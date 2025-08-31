Deportes

Boca, en zona de playoffs y líder de la tabla anual: así están las posiciones del Clausura y el ingreso a las copas

El Xeneize se impuso sobre el Tiburón en Mar del Plata y se quedó con un triunfo vital. Más tarde, River Plate y Racing pueden realizar importantes modificaciones en las posiciones

Boca Juniors le ganó 2-0
La jornada del domingo está cargada con cinco partidos que harán mover las posiciones de los grupos del Torneo Clausura y también la Tabla Anual que brindará boletos para las copas internacionales. El día comenzó con un triunfo vital para Boca Juniors, que se impuso por 2-0 sobre Aldosivi en Mar del Plata.

Con este resultado, el Xeneize se acomodó en la zona de clasificación de Copa Libertadores en la anual, con 45 puntos, y líder por diferencia de gol con Rosario Central. Además, escaló hasta la tercera ubicación en la zona A con 12 unidades. Más tarde, en el mismo horario, Talleres jugará contra Deportivo Riestra y Defensa y Justicia hará lo propio con Belgrano de Córdoba.

Luego, River Plate recibirá a San Martín de San Juan en el Estadio Más Monumental. El Millonario buscará recuperar tanto la cima del grupo B como el de la tabla anual. El último duelo del domingo tendrá a Racing chocando con Unión de Santa Fe en el Cilindro de Avellaneda, un duelo que se torna trascendental para la Academia.

Boca Juniors se metió en
En el primer turno del sábado, San Lorenzo y Huracán quedaron a mano y aprovecharon el punto para afirmarse en zona de clasificación a los octavos de final del torneo y también sostenerse en línea de Sudamericana 2026.

El segundo de la general es Rosario Central, que es acechado por River. El único con boleto asegurado para la Libertadores 2026 es Platense, como campeón del Torneo Apertura. El Canalla deberá completar los 45 minutos restantes ante Sarmiento de Junín, ya que el partido fue suspendido antes del inicio del segundo tiempo por las intensas lluvias que anegaron el campo de juego. El cotejo estaba igualado 0-0.

En tanto que Vélez, con su goleada 3-0 frente a Lanús, quedó como líder transitorio de la Zona B del Clausura con 14 puntos a la espera de lo que ocurra el domingo entre River Plate (12) y San Martín de San Juan (8).

Por su parte, el día viernes hubo tres encuentros. Barracas Central le ganó 2-1 a Newell’s en Rosario y se aseguró la cima de la zona A. Además, Banfield se impuso 1-0 sobre Tigre, mientras que Instituto e Independiente igualaron sin goles.

Por el momento, los dos que bajarían de categoría son San Martín de San Juan y Aldosivi, recordando que uno lo hará vía promedios y el otro por la acumulada del 2025.

TABLA ANUAL Y DEL TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA PROFESIONAL

* Los tres primeros de la Anual se clasificarán a la Copa Libertadores junto con los titulares de la Copa Argentina, el Torneo Clausura y el Apertura (Platense).

* Los siguientes seis mejores de la Anual irán a la Sudamericana.

LOS GOLES DE LA FECHA 7

Viernes 29 de septiembre

Newell’s 1-2 Barracas Central

Banfield 1-0 Tigre

Instituto 0-0 Independiente

Sábado 30 de septiembre

San Lorenzo 0-0 Huracán

Central Córdoba (SdE) 2-0 Estudiantes (LP)

Independiente Rivadavia 2-1 Argentinos Juniors

Sarmiento 0-0 Rosario Central (suspendido por lluvia en el entretiempo)

Vélez 3-0 Lanús

Domingo 31 de agosto

Aldosivi 0-2 Boca Juniors

16:45 Talleres-Deportivo Riestra

16:45 Defensa y Justicia-Belgrano

19:15 River-San Martín de San Juan

21:15 Racing-Unión

Lunes 1° de septiembre

17:00 Gimnasia-Atlético Tucumán

19:15 Platense-Godoy Cruz

TODOS LOS PARTIDOS DE LA FECHA 8, 9 Y 10

Fecha 8 (interzonal)

Jueves 11 de septiembre

20.00 Belgrano – San Martín SJ

Viernes 12 de septiembre

14.30 Deportivo Riestra – Central Córdoba

19.00 Racing – San Lorenzo

19.00 Huracán – Vélez

21.15 Lanús – Ind. Rivadavia Mza.

21.15 Newell’s – Atlético Tucumán

Sábado 13 de septiembre

14.30 Godoy Cruz – Barracas Central

16.45 Independiente – Banfield

19.00 Estudiantes – River

21.15 Sarmiento – Aldosivi

Domingo 14 de septiembre

15.00 Gimnasia – Unión

15.00 Instituto – Argentinos

17.30 Rosario Central – Boca

20.00 Tigre – Talleres

20.00 Defensa y Justicia – Platense

Fecha 9

Viernes 19 de septiembre

17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B)

19.00 Huracán – Racing (Zona A)

19.15 San Martín SJ – Vélez (Zona B)

21.15 Lanús – Platense (Zona B)

Sábado 20 de septiembre

14.30 Barracas Central – Sarmiento (interzonal)

16.45 Unión – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

19.00 Tigre – Aldosivi (Zona A)

21.15 Atlético Tucumán – River (Zona B)

Domingo 21 de septiembre

14.30 Independiente – San Lorenzo (Zona B)

16.45 Boca – Central Córdoba (Zona A)

19.00 Argentinos – Banfield (Zona A)

19.00 Rosario Central – Talleres (Zona B)

21.15 Godoy Cruz – Instituto (Zona B)

Lunes 22 de septiembre

19.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)

21.00 Belgrano – Newell’s (Zona A)

Fecha 10

Viernes 26 de septiembre

19.00 Banfield – Unión (Zona A)

19.00 Platense – San Martín SJ (Zona B)

21.15 Central Córdoba – Tigre (Zona A)

Sábado 27 de septiembre

14.30 Aldosivi – Argentinos (Zona A)

14.30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)

16.45 San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B)

19.00 Defensa y Justicia – Boca (Zona A)

21.15 Talleres – Sarmiento (Zona B)

Domingo 28 de septiembre

15.15 Racing – Independiente (interzonal)

18.00 River – Deportivo Riestra (Zona B)

20.15 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona A)

20.15 Instituto – Lanús (Zona B)

Lunes 29 de septiembre

15.30 Barracas Central – Belgrano (Zona A)

20.00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B)

Martes 30 de septiembre

19.00 Newell’s – Estudiantes (Zona A)

