consistente”, destacó en la jornada de sábado del Gran Premio de Italia.

Con nueve carreras por delante, el todo poderoso jefe de 71 años reconoció que el segundo piloto “quizás sea Franco, vamos a ver” y anunció que se tomará unas fechas más para decidirlo: “Tenemos otras cuatro o cinco carreras para juzgar y luego ya veremos”. Briatore le puso fecha al anuncio: “En noviembre tenemos que tomar una decisión”.

Colapinto concretó su mejor actuación en el GP de Países Bajos: finalizó en el 11° lugar luego de superar a cuatro pilotos y quedó al borde de puntuar (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Tras la carrera en Monza, el calendario pasará por los trazados callejeros de Bakú (21 de septiembre) y Singapur (5 de octubre) antes de iniciar la gira americana que incluirá el Circuito de las Américas en Texas, Estados Unidos (19 de octubre), Ciudad de México (26 de octubre), Interlagos en San Pablo (9 de noviembre) y Las Vegas (22 de noviembre). El año de la F1 concluirá en Qatar (30 de noviembre) y Abu Dhabi (7 de diciembre).

En el anuncio de la extensión del contrato con Gasly hasta 2028, Briatore dijo ante la prensa de la escudería: “Desde que regresé al equipo, siempre he destacado lo importante que es desarrollar y aumentar la competitividad del equipo BWT Alpine Formula One Team. Estamos bien preparados para la nueva era de la Fórmula Uno, que comenzará en 2026, y ahora tenemos confirmado a nuestro piloto principal para llevarnos hacia el futuro. Pierre ha sido un gran activo para el equipo durante este difícil periodo. Me ha impresionado mucho su actitud, su dedicación y su talento, y esperamos continuar juntos este proyecto durante mucho tiempo".

Briatore venía de realizar declaraciones contradictorias en el Gran Premio de Países Bajos durante el fin de semana pasado. “Creo que ya lo he visto todo. No necesito ver nada más. Es difícil. Para este piloto, es muy difícil lidiar con este coche. Estos coches son muy, muy pesados ​​y muy rápidos. Para un piloto joven que se estrena en la Fórmula 1, quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1. Quizá necesite uno o dos años más para formar parte de la Fórmula 1. Se esfuerza mucho con los ingenieros para complacerlo en todo, pero no es lo que espero de Colapinto", había lanzado sobre el argentino de 22 años en la rueda de prensa del viernes.

Horas más tarde, le abrió la puerta de la continuidad a Franco ante el Canal+ de Francia: “Con Franco, para el año que viene, aún no hemos decidido nada, todo está abierto. Todavía nos quedan 10 carreras para decidir”. Y el domingo, luego del 11° que obtuvo el argentino para firmar su mejor actuación, Briatore sentenció: “Franco tuvo una actuación excelente, probablemente la más sólida de la temporada hasta la fecha”.

Noticia en desarrollo...