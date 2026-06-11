Leonardo da Vinci sorprende en Astaná con una exposición interactiva y tecnología de vanguardia

La nueva exhibición sobre el artista florentino abrió en el Palacio de la Paz y la Reconciliación con más de 40 modelos mecánicos a escala real (Instagram: @astanaconcert.kz)

Desde este miércoles, la ciudad de Astaná, Kazajistán es sede de una exposición única que reúne más de 40 modelos mecánicos y reconstrucciones a tamaño real de los inventos de Leonardo da Vinci, uno de los nombres más influyentes del arte y la ciencia universal.

“Leonardo da Vinci: genio del Renacimiento” se presenta como la mayor muestra dedicada al polímata italiano hasta la fecha y permite a los asistentes adentrarse en los manuscritos, diseños y visiones futuristas del creador florentino. Según informó la agencia de noticias internacional Euronews, la exhibición permanecerá abierta al público en el Palacio de la Paz y la Reconciliación hasta el 30 de septiembre de 2026.

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La muestra se extiende a lo largo de casi 3.000 metros cuadrados e incluye reconstrucciones elaboradas a partir de los dibujos y notas originales del artista. Las piezas, procedentes de museos de Roma y Florencia, fueron recreadas siguiendo los manuscritos conocidos como los Códices de Vinci, que contienen una parte fundamental de la obra escrita y gráfica del artista.

“Durante su vida, Leonardo escribió más de 20.000 páginas de manuscritos, de las que hoy se conservan unas 7.000”, detalló Narima Mukhambetalina, directora de la exposición, en declaraciones recogidas por el portal.

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Un recorrido temático por los elementos y la ingeniería visionaria

El recorrido reúne piezas recreadas desde los Códices de Vinci, documentos históricos y montajes multimedia en casi 3.000 metros cuadrados (Instagram: @astanaconcert.kz)

La exposición se organiza en torno a cuatro zonas temáticas dedicadas al aire, el agua, la tierra y el fuego, reflejando la constante fascinación de Da Vinci por las fuerzas de la naturaleza y sus aplicaciones técnicas. Cada área exhibe modelos funcionales y dispositivos que anticiparon tecnologías desarrolladas siglos después de la época del artista.

Entre los objetos más destacados se encuentran algunas de las primeras máquinas voladoras concebidas por Leonardo, como el célebre tornillo aéreo, considerado precursor del helicóptero moderno, y su diseño de paracaídas, resultado de sus estudios sobre el vuelo y la resistencia del aire. En la sección dedicada a la tecnología militar, sobresale un vehículo blindado inspirado en el caparazón de una tortuga, descrito por el propio artista como una fortaleza móvil destinada a proteger a los soldados durante el avance en el campo de batalla.

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La visión de Leonardo acerca de la automatización y la mecánica también se encuentra representada mediante la exhibición de un carro autopropulsado, considerado por muchos como un antecesor del automóvil actual, así como mecanismos de rodamientos de bolas, engranajes y sistemas de transmisión que aún hoy influyen en la ingeniería contemporánea.

Interacción, tecnología y divulgación para nuevas generaciones

El evento instalado en Kazajistán presenta inventos, escritos y reproducciones artísticas del polímata italiano en un recorrido temático sobre aire, agua, tierra y fuego (Captura de video Da Vinci)

El recorrido por la muestra se enriquece con el uso de tecnología moderna, que facilita la comprensión de los inventos y de los métodos empleados por Leonardo da Vinci. Túneles de luces LED, instalaciones holográficas y proyecciones digitales acompañan los modelos históricos, permitiendo a los visitantes visualizar el funcionamiento de los dispositivos y la lógica detrás de cada diseño. Las versiones digitalizadas de obras emblemáticas como la Mona Lisa también forman parte de la experiencia.

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Según indició la agencia de noticias, la exposición apuesta por un formato interactivo que generó especial interés entre el público joven. Los asistentes pueden manipular varios de los objetos y experimentar de primera mano el ingenio del creador renacentista. Según explicó Dilnaz Zholdaskhanova, guía de la muestra, “a los visitantes suele sorprenderles especialmente la zona del fuego, donde se exhiben máquinas de guerra, y la zona dedicada al aire, con el paracaídas y el tornillo aéreo”.

Manuscritos, legado y acceso internacional

La exhibición sobre el maestro del Renacimiento apuesta por un formato participativo que permite manipular varios artefactos y descubrir de cerca su ingeniería visionaria (Instagram: @astanaconcert.kz)

Las piezas expuestas se basan en los manuscritos originales de Leonardo da Vinci, conservados en museos europeos y conocidos por su riqueza de detalles y su valor documental. “Estos escritos conservados han permitido a los especialistas reconstruir dispositivos mecánicos basados en sus dibujos”, precisó Mukhambetalina en declaraciones citadas por Euronews. Los Códices de Vinci constituyen una fuente imprescindible para entender la amplitud de la obra de Leonardo y su impacto en la historia de la ciencia y la técnica.

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Además de los modelos y dispositivos, los visitantes pueden acceder a versiones digitalizadas de varias de las obras pictóricas más reconocidas del autor, lo que amplía la dimensión artística y educativa del evento. La muestra pone de manifiesto la vigencia del legado de Leonardo y su capacidad para inspirar a nuevas generaciones de ingenieros, artistas y científicos.