Boca, en zona de playoffs y líder de la tabla anual: así están las posiciones del Clausura y el ingreso a las copas

La jornada del domingo está cargada con cinco partidos que harán mover las posiciones de los grupos del Torneo Clausura y también la Tabla Anual que brindará boletos para las copas internacionales. El día comenzó con un triunfo vital para Boca Juniors, que se impuso por 2-0 sobre Aldosivi en Mar del Plata.
Con este resultado, el Xeneize se acomodó en la zona de clasificación de Copa Libertadores en la anual, con 45 puntos, y líder por diferencia de gol con Rosario Central. Además, escaló hasta la tercera ubicación en la zona A con 12 unidades. Más tarde, en el mismo horario, Talleres jugará contra Deportivo Riestra y Defensa y Justicia hará lo propio con Belgrano de Córdoba.
Luego, River Plate recibirá a San Martín de San Juan en el Estadio Más Monumental. El Millonario buscará recuperar tanto la cima del grupo B como el de la tabla anual. El último duelo del domingo tendrá a Racing chocando con Unión de Santa Fe en el Cilindro de Avellaneda, un duelo que se torna trascendental para la Academia.
En el primer turno del sábado, San Lorenzo y Huracán quedaron a mano y aprovecharon el punto para afirmarse en zona de clasificación a los octavos de final del torneo y también sostenerse en línea de Sudamericana 2026.
El segundo de la general es Rosario Central, que es acechado por River. El único con boleto asegurado para la Libertadores 2026 es Platense, como campeón del Torneo Apertura. El Canalla deberá completar los 45 minutos restantes ante Sarmiento de Junín, ya que el partido fue suspendido antes del inicio del segundo tiempo por las intensas lluvias que anegaron el campo de juego. El cotejo estaba igualado 0-0.
En tanto que Vélez, con su goleada 3-0 frente a Lanús, quedó como líder transitorio de la Zona B del Clausura con 14 puntos a la espera de lo que ocurra el domingo entre River Plate (12) y San Martín de San Juan (8).
Por su parte, el día viernes hubo tres encuentros. Barracas Central le ganó 2-1 a Newell’s en Rosario y se aseguró la cima de la zona A. Además, Banfield se impuso 1-0 sobre Tigre, mientras que Instituto e Independiente igualaron sin goles.
Por el momento, los dos que bajarían de categoría son San Martín de San Juan y Aldosivi, recordando que uno lo hará vía promedios y el otro por la acumulada del 2025.
TABLA ANUAL Y DEL TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA PROFESIONAL
* Los tres primeros de la Anual se clasificarán a la Copa Libertadores junto con los titulares de la Copa Argentina, el Torneo Clausura y el Apertura (Platense).
* Los siguientes seis mejores de la Anual irán a la Sudamericana.
LOS GOLES DE LA FECHA 7
Viernes 29 de septiembre
Newell’s 1-2 Barracas Central
Banfield 1-0 Tigre
Instituto 0-0 Independiente
Sábado 30 de septiembre
San Lorenzo 0-0 Huracán
Central Córdoba (SdE) 2-0 Estudiantes (LP)
Independiente Rivadavia 2-1 Argentinos Juniors
Sarmiento 0-0 Rosario Central (suspendido por lluvia en el entretiempo)
Vélez 3-0 Lanús
Domingo 31 de agosto
Aldosivi 0-2 Boca Juniors
16:45 Talleres-Deportivo Riestra
16:45 Defensa y Justicia-Belgrano
19:15 River-San Martín de San Juan
21:15 Racing-Unión
Lunes 1° de septiembre
17:00 Gimnasia-Atlético Tucumán
19:15 Platense-Godoy Cruz
TODOS LOS PARTIDOS DE LA FECHA 8, 9 Y 10
Fecha 8 (interzonal)
Jueves 11 de septiembre
20.00 Belgrano – San Martín SJ
Viernes 12 de septiembre
14.30 Deportivo Riestra – Central Córdoba
19.00 Racing – San Lorenzo
19.00 Huracán – Vélez
21.15 Lanús – Ind. Rivadavia Mza.
21.15 Newell’s – Atlético Tucumán
Sábado 13 de septiembre
14.30 Godoy Cruz – Barracas Central
16.45 Independiente – Banfield
19.00 Estudiantes – River
21.15 Sarmiento – Aldosivi
Domingo 14 de septiembre
15.00 Gimnasia – Unión
15.00 Instituto – Argentinos
17.30 Rosario Central – Boca
20.00 Tigre – Talleres
20.00 Defensa y Justicia – Platense
Fecha 9
Viernes 19 de septiembre
17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B)
19.00 Huracán – Racing (Zona A)
19.15 San Martín SJ – Vélez (Zona B)
21.15 Lanús – Platense (Zona B)
Sábado 20 de septiembre
14.30 Barracas Central – Sarmiento (interzonal)
16.45 Unión – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)
19.00 Tigre – Aldosivi (Zona A)
21.15 Atlético Tucumán – River (Zona B)
Domingo 21 de septiembre
14.30 Independiente – San Lorenzo (Zona B)
16.45 Boca – Central Córdoba (Zona A)
19.00 Argentinos – Banfield (Zona A)
19.00 Rosario Central – Talleres (Zona B)
21.15 Godoy Cruz – Instituto (Zona B)
Lunes 22 de septiembre
19.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)
21.00 Belgrano – Newell’s (Zona A)
Fecha 10
Viernes 26 de septiembre
19.00 Banfield – Unión (Zona A)
19.00 Platense – San Martín SJ (Zona B)
21.15 Central Córdoba – Tigre (Zona A)
Sábado 27 de septiembre
14.30 Aldosivi – Argentinos (Zona A)
14.30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)
16.45 San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B)
19.00 Defensa y Justicia – Boca (Zona A)
21.15 Talleres – Sarmiento (Zona B)
Domingo 28 de septiembre
15.15 Racing – Independiente (interzonal)
18.00 River – Deportivo Riestra (Zona B)
20.15 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona A)
20.15 Instituto – Lanús (Zona B)
Lunes 29 de septiembre
15.30 Barracas Central – Belgrano (Zona A)
20.00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B)
Martes 30 de septiembre
19.00 Newell’s – Estudiantes (Zona A)