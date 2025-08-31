River Plate recibirá a San Martín de San Juan con el objetivo de recuperar la cima de su zona en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido que protagonizarán River Plate y San Martín de San Juan por la fecha 7 del Torneo Clausura .

El duelo, que comenzará a las 19.15, tendrá el arbitraje de Darío Herrera. El partido se podrá seguir por la pantalla de TNT Sports .

El oficialismo de River Plate presentó formalmente su lista para las próximas elecciones del club, con Stefano Di Carlo como candidato a presidente y el respaldo explícito de Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito. La nómina fue entregada ante la Junta Electoral en vísperas de los comicios que se celebrarán el sábado 1 de noviembre , jornada en la que los socios decidirán quiénes serán las nuevas autoridades de la institución de Núñez.

