Sigue la fecha 7 del Torneo Clausura con tres partidos: la agenda del domingo

Sigue la fecha 7 del Torneo Clausura

Luego de la presentación de Boca Juniors en Mar del Plata ante Aldosivi, la fecha 7 del Torneo Clausura continuará en Córdoba y en Florencio Varela con dos partidos a la misma hora. Además, en el último turno, la actividad continuará en Avellaneda.

TALLERES-DEPORTIVO RIESTRA

Rubén Botta intenta jugar el balón. Talleres visita a Riestra por la fecha 7 del Clausura 2025 (Fotobaires)

Desde las 16:45, Talleres se medirá con Deportivo Riestra, en un duelo que contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra y la transmisión televisiva de ESPN Premium.

El conjunto liderado por Carlos Tevez arrastra una pobre cosecha de 5 puntos sobre 18 disponibles y quiere recuperar terreno en la Zona B. El Apache tuvo que desmentir una posible renuncia, luego de que acumulara cuatro compromisos sin alegrías, dado que el último triunfo fue ante Independiente en el Libertadores de América por 2 a 1.

El Malevo, en cambio, vive una realidad opuesta y su última victoria ante Sarmiento encendió la esperanza de clasificar a la Copa Sudamericana del próximo año. El combinado de Gustavo Benítez ocupa la última plaza que entrega boletos para la cita continental en la Tabla Anual y sueña con afrontar su primera experiencia internacional. Para ello deberá volver a sumar de a tres.

Posibles formaciones

Talleres: Guido Herrera, Miguel Navarro, Rodrigo Guth, Santiago Fernández, Augusto Schott, Joaquín Mosqueira, Matías Galarza, Luis Sequeira, Valentín Depietri, Rick y Federico Girotti. DT: Carlos Tevez

Deportivo Riestra: Ignacio Arce, Rodrigo Gallo, Cristian Paz, Facundo Miño, Pedro Ramírez, Nicolás Sansotre, Antony Alonso, Pablo Daniel Monje, Milton Celiz, Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez

Árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Javier Uziga

TV: ESPN Premium

Estadio: Mario Alberto Kempes

DEFENSA Y JUSTICIA-BELGRANO

A la misma hora del duelo entre Talleres y Riestra en Córdoba, en Florencio Varela habrá otro encuentro crucial por la lucha de las plazas que entregan boletos para los octavos de final del Clausura. Por la Zona A, con el arbitraje de Felipe Viola y la transmisión televisiva a cargo de TNT Sports, Defensa y Justicia medirá sus fuerzas contra Belgrano.

El Halcón ocupa el séptimo puesto en su grupo y quiere volver a la victoria luego de los dos empates consecutivos (ambos 1 a 1) ante Barracas Central y Newell’s.

El Pirata, en tanto, atraviesa una irregularidad que lo ubica décimo con 8 unidades y necesita un triunfo para trepar en la tabla. Además, el conjunto liderado por Ricardo Zielinski acumula dos presentaciones sin alegrías (0-0 con Aldosivi y 0-3 con Central Córdoba de Santiago del Estero) y quiere dejar en el pasado la última goleada adversa frente al Ferroviario.

Probables formaciones

Defensa y Justicia: Enrique Bologna, Rafael Delgado, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Alexis Soto, Kevin Gutiérrez, César Pérez, Agustín Hausch, Aaron Molinas, Juan Miritello y Abiel Osorio. DT: Mariano Soso.

Belgrano: Thiago Cardozo, Nicolás Meriano, Aníbal Leguizamón, Leonardo Morales, Federico Ricca, Santiago Longo, Rodrigo Saravia, Gabriel Compagnucci, Lucas Zelarayán, Franco Jara y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski

Árbitro: Felipe Viola

VAR: Ariel Penel

AVAR: Wenceslao Meneses

Hora: 16:45

Estadio: Norberto Tito Tomaghello

TV: TNT Sports

RACING-UNIÓN DE SANTA FE

En el mundo Racing hay una obsesión, que tiene el nombre de la Copa Libertadores. La Academia sueña con repetir la hazaña de1967, cuando logró la consagración continental en la final frente a Nacional de Montevideo. Con Gustavo Costas a la cabeza, el experimentado estratega apela a todos los recursos con el sueño de lograr otra conquista internacional, como lo consiguió el año pasado con la histórica Copa Sudamericana.

Sin embargo, la entidad de Avellaneda debe enderezar el rumbo en el Torneo Clausura. Es que desde que comenzó el certamen doméstico, los de Costas no lograron ganar en el Cilindro y registraron el peor inicio del campeonato de 1934.

El golpe sufrido en la última goleada adversa contra Argentinos Juniors generó una reacción inmediata puertas adentro. Hubo una reunión en la que todos los integrantes del plantel, junto con el cuerpo técnico, se juramentaron revertir la situación en el Clausura y mentalizarse para el partido en Avellaneda contra Unión como si fuera una final.

Desde las 21:15, con el arbitraje de Nazareno Arasa y la televisación de ESPN Premium, la Academia se medirá con el Tatengue con la esperanza de sumar su primera alegría en el Cilindro. En el Presidente Perón saben que el choque contra el Tatengue podrá ser el punto de partida en el ámbito doméstico.

Posibles formaciones

Racing: Gabriel Arias, Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo, Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Ignacio Nardoni, Gabriel Rojas, Duván Vergara, Adrián Martínez y Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas

Unión: Matías Tagliamonte, Mateo Del Blanco, Valentín Fascendini, Maizon Rodriguez, Lautaro Vargas, Franco Fragapane, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Julián Palacios, Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Carol Madelón

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Joaquin Gil

Hora: 21:15

TV: ESPN Premium

Estadio: Presidente Perón

POSICIONES: