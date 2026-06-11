El divertido desafío de fútbol en el que participó Colapinto en medio de un clima mundialista del Gran Premio de Barcelona: “¡Eso es un gol!”

Los pilotos de Alpine palpitaron el inicio del Mundial 2026

En la antesala del arranque oficial del Mundial 2026, la Fórmula 1 desembarcó en España para afrontar el Gran Premio de Barcelona. La Máxima aprovechó la jornada especial en el que iniciará el certamen de fútbol más importante y múltiples pilotos arribaron al Circuito de Cataluña con la camiseta de sus respectivas selecciones. Franco Colapinto no fue la excepción y, junto a su compañero de Alpine Pierre Gasly, se sometieron a un divertido juego futbolístico durante el media day.

“Son vibras de la Copa del Mundo”, comentó el argentino en su llegada al circuito con el equipo francés. La organización preparó un ingreso especial al trazado en el que los pilotos tenían que caminar sobre un césped para lanzar una pelota contra un arco. Tanto Colapinto como Gasly aprovecharon la ocasión para patear, aunque el argentino se animó a disparar de más distancia. “¡Eso es un gol!”, gritó el pilarense antes de irse corriendo del lugar.

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El joven de 23 años lució una camiseta albiceleste especial, mientras que su compañero hizo lo propio con una azul de Francia. Los corredores de la Fórmula 2, Joshua Duerksen y Noel Leon, arribaron a Montmeló con las remeras de Paraguay y México, respectivamente. “Qué manera de patear en el media day”, escribió Alpine en sus redes.

Durante el media day del GP de Barcelona, los corredores se sometieron a un divertido desafío de fútbol

Colapinto participó de la conferencia de prensa oficial de la FIA junto a Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato. Más allá de que el italiano bromeó al decir que no iba a responder preguntas del Mundial (por la ausencia de la Azzurra), tuvo una breve competencia con el argentino para dirimir quién es más fanático de Lionel Messi. “Soy un gran fan de Messi desde que jugaba en el Barcelona. Pero creo que va a ser una lucha muy reñida. Argentina es muy fuerte, España muy fuerte, Inglaterra muy fuerte, Alemania también”, comentó el joven de Mercedes.

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El argentino, por su parte, salió al cruce sobre su fanatismo por el capitán: “Creo que te gano. Soy más fan de Messi, pero podríamos tener un pequeño empate”. Respecto al desempeño de la selección argentina en el Mundial, comentó: “Argentina siempre es un gran equipo y en los momentos difíciles o en los momentos de presión siempre juegan mejor, y son realmente buenos en eso. Así que no voy a decir que vamos a ganar porque es muy mala suerte, pero ojalá podamos tener una buena Copa del Mundo y disfrutar. Por supuesto, el ’22 fue una gran Copa del Mundo. La disfrutamos mucho en Argentina. Nos hicieron muy felices y ojalá sea otra buena Copa del Mundo, esta”.

*Kimi Antonelli y su fanatismo por Lionel Messi

“Es un circuito que es divertido para manejar. Es mucho más rápido que Mónaco, que es aburrido con más curvas lentas. Acá fluye todo un poco más. Con ganas de salir a la pista, parece que hace mucho calor. Veremos cómo funciona el auto así”, palpitó Colapinto en diálogo con ESPN.

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El argentino tuvo un desliz al referirse a las mejoras para el monoplaza A526 que tenía planificado Alpine para España. “Nosotros íbamos a traer un alerón nuevo que no llegó. Es una pena. Creo que no. ¿No se sabe? No hay”, afirmó el joven de 23 años mientras miraba al personal de Alpine que lo acompañaba en la entrevista. “Vamos a traer las cosas nuevas en un par de carreras. Pero a esta no se llegó con el alerón”, aseguró después. En la rueda de prensa con la FIA confirmó que no hay diferencias con el auto de Gasly.

Más allá de que tuvo problemas para adaptarse en la edición de 2025 —era su tercera carrera con Alpine—, el pilarense hizo hincapié en el arranque de la pretemporada y cómo los pilotos ya están adaptados al circuito: “Dimos muchas vueltas cuando estuvimos acá. Es un circuito en el que los pilotos más vueltas dieron en su vida, en general. Es donde siempre se hace la pretemporada aparte de Baréin. Es una pista que todos conocemos bien. Es un circuito que evalúa muy bien al auto: hay curvas rápidas, lentas, otras muy largas. La goma se desgasta mucho, porque todas esas curvas tan largas y rápidas la fuerzan. Habrá que trabajar con el auto para ponerlo a punto en las curvas rápidas y en lo que tenemos. Ojalá que sea un buen finde, sabemos las limitaciones que tenemos. Si trabajamos bien desde el principio e intentamos mover las limitaciones para no gastar tanto la goma delantera”.

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*Colapinto palpitó el GP de Barcelona

Respecto a las expectativas de Alpine para el fin de semana, Colapinto remarcó que el objetivo es aspirar a sumar puntos. “Después de la FP1 cuando veamos bien dónde estamos vamos a tener un poco más claro a dónde puedo llegar y cuánto tenemos que laburar. Es importante como empezás el finde. Estos fines de semana que son tan rápidos. El de Mónaco se pasó muy rápido, teníamos mucho para mejorar y, al final, nos quedamos un pasito atrás. Es importante arrancar bien y estar bien desde el principio”, destacó el argentino.

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La actividad en la pista de Montmeló iniciará el viernes desde las 8:30 (hora de Argentina) con los primeros ensayos libres, que continuarán con una segunda sesión desde las 12:00 del mismo día. La última práctica se llevará a cabo el sábado a las 7:30 antes de darle pie a la clasificación (11:00) para definir la grilla de salida. El Gran Premio de Barcelona comenzará el domingo a las 10:00 y contará con un total de 66 vueltas.

La llegada de Franco Colapinto al circuito en Barcelona