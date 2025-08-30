Estudiantes buscará recuperar la cima en el Torneo Clausura ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones

Estudiantes de La Plata visitará a Central Córdoba en Santiago del Estero (Fotobaires)

En Santiago del Estero, segundo de la Zona A, Estudiantes de La Plata, buscará recuperar la cima ante Central Córdoba desde las 17 por la séptima fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el estadio Madres de Ciudades, tendrá como árbitro a Andrés Gariano y será televisado por TNT Sports.

Será un duelo trascendental para ambos equipos, que son protagonistas de su grupo. El Pincha está segundo con 12 puntos detrás de un Barracas Central que ganó el sábado, pero además el Ferroviario se mantiene expectante con 10 unidades y, de ganar como local, quedaría como único escolta.

Los dirigidos por Eduardo Domínguez, que están con la mira puesta en los cuartos de final de la Copa Libertadores en la serie ante Flamengo, vienen de una victoria como local ante Aldosivi de Mar del Plata (1-0), lo que les permitió alcanzar la cima y afianzarse en zona de playoffs.

En tanto, los de Omar De Felippe se quedaron eliminados en octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Lanús, pero conservan ilusiones de ser campeones en la Supercopa Argentina (sábado 4/9 ante Vélez). Además, tiene una racha de seis partidos invicto por el Clausura (junto con River y Central, es el equipo que no perdió) y en la última fecha se impuso 3-0 en Córdoba ante Belgrano.

Probables formaciones:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Juan Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla; Iván Pillud, Fernando Juárez, Matías Vera, Braian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Godoy y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Estudiantes: Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Ezequiel Piovi, Santiago Ascacibar, Cristian Medina, Tiago Palacios; Edwin Cetré y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Estadio: Madres de Ciudades

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Diego Ceballos

Hora: 17.00

TV: TNT Sports

INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS ARGENTINOS JUNIORS

Argentinos Juniors visitará a Independiente Rivadavia (Fotobaires)

Argentinos Juniors visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza por la fecha 7 de la Zona A del Torneo Clausura. El partido comenzará a las 17 horas en el estadio Bautista Gargantini, será arbitrado por y televisado por ESPN Premium.

El Bicho viene de demostrar una gran exhibición de fútbol con una goleada 4-1 ante Racing en La Paternal que lo posiciona en zona de octavos de final. Además, los dirigidos por Nicolás Diez están cuartos en la Tabla Anual, a un punto de Boca Juniors, buscando el cupo para ingresar a la Copa Libertadores 2026.

En tanto que la Lepra mendocina lleva cuarto partidos sin ganar, viene de empatar 1-1 ante Tigre y buscará volver a sumar de a tres para alcanzar la línea de Argentinos en el grupo.

Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Leonardo Costa, Sheyko Studer; Tomás Bottari, Maximilano Amarfil, Ezequiel Bonifacio; Fabrizio Sartori, Kevin Retamar y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Erik Godoy, Tobías Ramírez, Sebastián Prieto; Matías Giménez, Alan Lescano, Juan Cardozo, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Lucas Novelli

Hora: 17.00

TV: ESPN Premium

VÉLEZ VS LANÚS

Vélez recibirá a Lanús en Liniers (Crédito: Foto Baires)

Promesa de partidazo en Liniers. Vélez recibirá a Lanús en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura desde las 21.30. El encuentro tendrá a Sebastián Martínez como árbitro principal y será transmitido por la señal ESPN Premium.

El Fortín de Guillermo Barros Schelotto viene en alza. Lleva tres victorias consecutivas, incluyendo el triunfo ante Fortaleza que lo clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores y es uno de los escoltas de River en la Zona B, con 11 puntos, producto de su último triunfo ante Godoy Cruz, en Mendoza.

Enfrente estará el Granate de Mauricio Pellegrino, que también está en cuartos de la Copa Sudamericana (chocará ante Fluminense) y hace cuatro partidos que no pierde en el Clausura (un empate y tres victorias). En su última presentación, Lanús le igualó 1-1 a River en la última jugada y se mantiene en la quinta posición del grupo con 10 unidades.

Probables formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Agustín Bouzat, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Tomás Galván, Braian Romero y Maher Carrizo. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Alexis Segovia, Agustín Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio; Marcelino Moreno y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Sebastián Martinez

VAR: Jorge Baliño

Hora: 21.30

TV: ESPN Premium

