Deportes

Boca Juniors visitará a Aldosivi en Mar del Plata en busca de un nuevo triunfo en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El equipo de Miguel Russo viene de lograr dos victorias al hilo en la Liga Profesional. Transmite ESPN a las 14.30

16:40 hsHoy

La decisión que tomó Miguel Ángel Russo en Boca Juniors para la visita a Aldosivi en Mar del Plata

El entrenador xeneize convocó a 32 futbolistas para el viaje a la Ciudad Feliz

Miguel Ángel Russo decidió convocar a 32 futbolistas de cara al partido que Boca Juniors afrontará mañana por la séptima jornada del Torneo Clausura 2025 ante Aldosivi en Mar del Plata. Al igual que lo había hecho ante Independiente Rivadavia en Mendoza, cuando el equipo de la Ribera cortó la racha de 12 encuentros sin triunfos, el DT hará viajar al plantel completo incluidos lesionados y varios jugadores que no están en consideración.

16:25 hsHoy

Ayrton Costa vuelve a ser titular en el Xeneize:

Por la lesión de Marco Pellegrino, el ex Independiente acompañará a Lautaro Di Lollo en la zaga de centrales. “Se hizo muy largo, por suerte ahora tengo otra oportunidad y tratar de seguir sumando para el equipo”, dijo el futbolista en la previa del duelo ante el Tiburón.

Costa no juega como titular
Costa no juega como titular desde el duelo ante Bayern Múnich por el Mundial de Clubes (Reuters/Sam Navarro)
16:07 hsHoy

Posibles formaciones:

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico, Federico Gino; Matías García, Roberto Bochi, Tiago Serrago; Justo Giani, Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

16:05 hsHoy

A qué hora jugarán Aldosivi-Boca Juniors:

El duelo, que comenzará a las 14.30, tendrá el arbitraje de Sebastián Zunino. El partido se podrá seguir por la pantalla de ESPN Premium.

16:04 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido que protagonizarán Aldosivi y Boca Juniors por la fecha 7 del Torneo Clausura.

Boca viene de ganarle a
Boca viene de ganarle a Banfield (Fotobaires)

