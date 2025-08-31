Deportes

River Plate recibirá a San Martín de San Juan con el objetivo de recuperar la cima de su zona en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El conjunto de Marcelo Gallardo viene de avanzar en la Copa Argentina tras vencer a Unión en los penales. Transmite TNT Sports a las 19.15

Guardar
17:31 hsHoy

Eleccciones River Plate: con Stefano Di Carlo como candidato a presidente, el oficalismo presentó su lista

El actual secretario general del Millonario buscará convertirse en el presidente más joven de la historia del club, con 35 años. Habrá cinco listas

Con Stefano Di Carlo a
Con Stefano Di Carlo a la cabeza, el oficialismo presentó su lista para las próximas elecciones de River Plate

El oficialismo de River Plate presentó formalmente su lista para las próximas elecciones del club, con Stefano Di Carlo como candidato a presidente y el respaldo explícito de Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito. La nómina fue entregada ante la Junta Electoral en vísperas de los comicios que se celebrarán el sábado 1 de noviembre, jornada en la que los socios decidirán quiénes serán las nuevas autoridades de la institución de Núñez.

Leer la nota completa
16:48 hsHoy

Posibles formaciones:

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza; Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Maxi Salas. DT: Marcelo Gallardo.

San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Santiago Salle, Pablo Garcia, Nicolás Watson, Marco Iacobellis; Sebastián Gonzalez; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

16:47 hsHoy

A qué hora jugarán River-San Martín:

El duelo, que comenzará a las 19.15, tendrá el arbitraje de Darío Herrera. El partido se podrá seguir por la pantalla de TNT Sports.

16:45 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido que protagonizarán River Plate y San Martín de San Juan por la fecha 7 del Torneo Clausura.

Franco Armani y Gonzalo Montiel
Franco Armani y Gonzalo Montiel tras el triunfo en los penales ante Unión por Copa Argentina

Temas Relacionados

River PlateSan Martín de San JuanTorneo ClausuraLiga Profesionaldeportes-argentina

Últimas noticias

Dejó las críticas atrás: los elogios de Flavio Briatore a Colapinto luego del GP de Países Bajos de F1

El asesor ejecutivo de Alpine reconoció la labor del piloto argentino que acarició los puntos en Zandvoort

Dejó las críticas atrás: los

El Inter Miami de Lionel Messi buscará el título de la Leagues Cup frente al Seattle Sounders: hora, TV y formaciones

Las Garzas jugarán la final contra los Rave Green en el Lumen Field, desde las 21:00 (hora argentina). La transmisión estará a cargo de Apple TV

El Inter Miami de Lionel

Los audios de Colapinto con su ingeniero en Alpine durante el GP de Países Bajos de F1: insultos, tristeza y el pedido a Gasly

El argentino finalizó en el 11° lugar en Zandvoort, en lo que fue su mejor carrera desde que está en Alpine

Los audios de Colapinto con

Boca Juniors visita a Aldosivi en Mar del Plata en busca de un nuevo triunfo en el Torneo Clausura

El equipo de Miguel Russo viene de lograr dos victorias al hilo en la Liga Profesional. Transmite ESPN

Boca Juniors visita a Aldosivi

Así quedaron las tablas de la F1 tras el GP de los Países Bajos: Piastri se alejó en la cima por el abandono de Lando Norris

McLaren domina la temporada con sus dos pilotos en lo más alto. El australiano, en tanto, se distanció de su compañero de equipo en Zandvoort

Así quedaron las tablas de

ÚLTIMAS NOTICIAS

La increíble fiesta sorpresa que

La increíble fiesta sorpresa que le organizó Nico Occhiato a Flor Jazmín por su cumpleaños: “No podía reaccionar”

Cómo usar correctamente la lavadora para limpiar la ropa que usamos en vacaciones: toallas, vestidos de baño y más

Más del 50% de los jóvenes de la Generación Z ya no contesta llamadas por miedo a que sean malas noticias

Alerta global por la prevalencia de la anemia en mujeres: cuáles son los síntomas clave

El Senado reactivará la emergencia en discapacidad, pero se abrió una puja entre los bloques por el temario

INFOBAE AMÉRICA

El lado más arriesgado de

El lado más arriesgado de Amanda Seyfried brilla en el debut mundial de “The Testament of Ann Lee”

El preso político nicaragüense Carlos Cárdenas murió bajo custodia de la dictadura de Ortega: es el segundo en menos de una semana

“Hamnet”: Chloé Zhao presenta el primer tráiler de la esperada adaptación de la novela de Maggie O’Farrell

La increíble histora de la pintura robada por los nazis que apareció en Argentina y volvió a desaparecer

Científicos británicos afirman que podrían haber descubierto cómo se originó la vida en la Tierra

DEPORTES

Dejó las críticas atrás: los

Dejó las críticas atrás: los elogios de Flavio Briatore a Colapinto luego del GP de Países Bajos de F1

El Inter Miami de Lionel Messi buscará el título de la Leagues Cup frente al Seattle Sounders: hora, TV y formaciones

Los audios de Colapinto con su ingeniero en Alpine durante el GP de Países Bajos de F1: insultos, tristeza y el pedido a Gasly

Boca Juniors visita a Aldosivi en Mar del Plata en busca de un nuevo triunfo en el Torneo Clausura

Así quedaron las tablas de la F1 tras el GP de los Países Bajos: Piastri se alejó en la cima por el abandono de Lando Norris