La insólita reacción de Benjamín Vicuña tras su gesto contra Mauro Icardi

El actor aseguró que no fue intencional y se negó a dar detalles de su vínculo actual con la China Suárez (Video: Puro Show-El Trece)

Benjamín Vicuña llegó a la premier de Toy Story 5 con sus hijos y su novia, dispuesto a disfrutar de una noche tranquila y distendida. Sin embargo, durante el evento los periodistas quisieron preguntarle por su “like” en una publicación vinculada a Mauro Icardi y Wanda Nara y eso bastó para que el actor chileno volviera a quedar en el centro de una polémica que, desde diciembre de 2025, parece no tener fecha de vencimiento.

El romance entre Icardi y Suárez, oficializado a fines de 2025, desató un efecto en cadena que alcanzó a cada persona del entorno de ambos. Vicuña, padre de Magnolia y Amancio junto a la actriz, fue uno de los más expuestos. Desde entonces, su nombre apareció ligado a más de un cruce mediático a raíz del nuevo vínculo de su ex.

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El episodio que volvió a ponerlo en escena el martes tuvo un origen preciso. La cuenta Jotax.digital publicó un clip de la abogada Ana Rosenfeld en el que ahondaba en la situación de Icardi respecto de sus hijas, desmintiendo versiones que hablaban de impedimentos o prohibiciones para que el futbolista pudiera estar con las menores y la restitución internacional de las mismas, que hace un año el futbolista comenzó el proceso en Turquía. En este contexto, Vicuña le dejó un “me gusta” en el video de la abogada hablando el tema y, ese gesto, pequeño en apariencia, fue suficiente para encender la mecha de una guerra que hace tiempo se encontraba en un periodo de cierta calma.

Ana Rosenfeld se sinceró sobre la situación familiar que atraviesa Wanda Nara y Mauro Icardi por la restitución de sus hijas (Primicias Ya - América)

Cuando el cronista de Puro Show lo abordó en la premier, la conversación arrancó con una confusión que Vicuña no tardó en aprovechar. “Se te escapó un like”, le dijo el periodista sin anestesia. “¿A quién?”, respondió el actor. Cuando le aclararon que era a la publicación sobre Rosenfeld y la situación de Icardi con sus hijas, la reacción fue inmediata: “Ay no, no, perdón, no. No sé”.

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La insistencia del cronista no aflojó. “¿Cómo que no sabés?”, repreguntó. Y Vicuña, que en un primer momento pareció buscar las palabras, terminó por cerrar el tema con una negación que incluyó un guiño al fenómeno cotidiano de los likes involuntarios: “Me hackearon, no tengo idea, no”. Luego agregó: “Te juro por Dios, no tengo idea de lo que te referís. Efectivamente, esas cosas pasan, todos lo sabemos, pero no recuerdo ni siquiera haber leído una noticia al respecto, de Ana ni de nadie”.

El cronista cambió de ángulo y preguntó por el vínculo actual con la madre de sus dos hijos más pequeños, quien en estos momentos se encuentra en Argentina junto al delantero del Galatasaray. Ahí el tono de Vicuña cambió por completo. “Sí, sí, por supuesto. Estamos ahí compartiendo responsabilidades con nuestros hijos”, respondió sin titubear.

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Vicuña junto a sus cinco hijos, los tres que tiene junto a Pampita y los dos que tiene con Suárez (Instagram)

Sobre la convivencia con Magnolia y Amancio, se mostró abiertamente satisfecho. “Los tenemos de forma mixta, por un tiempo, así que estoy feliz, sí, muy contento”, dijo. Había llegado a la premier acompañado por algunos de sus hijos y su novia, y ese era el marco en el que quería moverse esa noche.

El límite llegó cuando uno de los presentes le preguntó por una foto que Icardi había subido de la China Suárez desnuda. Vicuña no esquivó la pregunta con evasivas ni con incomodidad visible. La cortó con una definición que no dejó margen: “No voy a hacer... . Vine con algunos de mis hijos, con mi novia, feliz, a pasar un lindo momento, así que no, no voy a dar tampoco declaraciones de cosas que no tengo nada que hablar”.

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